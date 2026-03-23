Debate presidencial Perú 2026 EN VIVO hoy, 23 de marzo: Rafael López Aliaga, López Chau y Wolfgang Groso estarán frente a frente
El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) inicia hoy, 23 de marzo, el ciclo de debates presidenciales para las Elecciones Generales 2026. El evento comenzará a las 20:00 horas.
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El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) dará inicio este lunes 23 de marzo a la primera jornada del ciclo de debates presidenciales correspondientes a las Elecciones Generales 2026. El evento se llevará a cabo a partir de las 20.00 horas y contará con la presencia de un primer grupo de candidatos, entre los que destacan Rafael López Aliaga (Renovación Popular), Alfonso López Chau (Ahora Nación) y Wolfgang Groso (Integridad Democrática).
Debate presidencial 2026: revisa la presentación de los candidatos a la presidencia
¿A qué hora inicia el debate presidencial 2026?
A partir de las 8: 00 p. m. Los candidatos se presentarán para dar a conocer sus planes de gobierno en el Centro de Convenciones de Lima.