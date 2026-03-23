Vladimir Cerrón no llegará al debate presidencial 2026: TC verá el habeas corpus el 31 de marzo

El líder y prófugo de la justicia, Vladimir Cerrón, no llegará a participar del Debate Presidencial 2026. El motivo es que el Pleno del Tribunal Constitucional (TC) verá su habeas corpus el 31 de marzo, día que coincide con el último día del debate entre los candidatos presidenciales y 12 días antes de la primera vuelta de las Elecciones Generales 2026, según reveló el dominical Punto Final.

El recurso que había presentado Cerrón ante el TC fue objeto de críticas por la celeridad con la que se atendió. El habeas corpus ingresó a la institución el pasado 11 de febrero y, 21 días después, el 4 de marzo, el TC notificó a las partes involucradas para asistir a una audiencia programada para el 11 del mismo mes.

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Otros casos, como el de la expareja presidencial de Ollanta Humala y Nadine Heredia, tuvieron que esperar más tiempo para obtener una respuesta del TC de casi 9 meses.



Volviendo al caso de Cerrón, H13 había revelado que un magistrado ya tenía redactado un borrador en el que declaraba fundado el recurso del candidato presidencial, lo que le permitiría asistir presencialmente al debate.

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Sin embargo, la presidenta del TC, Luz Pacheco, declaró a Punto Final que le apena mucho que el documento que se habría filtrado sea de una ponencia que se les entregó a los magistrados y que se haya pasado como una sentencia con 4 votos. "Era absolutamente falso que nosotros pensábamos soltar al señor porque no ha habido ningún diálogo, por lo menos de mi parte; yo no he conversado sobre la decisión a tomar", manifestó.

Es preciso resaltar que el debate presidencial se desarrollará de manera presencial. La única forma que Cerrón participe del evento será saliendo públicamente en la ceremonia organizada por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), pero la PNP lo capturaría.

Habeas corpus de Cerrón no contaba con el visto bueno

Por otro lado, el dominical también reveló que el habeas corpus de Cerrón no contaba con el visto bueno de la comisión de asesores especialistas en ese tipo de recursos. Al respecto, Pachecho explicó que para ir a una audiencia, a los magistrados se les presenta un proyecto de ponencia elaborado en una comisión; el ponente analiza lo que le propone y envía ese mismo proyecto, si no decide cambiarlo, para la sesión de votación.



La titular del TC alertó que el borrador de la sentencia que circuló antes de la audiencia no contaba con la autorización de la coordinadora de habeas corpus y que no había autorizado ese escrito presentado por uno de los magistrados.



"Me ha sorprendido mucho y lamento también por el trabajador que haya filtrado esta documentación. Es un tema bastante complejo y necesita de un buen estudio para poder decidir", dijo Pacheco.