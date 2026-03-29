La pista del dueño del oro robado conduce a la familia minera Cueva Yaya

Minero. El empresario Ángel Cueva Yaya es el dueño del vehículo que escoltaba a los taxistas que transportaban el cargamento aurífero. Foto: La República

Minero. El empresario Ángel Cueva Yaya es el dueño del vehículo que escoltaba a los taxistas que transportaban el cargamento aurífero. Foto: La República

Los hermanos Ángel y Miguel Cueva Yaya, naturales de Lima, son los dueños de la camioneta de la marca Hyundai, modelo New Tucson, que ha sido identificada como uno de los vehículos que acompañaba a los dos taxis que transportaban ocho kilos de oro de Miraflores hacia el Callao, probablemente para su exportación. Sin embargo, la familia Cueva no ha presentado la denuncia como agraviados por el asalto y tampoco ha reclamado el metal precioso valorizado en más de US$1 millón.

No es lo único extraño sobre el espectacular atraco protagonizado por una banda de ladrones provistos de armas largas que interceptaron a los dos taxistas que llevaban el oro en el circuito de playas de San Miguel. La mañana de ese domingo 22 de marzo, los conductores se disponían a ingresar a la avenida Rafael Escardó, con rumbo a la avenida Elmer Faucett con Quilca, donde se encuentran los almacenes de los servicios aeroportuarios SAASA, en donde debían dejar el encargo.

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Uno de los vehículos que resguardaba a los taxistas llevaba la placa AMD-581, registrada a nombre de Ángel Cueva Giles, ya fallecido, y de sus hijos Ángel y Miguel Cueva Yaya. Ángel Cueva Yaya está registrado en la Sunat como gerente de las empresas mineras Cugar SRL, ubicada en Miraflores, Lima, y Consorcio Kathyma SAC, domiciliada en Tambopata, Madre de Dios.

La policía no ha pasado por alto que Madre de Dios es una de las más potentes zonas de la minería aurífera ilegal.

“Es confirmado que la camioneta que fue visionada por las cámaras de la Municipalidad de San Miguel corresponde a la placa AMD-581, inscrita por Ángel Cueva Giles y sus hijos, el mayor Ángel Cueva y el menor Miguel Cueva. Pero nadie de sus empresas, ni ellos o sus representantes legales, se ha hecho presente”, explicó a La República el jefe de la División de Investigación de Robos, coronel PNP Roger Cano Benites.

“Ya hemos notificado a la empresa SAASA para que nos responda quién o quiénes les solicitó el almacenaje de los 8 kilos de oro. Nosotros actuaremos con documentos”, precisó el coronel Cano.

La República trató de comunicarse repetidamente con los números disponibles de las dos empresas mineras relacionadas con Ángel Cueva Yaya, pero no resultó el contacto.

Contacto en República Dominicana

El empresario minero Ángel Cueva Yaya cuenta con domicilio en Santo Domingo, República Dominicana, según su DNI. El 20 de abril de 2021 fue la última vez que salió del Perú con destino a la capital dominicana, según su registro migratorio.

Mientras que su hermano Miguel Cueva Yaya, aunque aparece con residencia en Santiago de Surco, no ha vuelto al Perú desde que enrumbó a Panamá, el 2 de marzo de 2022. Hace cuatro años.

“Hasta no conseguir documentación que relacione a las empresas Consorcio Kathyma o Cugar, o a los hermanos Ángel y Miguel Cueva Yaya, no los podemos incluir en la investigación, aunque están referenciados porque hay una camioneta que estuvo en la escena del crimen cuya placa está inscrita a nombre de los dos”, apuntó el coronel Cano.

Taxistas a la carta

La versión que han ofrecido los choferes contratados para trasladar el oro a los almacenes de la empresa SAASA es muy genérica, aporta poco para identificar a los propietarios del metal aurífero.

En el interrogatorio policial César Sernaqué Villarreal (Sayán, Huaura, 1988) y Elmer Valverde Torres (Jesús María, Lima, 1975) relataron que fueron contactados por una persona que se identificó como “José”, quien les pidió servicio de taxi para el Callao. Preguntados si conocían al empresario Ángel Cueva Yaya, contestaron que no.

“Un día antes (del asalto del domingo), recibí una llamada telefónica. Era un tal ‘José’. Me dijo que me habían recomendado y pidió un servicio de taxi para trasladar una mercadería de Miraflores al Callao. Ofreció pagar 300 soles por la carrera”, relató César Cernaqué a los agentes de la División de Investigación de Robos.

La llamada también fue confirmada por Elmer Valverde, quien aseguró que “José” contactó telefónicamente, ofreciéndole también S/300 por sus servicios.

Ambos fueron citados para el domingo a las 7.30 de la mañana en el cruce de las calles Porta y José Gonzáles, en Miraflores. Esperaron por espacio de 20 minutos en el lugar. Sernaqué estaba a bordo de un auto Nissan negro de placa CLC-470 y Valverde en un auto Peugeot rojo ADV-608. Seguidamente un sujeto descendió de una camioneta negra y le entregó a cada uno una bolsa.

“El paquete pesaba y estaba dentro de una caja de madera. Nos recomendó que tuviéramos cuidado, porque se trata de barras de oro. Cado uno guardo la bolsa en la maletera”, narró César Sernaqué a los agentes de la División de Investigación de Robos.

Los taxistas aportaron que, durante el recorrido, había otros dos vehículos que según las indicaciones, se trataba presuntamente del personal de seguridad de los dueños del preciado cargamento que les hacía vigilancia mediante llamada grupal por el teléfono celular.

Efectivamente, las cámaras de videovigilancia del serenazgo de San Miguel visualizaron el tramo del recorrido, cuando los dos autos Nissan negro y el Peugeot rojo conducidos por los taxistas César Sernaqué y Elmer Valverde, iban escoltados por otros dos vehículos. Precisamente una de esas unidades era la camioneta Hyundai ADM-581 de los hermanos Ángel Cueva Yaya y Miguel Cueva Yaya.

La caravana fue detectada por las cámaras de la Municipalidad de Miraflores y al ingresar al circuito de playas con dirección a San Miguel, la camioneta de los Cueva Yaya tomó otro rumbo. Eran las 8.10 de la mañana.

“Al llegar a la altura de la rampa de la salida de la avenida Rafael Escardó, tres vehículos y tres motocicletas me cerraron el paso violentamente. De pronto cuatro sujetos encapuchados me encañonaron y uno de ellos me golpeó en la cabeza con la cacha de un arma, arrojándose al piso, para patearme la cara. En todo momento me amenazaron con dispararme si trataba de escapar”, declaró Sernaqué a la policía.

“La identidad de los asaltantes es otra línea de investigación. Por el momento todo es hipotético ¿Y si se trata de una simulación? No podemos descartar nada”, apuntó el jefe de la División de Investigación de Robos.