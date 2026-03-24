César Acuña anuncia que demandará a Fernando Olivera por difamación tras expresiones en el debate presidencial
El candidato presidencial de Alianza para el Progreso (APP), César Acuña, aseguró que su equipo legal presentará una denuncia por difamación. El motivo es por las expresiones que tuvo Olivera sobre el patrimonio del fundador de APP.
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El candidato presidencial y líder de Alianza para el Progreso (APP), César Acuña, anunció que demandará a Fernando 'Popy' Olivera (Frente de la Esperanza 2021) por sus expresiones durante el primer debate presidencial el último 13 de marzo.
A través de su cuenta oficial de X (antes Twitter), Acuña calificó como falsas las acusaciones que hizo Olivera sobre el patrimonio que había conseguido el fundador de APP durante su carrera profesional. Para ello, detalló el exgobernador de La Libertad, dispuso que su equipo legal presente una denuncia por difamación.
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"El agravio a mi honor, imagen y buena reputación y la de mi familia no quedará impune. Mi patrimonio se ha construido con trabajo, esfuerzo y educación. La verdad prevalecerá y la ley se impondrá. ¡Seguimos firmes trabajando por un Perú mejor!", escribió.
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Comunicado de César Acuña en su cuenta de X sobre las medidas que tomará contra Fernando Olivera