Sunat confirmó que empresa de Rafael López Aliaga debe S/13 millones

López Aliaga dice que no debe nada a Sunat, pero la empresa Peruval Corp. S.A. que presidió y gerenció entre 1995 y 2022, arrastra una deuda coactiva de S/13 millones. Foto: composición LR | Sunat | Rafael López Aliaga Cazorla | RLA | Peruval Corp | Renovación Popular

López Aliaga dice que no debe nada a Sunat, pero la empresa Peruval Corp. S.A. que presidió y gerenció entre 1995 y 2022, arrastra una deuda coactiva de S/13 millones. Foto: composición LR | Sunat | Rafael López Aliaga Cazorla | RLA | Peruval Corp | Renovación Popular

El 23 de enero de este año, la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat) actualizó la “Deuda coactiva remitida a Centrales de Riesgo” del contribuyente Peruval Corp. S.A., con RUC N°20261349435. Es la empresa del candidato presidencial Rafael López Aliaga. De acuerdo con la misma base de datos, las deudas coactivas corresponden a los periodos 2001, 2005 y 2006, y se precisa que el 4 y 9 de octubre de 2023 son las fechas de inicio de las cobranzas (ver documentos).

En la misma base datos de la Sunat que está disponible para cualquier ciudadano interesado en verificar la información, en la sección “Representantes Legales”, se aprecia que López Aliaga fue registrado como Gerente General de Peruval Corp. S.A., con oficinas en Lima. Al respecto, Sunat indica que “la información exhibida en esta consulta corresponde a lo declarado por el contribuyente ante la Administración Tributaria”. Es decir, no ha habido intervención de terceros.

TE RECOMENDAMOS CHIFAGATE EN EL CONGRESO Y ELECCIONES | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

La República consultó con fuentes de la administración tributaria -sin preguntar por alguna empresa o persona en particular- y estas confirmaron que la información que se encuentra en la plataforma de Sunat es la que está vigente. Por lo tanto, sí existe la deuda de S/13 millones de la empresa de López Aliaga, Peruval Corp. S.A.

“La deuda coactiva de un contribuyente continuará apareciendo en la base de datos de la Sunat, y la información seguirá siendo remitida periódicamente a las centrales de riesgo, en tanto no se haya pagado”, explicaron las fuentes.

Entre otras explicaciones que ha difundido el candidato presidencial de Renovación Popular, afirma que él no debe nada a la Sunat. En efecto, como contribuyente individual, no presenta adeudos. Pero sí tendría responsabilidad sobre la deuda coactiva de Peruval Corp. S.A., con dirección en Lima. Entre 1995 y 2022, cumplió funciones que le permitieron controlar a la mencionada empresa, en la que aparece como accionista, según Registros Públicos. En el mencionado periodo de 1995 a 2022, cuando Peruval Corp. S.A. estaba bajo su dominio, se generó la deuda coactiva de S/13 millones.

Sunat | Rafael López Aliaga Cazorla | RLA | Peruval Corp | Renovación Popular

PUEDES VER: Rafael López Aliaga omitió informar al JNE sobre empresa que debe millones a Sunat

En sus propias palabras

La República encontró que en las Declaraciones Juradas de Interés (DJI), que López Aliaga presentó a la Contraloría General de la República en los periodos 2023, 2024 y 2025, siendo alcalde de Lima, reconoció que tuvo autoridad sobre Peruval Corp. S.A. entre 1995 y 2022, tiempo en que se gestó la deuda tributaria.

Cuando se le preguntó “sobre las representaciones, poderes y mandatos otorgados a usted, su cónyuge o conviviente, o por personas naturales o jurídicas, públicos o privados”; López Aliaga respondió en las DJIs de 2023, 2024 y 2025, que ejerció la “Representación” de Peruval Corp. S.A. (RUC 20261349435), en el periodo “09/01/1995 - 28/12/2022”. Es la firma que adeuda S/13 millones al fisco.

