Intervienen a joven que lanzó huevo contra César Acuña en actividad proselitista

Joven que agredió a César Acuña fue detenido y se encuentra a la espera de decisiones legales. Foto: Composición/LR

Joven que agredió a César Acuña fue detenido y se encuentra a la espera de decisiones legales. Foto: Composición/LR

Un joven cuya identidad no ha sido revelada fue intervenido por personal de seguridad del Estado luego de lanzar un huevo contra el candidato presidencial César Acuña, durante una actividad proselitista de Alianza para el Progreso (APP).

El hecho se registró al inicio de un evento dirigido a jóvenes en Comas, donde el candidato presidencial participaba ante más de 1.500 asistentes.

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Incidente al inicio del evento

Según información preliminar, el adolescente logró infiltrarse entre el público y, en un momento en que quería tomarse una foto, arrojó el objeto que impactó contra el candidato.

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Tras la agresión, agentes de seguridad actuaron de inmediato y lograron detener al joven en el mismo lugar, evitando que la situación escalara.

A pesar del incidente, César Acuña decidió continuar con la actividad programada, la cual se extendió por aproximadamente una hora y media.

Actividad continuó con normalidad

Durante el evento, el candidato desarrolló su agenda con jóvenes, en el marco de su campaña con miras a las elecciones generales de 2026.

Acuña estuvo acompañado por Luis Valdez, candidato a senador, y Yessenia Lozano, candidata a diputada, además de otros postulantes a las cámaras de Senadores y Diputados.

Pronunciamiento de APP

Horas después, Alianza para el Progreso emitió un comunicado en el que expresó su rechazo al incidente, calificándolo como un acto de violencia.

Asimismo, el partido señaló que el joven habría actuado presuntamente inducido por terceros, quienes se encontrarían en proceso de investigación.

“El país necesita propuestas, no agresiones”, indicaron.

Comunicado de APP

A la espera de acciones legales

Hasta el momento, no se han brindado mayores detalles sobre la identidad del intervenido ni sobre las acciones legales que podrían derivarse del caso.