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Política

Debate presidencial Perú 2026 EN VIVO hoy, 23 de marzo: Rafael López Aliaga, López Chau y Wolfgang Groso estarán frente a frente

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) inicia hoy, 23 de marzo, el ciclo de debates presidenciales para las Elecciones Generales 2026. El evento comenzará a las 20:00 horas.

El debate presidencial inicia a las 8:00 p. m.
El debate presidencial inicia a las 8:00 p. m. | Foto: JNE

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) dará inicio este lunes 23 de marzo a la primera jornada del ciclo de debates presidenciales correspondientes a las Elecciones Generales 2026. El evento se llevará a cabo a partir de las 20.00 horas y contará con la presencia de un primer grupo de candidatos, entre los que destacan Rafael López Aliaga (Renovación Popular), Alfonso López Chau (Ahora Nación) y Wolfgang Groso (Integridad Democrática).

Debate presidencial 2026: revisa la presentación de los candidatos a la presidencia

05:00
23/3/2026

¿A qué hora inicia el debate presidencial 2026?

A partir de las 8: 00 p. m. Los candidatos se presentarán para dar a conocer sus planes de gobierno en el Centro de Convenciones de Lima.

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