Respecto a la interrogante sobre “la participación de usted, su cónyuge o conviviente en directorios, consejos de administración y vigilancia, consejos consultivos, consejos directivos o cualquier cuerpo colegiado semejante, sea remunerado o no, en el país o en el exterior”; el candidato presidencial respondió respecto a Peruval Corp. S.A., registrada en el Perú (RUC 20261349435): “Presidente”, en el periodo “09/01/1995 - 28/12/2022”.

Recuérdese que esta empresa asentada en Lima, Peruval Corp. S.A. es la que el 19 de Julio de 1999 obtuvo la concesión del ferrocarril del Sur y Sur Oriente.

En 2015, Peruval Corp. S.A., constituida en el Perú, fue reemplazada por Peruval Corp. S.A., pero registrada en Panamá. El directorio de esta firma panameña le otorgó poder de representación a Rafael López Aliaga, que al día de hoy se mantiene como presidente, según este mismo lo ha registrado en sus DJIs de 2023, 2024 y 2025.

Entre el “03/02/1995 - 28/12/2022”, López Aliaga ejerció como apoderado de la versión panameña de Peruval Corp. S.A. Pero cuando le preguntan sobre participación en directorios, mencionó a esta empresa con el cargo de “Presidente”, en el periodo “03/02/1995 - Actualidad”.

Sunat | Rafael López Aliaga Cazorla | RLA | Peruval Corp | Renovación Popular

Existe responsabilidad

Sin asomo de duda, y según la propia versión de López Aliaga, al reemplazar la panameña Peruval Corp. S.A. a la peruana Peruval Corp. S.A., en la concesión de los trenes del Sur y Sur Oriente, se confirma el estrecho vínculo entre ambas firmas. Si bien renunció como presidente, apoderado y gerente general de Peruval Corp. S.A. de Lima, López Aliaga, como presidente de la versión panameña de Peruval Corp. S.A., sigue teniendo participación en la concesión de los ferrocarriles.

Hay otro documento, también suscrito por el candidato presidencial de Renovación Popular, que ratifica que Peruval Corp. S.A. de Lima, estuvo bajo su control en el periodo en el que se generó la deuda coactiva por S/13 millones.

El 19 de septiembre de 2023, López Aliaga inscribió en Registros Públicos la renuncia “al cargo como gerencias generales, directorios, representante, apoderado de la empresa Peruval Corp. S.A.”, confirmando que recién en dicha fecha se desvinculó de la mencionada firma.

Como se ha indicado, las deudas coactivas, señaladas por la Sunat, corresponden a los años 2001, 2005 y 2006, etapa en la que López Aliaga actuó como presidente, gerente general y apoderado de Peruval Corp. S.A. registrada en Lima.

En los documentos que ha acreditado López Aliaga, no aparece que haya transferido, rematado o vendido sus acciones de Peruval Corp. S.A. de Lima o Panamá.

En todo caso, de acuerdo con las fuentes de la administración tributaria consultadas por La República, el candidato tendría responsabilidad por la deuda puesto que cumplió varios cargos de responsabilidad en Peruval Corp. S.A. de Lima.

“En el Perú, las deudas tributarias corresponden en principio a las empresas. Sin embargo, la persona natural que las dirige o controla no siempre queda al margen. La Sunat puede atribuir responsabilidad al dueño real si se demuestra que manejó la empresa como una extensión de su patrimonio personal”, señalaron las fuentes consultadas, citando información de Sunat.

Las fuentes añadieron: “El gerente o administrador de la empresa, o el beneficiario real del dinero, sí debe responder a las deudas tributarias”.

Las versiones que ha ofrecido públicamente López Aliaga indican que sus abogados han recurrido al Tribunal Fiscal para deslindar responsabilidades respecto a la deuda coactiva por S/13 millones de Peruval Corp. S.A. En unos casos reconoce el adeudo, en otras afirma que no debe nada, y que cuenta con un “certificado de la Sunat” que acredita no deber un céntimo. Sin embargo, al día de hoy no ha exhibido documento que sustente alguno de sus dichos. Al 23 de enero de 2026, la deuda coactiva está vigente.

Sunat | Rafael López Aliaga Cazorla | RLA | Peruval Corp | Renovación Popular

López Aliaga: “El caso está archivado”