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Política

Ricardo Belmont: “Me llamaban el pederasta”

Hace nueve años. En su programa de RBC, el hoy candidato presidencial Ricardo Belmont realizó esa declaración.

El registro corresponde a una emisión de su espacio televisivo en RBC, canal del que fue propietario y figura principal por años.
El registro corresponde a una emisión de su espacio televisivo en RBC, canal del que fue propietario y figura principal por años. | Foto: captura | Foto: captura

Una declaración del hoy candidato presidencial Ricardo Belmont se ha viralizado en redes sociales. Se trata de un comentario realizado hace nueve años, durante su programa en RBC Televisión, en el que el exalcalde de Lima se refirió a calificativos que, según dijo, le atribuían.

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En dicho espacio televisivo participaban algunas jóvenes como invitadas. Una de ellas le preguntó si le gustaban las mujeres mayores o menores. Ante ello, Belmont respondió: ‘A mí me gustan las chiquillas (…) Me llamaban el pederasta’’.

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Belmont se rodea de ex-UPP y una candidata con sentencia por contrabando

Ricardo Belmont va acompañado por Daniel Barragán y Dina Hancco. En el caso de Barragán, su vínculo con Cívico Obras no es nuevo: está afiliado desde septiembre de 2022, en el que figura como apoderado y secretario general. Antes militó en Unión por el Perú.

Su trayectoria electoral acumula varios intentos fallidos. En 2016 postuló al Congreso por la alianza Solidaridad Nacional–UPP, sin éxito. En 2018 buscó ser regidor de Lima con UPP y tampoco lo logró. En 2021 integró la plancha presidencial de ese partido como candidato a la segunda vicepresidencia, pero no resultó elegido.

Barragán también fue ministro de Defensa durante el gobierno de Pedro Castillo, además de haber trabajado como asesor en el Congreso y en labores de seguimiento y supervisión en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.

Por su lado, Dina Hancco es docente de primaria en Juliaca, Puno. De acuerdo con su hoja de vida, tiene una sentencia firme de septiembre de 2017 con una pena suspendida de tres años y seis meses por contrabando. En el plano político, ha pasado por Unión por el Perú (2020-2021), Alianza para el Progreso (2017-2019) y Proyecto Político Aquí (2010-2013).

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