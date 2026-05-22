Perfiles de la Justicia: Entrevista al abogado Alejandro Tulio

El abogado destaca los desafíos democráticos que enfrenta la región y su impacto en la participación ciudadana.

El abogado destaca los desafíos democráticos que enfrenta la región y su impacto en la participación ciudadana.

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En la entrevista, el abogado Alejandro Tulio aborda el tema: 'Nomolexía, una nueva categoría para pensar la relación entre elecciones y ciudadanía en América Latina'.



Una reflexión sobre los desafíos democráticos y el vínculo entre elecciones y ciudadanía en nuestra región.



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