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Política

Mario Vizcarra a Keiko Fujimori: "Es la representante del partido más corrupto de la historia"

La candidata de Fuerza Popular le respondió al hermano de Martín Vizcarra, que no se había "vacunado contra la corrupción". Encuentro se dio durante el debate presidencial del JNE.

Mario Vizcarra confrontó a Keiko Fujimori.
Mario Vizcarra confrontó a Keiko Fujimori.

El candidato de Perú Primero, Mario Vizcarra, confrontó a la lideresa del fujimorismo, Keiko Fujimori, de ser la presidenta de lo que llamó "el partido más corrupto de la historia". El intercambio de palabras ocurrió durante el bloque de lucha anticorrupción e integridad pública.

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"Yo no me vacuné, usted mantiene la narrativa baja de las vacunas, cuando ella (Keiko Fujimori) es la representante del partido más corrupto de la historia, cuando estuvo plagado de extorsiones, coimas, esterilizaciones forzados, pensando que con eso podían lograr algo en su mente enferma", sostuvo Vizcarra.

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"No le gusta que le recuerden cómo fue su pasado y con su socio Vladimiro Montesinos que iba a repartiendo dinero. Pero el pueblo ya no está a su favor", agregó.

Por su parte, Keiko Fujimori se mostró orgullosa de ser la lideresa del fujimorismo. "Soy presidenta del partido más grande del país […] el señor Vizcarra es igualito a su hermano, se fueron a vacunar rápidamente, pero no se vacunaron contra la corrupción", fue la respuesta de la líder del partido naranja.

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