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🚨EN VIVO DEBATE PRESIDENCIAL 2026: CANDIDATOS y sus propuestas de cara a las ELECCIONES #las10deldía

Política

José Luna llama "ministra de Odebrecht" y Marisol Pérez Tello le responde "su bancada apoyó leyes pro crimen"

Luna Gálvez aseguró que su bancada no respaldó ninguna ley pro crimen y que, en su lugar, han propuesto leyes en favor de la ciudadanía.

José Luna llama "ministra de Odebrecht" y Marisol Pérez Tello le responde "su bancada apoyó leyes pro crimen"
José Luna llama "ministra de Odebrecht" y Marisol Pérez Tello le responde "su bancada apoyó leyes pro crimen"

Los primeros en exponer sus propuestas en el debate presidencial, organizado este lunes 23, fueron José Luna (Podemos) y Marisol Pérez Tello (Primero la Gente). En el primer bloque ambos mencionaron sus planes en materia de inseguridad y, posteriormente, los moderadores del debate les realizaron algunas preguntas para profundizar en ideas.

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Fue en ese espacio que Luna Gálvez llamó “ministra de Odebrecht” a Pérez Tello, indicando que ella no está muy alejada de las leyes procrimen. En respuesta, la candidata le recordó que la bancada Podemos ha respaldado en varias oportunidades estas normas.

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Marisol Pérez Tello recordó el respaldo de Podemos a leyes pro crimen

“Esas leyes han sido aprobadas por el Parlamento. En especial por el señor Luna. Ha votado a favor del impedimento de incautar a los Reinfos suspendidos, de la Ley Soto, de los plazos recortados para la colaboración eficaz y de la restricción de los delitos por crimen organizados”, dijo.

Y agregó: “Si eso no es favorecer la criminalidad organizada en el Perú, dígame qué cosa lo es”.

La candidata aseguró que sus primeras acciones en materia de seguridad ciudadana será derogar las referidas leyes procrimen. “El reino de la impunidad. Eso es lo que hay hoy en el Congreso”, anotó.

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