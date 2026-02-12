Deuda de López Aliaga con la Sunat representa solo el 0.34% de su fortuna

Rafael López Aliaga, admitió una deuda coactiva de S/13 millones con la Sunat por su empresa Peruval Corp. S.A., inscrita en Lima. Foto: Sin Rodeos | Rafael López Aliaga | Renovación Popular | Peruval corp

El aspirante presidencial que encabeza las encuestas, Rafael López Aliaga, reconoció que su empresa inscrita en Lima, Peruval Corp. S.A., mantiene una deuda coactiva por S/13 millones con la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat).

El 12 de febrero de 2021, en una entrevista con el periodista Nicolás Lúcar, López Aliaga admitió que había amasado una fortuna que supera los US$1.000 millones con negocios en los rubros hotelero y transporte ferroviario. Peruval Corp. S.A. es clave en el origen del millonario patrimonio del exalcalde de Lima.

Sin embargo, en la Declaración Jurada de Hoja de Vida que presentó ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), como aspirante a la presidencia de la República en el proceso de este año, López Aliaga solamente consignó su relación con la compañía Peruval Corp. S.A., la que está inscrita en Panamá. Ignoró a Peruval Corp. S.A., la que constituyó en el Perú. Esta es la que adeuda S/13 millones en impuestos.

“Pero, al final, ¿cuánto le debe a la Sunat?”, le preguntó la periodista Milagros Leiva a López Aliaga, el domingo ocho de febrero en el programa “Sin Rodeos” de Panamericana.

“La República en su momento, hace 4 años, me sacó siete empresas, (con una deuda de) 30 millones (de soles). Ahora queda una sola empresa litigando por 13 millones. Pero 13 millones que inicialmente eran 20 mil soles. Pero no te notifican. Entonces, recién te enteras”, contestó el alcalde de Renovación Popular.

En efecto, cuando López Aliaga presentó su Hoja de Vida en la primera campaña presidencial en la que participó, en 2021, siete de las empresas que reportó enfrentaban deudas coactivas por S/34 millones. Entre las compañías deudoras se encontraba Peruval Corp. S.A., de Lima, que entonces adeudaba S/17.3 millones.

De acuerdo con los registros de la Sunat, el candidato fue debidamente notificado desde el siete de mayo de 2012, en 24 ocasiones, hasta el año 2021 cuando La República reveló la deuda coactiva de Peruval Corp. S.A., la empresa que ganó la concesión de los ferrocarriles y que es accionista de otra compañía de López Aliaga que administra la concesión de los hoteles en el Cusco.

La cifra ganadora

López Aliaga añadió, ratificando el monto actual de la deuda coactiva con la Sunat que destapó La República: “Entonces, digo, (son) 13 millones que son la composición de 20 mil soles durante más de 20 años. No puede ser, pues, no (fuimos) notificados. Recién el 2019 aparecen. Es una locura”.

Confirmado, entonces, por boca del mismo candidato de Renovación Popular, que existe una deuda coactiva. Pero no es cualquier deuda.

En 1999, Peruval Corp. S.A., la que está inscrita en Lima, ganó la concesión del Ferrocarril del Sur y Sur Oriente en Perú, completando el próspero negocio que se inició en 1995, cuando López Aliaga obtuvo las concesiones del Hotel Monasterio y el Machu Picchu Sanctuary Lodge. Este conglomerado es la principal fuente de riqueza del candidato presidencial, según sus declaraciones.

En la actualidad, ambos negocios forman parte de la compañía Perú Holding de Hoteles S.A.A., entre cuyos accionistas aparece Peruval Corp. S.A., la que adeuda S/13 millones a la Sunat.

La concesión de los trenes está a cargo de la firma Ferrocarril Transandino S.A. (Fetransa), en la que Peruval Corp. S.A. de Lima participó hasta 2014, y luego fue reemplazada al año siguiente por la “offshore” panameña del mismo nombre, Peruval Corp. S.A.

Esto explica por qué el candidato presidencial de Renovación Popular estalló cuando una investigación de La República detectó que había omitido mencionar a Peruval Corp. S.A. de Lima en la Hoja de Vida que presentó al JNE.

Doble denominación, mismo negocio

Como ha demostrado La República, en los años 2023, 2024 y 2025, en su condición de alcalde de Lima, López Aliaga consignó en sus Declaraciones Juradas de Intereses (DJI), que fue presidente, gerente general y apoderado de Peruval Corp. S.A. de Lima, entre 1995 y 2022, periodo en el que se gestó la deuda de S/13 millones.

En las mismas DJI el candidato registró que en la actualidad sigue siendo presidente de Peruval Corp. S.A. de Panamá, la “offshore” que administra la concesión de los trenes del sur y suroriente.

Esto significa que López Aliaga mantiene vínculos con la empresa inscrita con la misma denominación tanto en Lima como en Panamá y que tuvo una participación clave en el origen de su riqueza estimada en US$1.000 millones.

“Ahora solo queda una empresa (Peruval Corp. S.A. de Lima) litigando por 13 millones (de soles)”, reconoció López Aliaga.

Podría destinar el 0.34% de su fortuna de US$1.000 millones para pagar la deuda coactiva.