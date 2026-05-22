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Perfiles de la Justicia: Entrevista al abogado Alejandro Tulio

Corte de Sullana presenta Perfiles de la Justicia con una entrevista exclusiva al abogado Alejandro Tulio.

El abogado destaca los desafíos democráticos que enfrenta la región y su impacto en la participación ciudadana.
El abogado destaca los desafíos democráticos que enfrenta la región y su impacto en la participación ciudadana.
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En la entrevista, el abogado Alejandro Tulio aborda el tema: 'Nomolexía, una nueva categoría para pensar la relación entre elecciones y ciudadanía en América Latina'.

Una reflexión sobre los desafíos democráticos y el vínculo entre elecciones y ciudadanía en nuestra región.

#PerfilesDeJusticia #Democracia #Ciudadanía #Elecciones #Nomolexía #ContenidoPatrocinado

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