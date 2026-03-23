Rafael López Aliaga llega tarde al debate presidencial y no aparece en la fotografía oficial
La silla con el logo del partido de Rafael López Aliaga se encontraba vacía al inicio del debate presidencial. A los minutos ingresó al foro para participar del evento.
El candidato presidencial Rafael López Aliaga llegó tarde al debate presidencial y el evento tuvo que iniciar sin su presencia; sin embargo, a los minutos ingresó al foro, pero no estuvo presente al momento en que se tomó la fotografía oficial.
Según el registro de imágenes, la silla designada al candidato de Renovación Popular se encontraba vacía al momento de inicio. A su costado, los otros postulantes a la presidencia ya estaban ubicados en sus posiciones. Esto a pesar de que el debate inició 10 minutos luego de lo programado.
