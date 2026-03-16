HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

La madre de Vladimir Cerrón y Delia Espinoza en vivo | Epicentro Electoral - Réplica

Política

Héctor Valer, vocero de Somos Perú, anunció que dará voto de confianza al gabinete de Denisse Miralles

El vocero de Somos Perú detalló los ejes discutidos durante la reunión con la premier e informó que el partido le daría el voto de confianza.

Reunión de la premier con representantes de Somos Perú.
Reunión de la premier con representantes de Somos Perú. | PCM

Durante la tarde del 16 de marzo, integrantes del partido de Somos Perú se reunieron con Denisse Miralles como parte de los encuentros previos del gabinete, con la finalidad de obtener el voto de confianza este 18 de marzo.

Únete a nuestro canal de política y economía

El congresista Héctor Valer indicó que se expusieron cuatro problemas de interés nacional: la seguridad energética en el país, la transferencia presupuestal para el proceso electoral al Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la estabilidad institucional en diferentes sectores y la lucha contra la inseguridad ciudadana. Ante los ejes señalados, el vocero se manifestó a favor del plan que tiene la premier para administrar dichas problemáticas. "Nos han expuesto cuatro lineamientos fundamentales que nos ha convencido a donde quieren ir", señaló.

TE RECOMENDAMOS

FALLECE NAPOLEÓN BECERRA: ¿Y SU CANDIDATURA? | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS #FEEG2026

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

Asimismo, con relación al último eje sobre seguridad, el vocero añadió que se está reglamentando el uso de pistolas eléctricas para el personal de serenazgo en todo el país.

Gabinete Miralles llega debilitado al voto de confianza: 57 congresistas le darían la espalda a ministros

Pese a que la bancada de Somos Perú se mostró a favor de la confianza al Gabinete de Miralles, La República recogió posiciones de otras bancadas.

Entre los partidos que expresaron su rechazo se encuentran Renovación Popular, Avanza País y el Bloque Democrático. Fuerza Popular se inclina por el no, mientras que Podemos Perú mantuvo su respaldo con la condición de que no se privatice Petroperú.

Honor y Democracia y Alianza para el Progreso mostraron apertura a escuchar antes de decidir. Otros partidos como Acción Popular, Perú Libre y la Bancada Socialista aún no han definido su postura.

Notas relacionadas
Candidatos al Congreso registran multas de tránsito por más de S/170 mil: aspirante por Podemos Perú encabeza la lista

Candidatos al Congreso registran multas de tránsito por más de S/170 mil: aspirante por Podemos Perú encabeza la lista

LEER MÁS
José Jerí: congresista Ana Zegarra presenta una cuestión de orden para que se aplique el proceso de vacancia

José Jerí: congresista Ana Zegarra presenta una cuestión de orden para que se aplique el proceso de vacancia

LEER MÁS
Forsyth afirma que Jerí ya no pertenece a Somos Perú: "Que se haga responsable de sus actos"

Forsyth afirma que Jerí ya no pertenece a Somos Perú: "Que se haga responsable de sus actos"

LEER MÁS
Cronograma electoral 2026: fechas clave y todo lo que debes conocer sobre las Elecciones del 12/04

Cronograma electoral 2026: fechas clave y todo lo que debes conocer sobre las Elecciones del 12/04

LEER MÁS
José María Balcázar: quién es el nuevo presidente del Perú, su perfil político y cuestionamientos

José María Balcázar: quién es el nuevo presidente del Perú, su perfil político y cuestionamientos

LEER MÁS
Dónde me toca votar en Elecciones 2026: link oficial de local de votación

Dónde me toca votar en Elecciones 2026: link oficial de local de votación

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
JNJ consuma vengaza contra Delia Espinoza: ratifican destitución por no reponer a Patricia Benavides

JNJ consuma vengaza contra Delia Espinoza: ratifican destitución por no reponer a Patricia Benavides

LEER MÁS
César Acuña pagaría hasta US$30 mil a streamers para promocionar su candidatura

César Acuña pagaría hasta US$30 mil a streamers para promocionar su candidatura

LEER MÁS
Padre de Brunella Horna es vinculado a contrato de alimentación en hospital de EsSalud por más de S/2 millones

Padre de Brunella Horna es vinculado a contrato de alimentación en hospital de EsSalud por más de S/2 millones

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Colección de 8 piezas especializadas marca OSTER

Cuponidad Productos

Colección de 8 piezas especializadas marca OSTER

PRECIO

S/ 12.90
Comprar
Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

Soho Color Salón & Spa

Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

PRECIO

S/ 99.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Es falso que Ricardo Belmont y Alfonso López Chau lideren intención de voto presidencial: encuesta no se encuentra registrada ante el JNE

Paul Michael desata polémica al revelar por qué anunció su ruptura con Pamela López: “Fue para captar la atención”

JNJ consuma vengaza contra Delia Espinoza: ratifican destitución por no reponer a Patricia Benavides

Política

JNJ consuma vengaza contra Delia Espinoza: ratifican destitución por no reponer a Patricia Benavides

Gobierno de José Antonio Kast inicia la construcción del escudo fronterizo Perú - Chile en frontera con Tacna

Este es el link de ONPE para verificar tu local de votación en Elecciones 2026

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

JNJ consuma vengaza contra Delia Espinoza: ratifican destitución por no reponer a Patricia Benavides

Gobierno de José Antonio Kast inicia la construcción del escudo fronterizo Perú - Chile en frontera con Tacna

Este es el link de ONPE para verificar tu local de votación en Elecciones 2026

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025