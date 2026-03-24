HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
EN VIVO

Debate presidencial 2026: ¿alguna propuesta real? | Arde Troya con Juliana Oxenford

Política

César Acuña anuncia que demandará a Fernando Olivera por difamación tras expresiones en el debate presidencial

El candidato presidencial de Alianza para el Progreso (APP), César Acuña, aseguró que su equipo legal presentará una denuncia por difamación. El motivo es por las expresiones que tuvo Olivera sobre el patrimonio del fundador de APP.

Fernando Olivera se refirió a César Acuña durante la primera jornada del debate electoral el último 23 de marzo. Foto: Composición/LR
Fernando Olivera se refirió a César Acuña durante la primera jornada del debate electoral el último 23 de marzo. Foto: Composición/LR

El candidato presidencial y líder de Alianza para el Progreso (APP), César Acuña, anunció que demandará a Fernando 'Popy' Olivera (Frente de la Esperanza 2021) por sus expresiones durante el primer debate presidencial el último 13 de marzo.

Únete a nuestro canal de política y economía

A través de su cuenta oficial de X (antes Twitter), Acuña calificó como falsas las acusaciones que hizo Olivera sobre el patrimonio que había conseguido el fundador de APP durante su carrera profesional. Para ello, detalló el exgobernador de La Libertad, dispuso que su equipo legal presente una denuncia por difamación.

TE RECOMENDAMOS

DEBATE PRESIDENCIAL 2026: TODO LO QUE NECESITAS SABER | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS #FEEG2026

"El agravio a mi honor, imagen y buena reputación y la de mi familia no quedará impune. Mi patrimonio se ha construido con trabajo, esfuerzo y educación. La verdad prevalecerá y la ley se impondrá. ¡Seguimos firmes trabajando por un Perú mejor!", escribió.

PUEDES VER: Quiénes participan en el debate presidencial hoy: candidatos, formato y temas de la jornada 2

lr.pe
Comunicado de César Acuña en su cuenta de X sobre las medidas que tomará contra Fernando Olivera

Comunicado de César Acuña en su cuenta de X sobre las medidas que tomará contra Fernando Olivera

¿Qué dijo Fernando Olivera sobre César Acuña?

Notas relacionadas
Quiénes participan en el debate presidencial hoy: candidatos, formato y temas de la jornada 2

Quiénes participan en el debate presidencial hoy: candidatos, formato y temas de la jornada 2

LEER MÁS
Debate presidencial: las pullas entre 'Popy' Olivera, Acuña, Carlos Álvarez, Lescano, López Chau y López Aliaga

Debate presidencial: las pullas entre 'Popy' Olivera, Acuña, Carlos Álvarez, Lescano, López Chau y López Aliaga

LEER MÁS
Elecciones 2026: primera jornada de debate deja pocas propuestas y ataques entre candidatos presidenciales

Elecciones 2026: primera jornada de debate deja pocas propuestas y ataques entre candidatos presidenciales

LEER MÁS
Cronograma electoral 2026: fechas clave y todo lo que debes conocer sobre las Elecciones del 12/04

Cronograma electoral 2026: fechas clave y todo lo que debes conocer sobre las Elecciones del 12/04

LEER MÁS
José María Balcázar: quién es el nuevo presidente del Perú, su perfil político y cuestionamientos

José María Balcázar: quién es el nuevo presidente del Perú, su perfil político y cuestionamientos

LEER MÁS
Dónde me toca votar en Elecciones 2026: link oficial de local de votación

Dónde me toca votar en Elecciones 2026: link oficial de local de votación

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Fernando Olivera: "Acuña usted lidera una organización criminal (....) su fortuna se hizo con los Sánchez Paredes"

Fernando Olivera: "Acuña usted lidera una organización criminal (....) su fortuna se hizo con los Sánchez Paredes"

LEER MÁS
Intervienen a joven que lanzó huevo contra César Acuña en actividad proselitista

Intervienen a joven que lanzó huevo contra César Acuña en actividad proselitista

LEER MÁS
Multas electorales 2026: esto es lo que pagarás si no votas en las Elecciones Generales del 12/04

Multas electorales 2026: esto es lo que pagarás si no votas en las Elecciones Generales del 12/04

LEER MÁS
Elecciones 2026: César Acuña, Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga han sido increpados por ciudadanos durante campaña electoral

Elecciones 2026: César Acuña, Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga han sido increpados por ciudadanos durante campaña electoral

LEER MÁS
Debate presidencial de hoy, martes 24 de marzo: horarios, candidatos y temas del segundo día

Debate presidencial de hoy, martes 24 de marzo: horarios, candidatos y temas del segundo día

LEER MÁS
Elecciones 2026: primera jornada de debate deja pocas propuestas y ataques entre candidatos presidenciales

Elecciones 2026: primera jornada de debate deja pocas propuestas y ataques entre candidatos presidenciales

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

César Acuña anuncia que demandará a Fernando Olivera por difamación tras expresiones en el debate presidencial

Sorteo de la Kábala en vivo hoy 24 de marzo de 2026: resultados oficiales, números y pozo Buenazo

La megaobra que conectará Lima en tiempo récord: 45 minutos de Carabayllo a Villa El Salvador

Política

Multas electorales 2026: esto es lo que pagarás si no votas en las Elecciones Generales del 12/04

Debate presidencial HOY 24 de marzo: estos son los 12 candidatos que se presentarán de cara a las Elecciones Generales 2026

Fernando Olivera: "Acuña usted lidera una organización criminal (....) su fortuna se hizo con los Sánchez Paredes"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

César Acuña anuncia que demandará a Fernando Olivera por difamación tras expresiones en el debate presidencial

Multas electorales 2026: esto es lo que pagarás si no votas en las Elecciones Generales del 12/04

Debate presidencial HOY 24 de marzo: estos son los 12 candidatos que se presentarán de cara a las Elecciones Generales 2026

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025