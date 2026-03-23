Elecciones 2026: primera jornada de debate deja pocas propuestas y ataques entre candidatos presidenciales

La primera jornada de debate dejó pocas propuestas concretas para ser ejecutadas en favor de la población. Las pullas entre candidatos se robaron la atención. El inicio del debate tuvo como eje temático la seguridad ciudadana y la lucha contra la criminalidad.

Marisol Pérez Tello (Primero la Gente) y José Luna (Podemos Perú) protagonizaron uno de los primeros intercambios. Pérez Tello fue más efectiva que Luna. El líder de Podemos Perú solo pudo apelar a la figura del recientemente liberado Daniel Urresti. Ofreció nombrarlo como ministro del Interior en un eventual gobierno.

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Pérez Tello, por su parte, aseguró que reduciría parte del aparato estatal e introduciría herramientas tecnológicas como la inteligencia artificial. Según su análisis, esto permitiría agilizar los procesos administrativos.

Alfonso López Chau (Ahora Nación) y Yohny Lescano (Cooperación Popular) protagonizaron un breve enfrentamiento que opacó la exposición de sus propuestas. Carlos Álvarez (País para Todos), por su parte, apeló a la emotividad antes que a plantear medidas viables. Aseguró que retiraría al Perú del Pacto de San José “desde el primer día de su gobierno” para instaurar la pena de muerte.

Lucha contra la corrupción

En el tercer bloque, centrado en la lucha contra la corrupción, López Chau fue consultado sobre cómo actuaría ante un Congreso obstruccionista y contrario al Ejecutivo. El candidato aseguró que llamaría a la “desobediencia civil” frente a un Parlamento que no respalde la institucionalidad democrática.

En ese mismo bloque, José Williams (Avanza País) y López Chau se enfrentaron. Williams mencionó investigaciones contra el líder de Ahora Nación por su gestión como rector de la UNI. En respuesta, López Chau cuestionó que su rival perciba un doble ingreso del Estado: su pensión militar y su sueldo como congresista.

Fernando Olivera, exministro de Justicia y candidato del Frente por la Esperanza, increpó a César Acuña (Alianza para el Progreso) por su gestión en La Libertad y Trujillo. “Popy” aludió a presuntos vínculos entre el líder apepista y los hermanos Sánchez Paredes, relacionados con el narcotráfico. Acuña no logró articular una respuesta sólida ante los cuestionamientos.

Olivera hizo lo mismo contra Wolfgang Grozo (Integridad Democrática). Le recordó cómo negó vínculos con Zamir Villaverde, algo que posteriormente fue desmentido por el propio Villaverde y por chats filtrados por la prensa.

Grozo venía evitando confrontaciones directas. El militar en retiro centró inicialmente su discurso en la lucha contra la delincuencia y la minería ilegal. Sin embargo, su intervención no estuvo exenta de errores: mencionó una cifra incorrecta sobre los homicidios registrados en el país durante 2025. Más adelante, tras ser interpelado por “Popy”, invitó al exministro a someterse a una prueba toxicológica como condición para debatir con él.

Los vacíos de Acuña

No fue una jornada favorable para Acuña. En la ronda de preguntas ciudadanas, el exgobernador respondió de manera imprecisa al ser consultado sobre cómo erradicar la anemia. “Para eliminar la anemia, debe haber alimentación”, señaló. Añadió que era necesario invertir en agricultura “para generar el alimento”, pero no planteó medidas concretas.

Rafael López Aliaga (Renovación Popular) subió al estrado con evidentes signos de nerviosismo. En más de una ocasión señaló que el Estado debe reducirse y destinar el presupuesto que se genere con ese ahorro a la lucha contra la criminalidad señalar las falencias de López Aliaga: “Dejó a Lima como potencia mundial del crimen”, afirmó. También recordó que rompió su promesa de no postular a la presidencia al renunciar a la alcaldía. López Aliaga fue consultado sobre medidas para rastrear celulares robados en el C. C. Las Malvinas. Tenía 30 segundos para responder, pero decidió no hacerlo y señaló que Álex Gonzáles (Partido Verde) optó por prefería posponer su intervención. Fue el único candidato que se tomó la libertad de evitar las preguntas de los moderadores.

Al abordar el tema de la corrupción, el candidato de Renovación Popular fue cuestionado por el rol de Tomás Gálvez en el Ministerio Público. El candidato tampoco respondió esa interrogante. Esto fue aprovechado por Yohny Lescano, quien afirmó que el silencio de López Aliaga se debía a que “seguro estaba cerca de esa podredumbre”.

En el último bloque hubo un momento divertido. Carlos Álvarez imitó a César Acuña y le recordó que en una manifestación de hace pocos días afirmó que “no quería ser presidente”.

El inicio de la jornada

Desde la tarde, la confrontación entre partidos ya se hacía evidente. La avenida de la Arqueología se llenó de simpatizantes de diversas agrupaciones. Entre bombos, pancartas y megáfonos, el tránsito en San Borja se vio interrumpido. La escena reflejaba una realidad: algunos partidos lograron convocar más apoyo que otros.

En Avanza País, optaron por una puesta en escena peculiar: robots vestidos con polos del partido. El detalle arrancó algunas sonrisas. Tres o cuatro de estas máquinas marchaban y hacían piruetas acompañadas por unas pocas decenas de personas.

Con el paso de las horas, la convocatoria creció. Cerca de la portátil de Williams, los seguidores de Álex Gonzáles intentaban llamar la atención. Richard Cisneros, más conocido como Richard Swing, candidato al Senado por el Partido Verde, también estuvo presente. Vinculado al expresidente Martín Vizcarra, apareció con una mascarilla diminuta que llevaba su número en la lista del Partido Verde.