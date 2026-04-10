Jefe de la ONPE niega irregularidades en el sistema electoral: "Es nula la posibilidad de que exista un fraude"

El jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, volvió a pronunciarse sobre las denuncias de un eventual fraude en las elecciones generales del 12 de abril y fue enfático en descartarlas. Cabe recordar que el exalcalde de Lima, Rafael López Aliaga, quien también es candidato presidencial, ha lanzado críticas y advertencias contra Corvetto al referirse a la entrega de actas electorales de la segunda vuelta del 2021 al partido Fuerza Popular.

“En el Perú tenemos un sistema garantista. Tenemos 3 organismo electorales, el Jurado Nacional de Elecciones, liderado por Roberto Burneo, Reniec que tiene uno de los mejores padrones electorales de la historia y nosotros hemos trabajando siempre con mucha integridad. No hay posibilidad alguna de que se pueda concretar un fraude electoral en el Perú”, señaló en Exitosa.

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Pero esta narrativa no es nueva. Tras las elecciones del 2021, lideradas en segunda vuelta por Pedro Castillo y Keiko Fujimori, desde Fuerza Popular se impulsó la tesis de un supuesto fraude electoral, la cual fue desestimada tanto por organismos nacionales como internacionales. Misiones de observación de entidades como la OEA concluyeron que no existieron irregularidades sistemáticas que alteraran los resultados.

“Hemos batido récord, el JNE ha hecho una gran labor, han congregado más o menos unos 500 observadores. Creemos que los observadores nos permiten generar un círculo virtuoso. Planificamos algo, ejecutamos algo y los observadores con su experiencia emiten informes y eso permite hacer nuestro trabajo e implementar esas recomendaciones”, sostuvo.

Corvetto insta a los partidos a colocar un personero en cada mesa de votación

Corvetto también destacó el papel de la observación electoral como un elemento clave para fortalecer la transparencia del proceso. “La combinación es perfecta: tienes miembros sorteados de manera aleatoria. Eso quiere decir una conformación cívica. En la mesa los que conducen el sufragio son esos miembros. La ONPE no cuenta votos, son los ciudadanos. Hay fiscalizadores del JNE y hay presencia de las organizaciones políticas. Es más, invoco que los partidos coloquen un personero en cada una de las mesas”, refirió.

“ONPE desde siempre tiene resultados y las actas colgadas en imagen en la web a disposición de toda la ciudadanía”, agregó.