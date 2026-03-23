Elecciones 2026: César Acuña, Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga han sido increpados por ciudadanos durante campaña electoral

El clima electoral es intenso. Por ello, las manifestaciones de descontento contra candidatos presidenciales no han sido escasas. El reciente incidente contra César Acuña (Alianza para el Progreso), en el que un joven le lanzó un huevo a la cabeza, se suma a otros episodios que involucran a figuras igual de relevantes como Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Rafael López Aliaga (Renovación Popular).

Y es que, aunque cuentan con cierta preferencia del electorado —según las encuestas—, ninguno reúne el respaldo suficiente para alcanzar una popularidad extendida a lo largo del país. A ello se suma su papel protagónico como líderes políticos del último quinquenio y como operadores “detrás de bambalinas” del Congreso reciente, el más rechazado de los últimos años. El análisis no resiste otra conclusión: la ciudadanía está harta de sus autoridades.

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César Acuña y un huevo: nuevo episodio de rechazo para el exgobernador de La Libertad

El episodio más reciente de desaprobación ciudadana se registró en Lima Norte. César Acuña estaba presente en un acto de campaña. De la multitud de jóvenes que lo acompañaban, todos vestidos con polos con la insignia del partido apepista, uno se acercó con la presunta intención de tomarse una foto con el exgobernador de La Libertad. Antes de que se concretara la instantánea, el joven le lanzó un huevo a la cabeza.

Acuña ya ha sufrido el impacto de un huevo frente a sus seguidores: durante otra actividad proselitista en Huancayo, un ciudadano también apuntó contra el candidato y terminó estrellando un huevo sobre su camisa azul celeste.

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El exalcalde de Trujillo acumula episodios en los que ciudadanos han criticado su labor como líder político. A finales de 2025, en una visita a Santiago de Chuco, en la región La Libertad, una ciudadana lo calificó públicamente de “sinvergüenza” y “corrupto”.

Meses antes, previo al anuncio de su candidatura presidencial y durante su gestión a cargo del Gobierno Regional de La Libertad, el líder de APP también fue duramente increpado en el aeropuerto Capitán FAP Carlos Martínez de Pinillos, en Trujillo. “Nos matan y nunca haces nada”, le dijeron en aquella ocasión.

Keiko Fujimori: una candidata rechazada por su pueblo

Pero Acuña no es el único político increpado por la ciudadanía. Keiko Fujimori también ha enfrentado muestras de rechazo. En su más reciente visita al distrito selvático de Pichanaki, la lideresa de Fuerza Popular tuvo que cancelar su mitin ante los silbidos e insultos de los asistentes. “Keiko, la selva te repudia”, “Fuera, terruqueadora”, “El pueblo no te quiere”, “Pichanaki no se compra” y “Yo no voto por fujimoristas” fueron algunas de las frases que se leían en los carteles.

Días antes, Fujimori sufrió un impacto en el rostro. No se trató de un huevo, como en el caso de su rival César Acuña, sino de un globo con agua, lanzado mientras recorría las calles de Iquitos en caravana. Durante el trayecto, la lideresa fue alcanzada por diversos objetos arrojados tanto por detractores como por simpatizantes. Su paso por la selva fue para el olvido.

Fujimori tampoco ha tenido un panorama favorable en el sur del país. En Puno, el rechazo hacia su candidatura se mantiene. Luego de que Sitza Romero Peralta, candidata a senadora por Fuerza Popular, fuera expulsada por ciudadanos puneños, Will Ito, dirigente de Juliaca, advirtió que la lideresa podría enfrentar una situación similar: “Con estas actitudes, el fujimorismo terminó peor. Si viene algún fujimorista, va a terminar mal, con rechazo de la peor manera. Si no quieren entender eso, los únicos responsables de cómo reaccione la ciudadanía serán ellos”.

No debería sorprender que Fujimori enfrente estas muestras de rechazo durante la campaña. Según la más reciente encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) para La República, la candidata acumula el mayor porcentaje de antivoto. Más del 50% de los encuestados asegura que “jamás votaría” por la hija del exdictador Alberto Fujimori.

Rafael López Aliaga no saca sonrisas fuera de Lima

Rafael López Aliaga continúa liderando las encuestas, pero con un bastión claramente identificado. El líder de Renovación Popular concentra sus mayores apoyos en la capital. El IEP estima que un 19.5% de los limeños votaría por el exalcalde. En contraste, su respaldo en el sur es reducido: solo un 4.9% de esta macrozona lo apoyaría.

Estas cifras se reflejan en el terreno. En Arequipa y Cusco, ciudades emblemáticas del sur del Perú, López Aliaga ha enfrentado momentos de rechazo.

A inicios de febrero, a la entrada del Teatro Fénix, cerca del centro histórico de Arequipa, el candidato fue increpado por ciudadanos que lo vieron llegar a una actividad de campaña: “¡Porky corrupto! ¡Fuera de Arequipa!”. El rechazo tiene explicación: el nulo respaldo de su parte a las víctimas de las protestas sociales de 2022-2023 contra el Gobierno de Dina Boluarte. Durante el mitin, el exalcalde sostuvo que las protestas en su contra habrían sido impulsadas por otro partido político: “No digo el nombre, pero ya no me gusta el jugo de naranja”, declaró.

Su postura frente a las muertes ocurridas durante las manifestaciones contra la expresidenta también le ha generado rechazo en Cusco. Hace pocos días, en la plaza de San Sebastián, un grupo de manifestantes se congregó con pancartas en su contra: “El Cusco repudia a Porky”, se leía. El candidato ultraconservador fue calificado de “terruqueador”. El exalcade respondió afirmando que “antes de Rafael López Aliaga no había turismo en Cusco”.