Debate presidencial hoy martes 24 de marzo: horarios, candidatos, formato y temas de la primera jornada rumbo a Elecciones Generales Perú 2026

Debate presidencial hoy martes 24 de marzo: horarios, candidatos, formato y temas de la primera jornada rumbo a Elecciones Generales Perú 2026

Debate presidencial | La segunda fecha del debate presidencial organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) se desarrollará el 23 de marzo. En esta fecha se presentarán 12 de los 35 candidatos al sillón presidencial.

Candidatos de las segunda fecha del debate presidencial

24 de marzo Álvaro Paz de la Barra Fiorella Molinelli Roberto Sánchez Ricardo Belmont Charlie Carrasco Armando Massé George Forsyth Vladimir Cerrón Francisco Diez-Canseco Walter Chirinos Carlos Espá Carlos Jaico

Debate presidencial: temas de la segunda fecha

Tema 1: Seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad

Terna 1: Charlie Carrasco (Partido Demócrata Unido Perú), Álvaro Paz de la Barra (Fe en el Perú) y Ricardo Belmont (Partido Cívico Obras).

Charlie Carrasco (Partido Demócrata Unido Perú), Álvaro Paz de la Barra (Fe en el Perú) y Ricardo Belmont (Partido Cívico Obras). Terna 2: Francisco Diez-Canseco (Perú Acción), Fiorella Molinelli (Fuerza y Libertad) y Armando Masse (Partido Democrático Federal).

Francisco Diez-Canseco (Perú Acción), Fiorella Molinelli (Fuerza y Libertad) y Armando Masse (Partido Democrático Federal). Terna 3: George Forsyth (Somos Perú), Carlos Espá (SíCreo) y Carlos Jaico (Perú Moderno).

George Forsyth (Somos Perú), Carlos Espá (SíCreo) y Carlos Jaico (Perú Moderno). Terna 4: Vladimir Cerrón (Perú Libre), Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) y Walter Chirinos (PRIN).

Tema 2: Integridad pública y lucha contra la corrupción

Terna 1: Charlie Carrasco, George Forsyth y Francisco Diez-Canseco.

Charlie Carrasco, George Forsyth y Francisco Diez-Canseco. Terna 2: Armando Masse, Carlos Espá y Ricardo Belmont.

Armando Masse, Carlos Espá y Ricardo Belmont. Terna 3: Carlos Jaico, Walter Chirinos y Álvaro Paz de la Barra.

Carlos Jaico, Walter Chirinos y Álvaro Paz de la Barra. Terna 4: Roberto Sánchez, Vladimir Cerrón y Fiorella Molinelli.

¿Dónde puedo ver el debate presidencial?

Puedes ver el debate presidencial por televisión abierta a través de TV Perú. También estará disponible en el servicio de cable mediante JNE TV, específicamente en el canal 552 de Movistar.

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Además, el debate se transmitirá por internet en las redes sociales oficiales del Jurado Nacional de Elecciones, como Facebook y YouTube.

La transmisión comienza a las 8.00 p. m. en cada una de las fechas programadas.

Debate presidencial 2026: ¿A qué hora inicia?

El primer debate presidencial organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), con miras a las Elecciones Generales 2026, se iniciará a las 8.00 p. m. y tendrá una duración aproximada de dos horas y media, marcando el arranque de una etapa clave en la campaña electoral.

¿Cuánto tiempo tendrá cada candidato en el debate?

Cada sesión comenzará a las 8.00 p. m. y dura aproximadamente 2 h 30 min.

Los moderadores designados dirigirán cada jornada (diferentes equipos para cada ronda). En la primera fase, la moderación estará a cargo de Claudia Chiroque y Fernando Carvallo, mientras que la segunda será conducida por Tatiana Alemán y Pedro Tenorio.