Lescano le recuerda a Álvarez su vínculo con Montesinos y este le responde: "Te olvidaste que me pediste que nos aliemos"
El candidato de Cooperación Popular centró su tiempo del debate presidencial para mencionarle su pasado a Carlos Álvarez. El cómico respondió revelando que el congresista Carlos Zeballos, cercano a Lescano, le pidió una alianza política.
El debate presidencial generó un cruce frontal entre Yonhy Lescano y Carlos Álvarez, cuando el primero le recordó su pasado en la televisión al ahora candidato por el partido País para Todos.
“El señor Carlos Álvarez, que colaboró con Montesinos, que le hacía los sketchs, que le llevaba los videos para que ridiculizara a los opositores de Fujimori a cambio de dinero, eso han dicho (su exasesor). Se le puede creer al señor Carlos Álvarez”, dijo en su intervención.
La respuesta de Álvarez no se hizo esperar. En la réplica señaló que le causa sorpresa el ataque de Yonhy Lescano ya que, según reveló, el congresista Carlos Zeballos, que postula a la reelección con el partido de Cooperación Popular, le ofreció una alianza electoral. Cabe precisar también que Lescano trabajó como asesor de Zeballos.
“Si me llama la atención este ataque por el 25, el congresista Zeballo fue tres veces a mi oficina a pedir que nos aliemos como partido y estar juntos en una plancha presidencial, no sé qué pasó, por qué tanto ataque ahora”, sostuvo.