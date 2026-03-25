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🚨 EN VIVO DEBATE PRESIDENCIAL 2026 HOY, 25 de marzo: KEIKO, NIETO y 10 candidatos CARA A CARA #HLR

Política

Keiko Fujimori se lava las manos: "Las leyes son papeles [...] el fujimorismo no ha gobernado ni yo tampoco"

La lideresa de Fuerza Popular dijo que su partido no ha gobernado en los últimos 25 años, a pesar de que, en 2026, dijo que gobernaría desde el Congreso. En ese entonces, consiguió 73 congresistas en su bancada, siendo así mayoría en el Parlamento.

La lideresa fujimorista deslindó de cualquier responsabilidad del accionar de su partido en los últimos años. Foto: Composición/LR
La lideresa fujimorista deslindó de cualquier responsabilidad del accionar de su partido en los últimos años. Foto: Composición/LR

La lideresa y candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, se deslindó de cualquier responsabilidad del accionar de su partido en los últimos 25 años desde que cayó la dictadura de su padre Alberto Fujimori.

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Durante su intervención en el bloque de preguntas ciudadanas del debate presidencial, Fujimori dijo que, en los últimos 25 años, su partido nunca ha gobernado. Eso lo dijo a pesar de que en 2016, cuando perdió las elecciones con PPK, amenazó con gobernar desde el Congreso.

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En esa misma línea, indicó que las leyes que se aprueban desde el Parlamento solo son papeles e intenciones. Asimismo, según ella, para luchar contra la inseguridad es importante ganar la presidencia.

No obstante, es preciso resaltar que su partido, según el registro de votación del Legislativo, votó a favor de las denominadas por expertos 'leyes procrimen'.

"Creo que es importante que a través del Congreso se puedan aprobar leyes que son papeles, son intenciones. Para poder recuperar la seguridad, para poder gobernar, se necesita ganar la presidencia de la República, tener el control del Poder Ejecutivo y, por supuesto, tomar decisiones importantes", expresó.

Luego, acotó: "En los últimos 25 años, el fujimorismo no ha gobernado, ni yo tampoco; lo que sí pretendo es ser presidenta del Perú, todavía no lo he sido, tenemos la experiencia y el mejor plan del gobierno".

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