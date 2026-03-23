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🚨EN VIVO DEBATE PRESIDENCIAL 2026: CANDIDATOS y sus propuestas de cara a las ELECCIONES #las10deldía

Política

Fernando Olivera: "Acuña usted lidera una organización criminal (....) su fortuna se hizo con los Sánchez Paredes"

Olivera arremetió contra Acuña y calificó a Alianza para el Progreso como una organización criminal.

Fernando Olivera: "Señor Acuña usted lidera una organización criminal que se llama APP y está vinculado a los Sánchez Paredes"
Fernando Olivera: "Señor Acuña usted lidera una organización criminal que se llama APP y está vinculado a los Sánchez Paredes"

Fernando Olivera (Frente de la Esperanza 2021) arremetió contra César Acuña (APP) durante la primera fecha del ciclo de debates presidenciales.

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Durante su participación para exponer medidas contra la inseguridad ciudadana, Olivera decidió despotricar contra el fundador de Alianza para el Progreso. "Señor Acuña usted lidera una organización criminal que se llama APP y tiene esa formación desde tempranamente vincularse a los traficantes los Sánchez Paredes", expresó.

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