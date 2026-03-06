HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

JNE exhorta a candidato Ricardo Belmont a participar del debate presidencial

La institución se pronunció, por medio de un comunicado, luego de que el candidato anunciara públicamente que no participaría en el "debate de la mafia"

JNE exhorta a candidato Ricardo Belmont a participar del debate presidencial


El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) exhortó al candidato Ricardo Belmont Cassinelli del partido OBRAS a participar del ciclo de debates presidenciales a fin de que la ciudadanía pueda conocer los planes de gobierno y propuestas de la organización.

La institución se pronunció, por medio de un comunicado, luego de que el candidato anunciara públicamente que no participaría en el "debate de la mafia".

El JNE recortó que participar de los debates constituye una obligación ética, "tal como está establecido en el Compromiso N° 8 del Pacto Ético Electoral, relativo a la exposición pública de planes de gobierno y agendas parlamentarias, así como la participación activa en debates y eventos conducentes a compartir propuestas políticas partidarias; documento que la agrupación política OBRAS ha suscrito".

Por ello, exhortaron al candidato "a participar en los indicados debates, a actuar en el marco de los Compromisos antes citados a fin d coadyuvar a la aplicación del voto informado, como medio para conseguir una mejor intervención democrática de la ciudadanía en las próximas Elecciones Generales".

JNE exhorta a candidato Ricardo Belmont a participar del debate presidencial

