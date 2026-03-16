Héctor Valer, vocero de Somos Perú, anunció que dará voto de confianza al gabinete de Denisse Miralles

Reunión de la premier con representantes de Somos Perú. | PCM

Reunión de la premier con representantes de Somos Perú. | PCM

Durante la tarde del 16 de marzo, integrantes del partido de Somos Perú se reunieron con Denisse Miralles como parte de los encuentros previos del gabinete, con la finalidad de obtener el voto de confianza este 18 de marzo.

El congresista Héctor Valer indicó que se expusieron cuatro problemas de interés nacional: la seguridad energética en el país, la transferencia presupuestal para el proceso electoral al Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la estabilidad institucional en diferentes sectores y la lucha contra la inseguridad ciudadana. Ante los ejes señalados, el vocero se manifestó a favor del plan que tiene la premier para administrar dichas problemáticas. "Nos han expuesto cuatro lineamientos fundamentales que nos ha convencido a donde quieren ir", señaló.

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Asimismo, con relación al último eje sobre seguridad, el vocero añadió que se está reglamentando el uso de pistolas eléctricas para el personal de serenazgo en todo el país.

Gabinete Miralles llega debilitado al voto de confianza: 57 congresistas le darían la espalda a ministros

Pese a que la bancada de Somos Perú se mostró a favor de la confianza al Gabinete de Miralles, La República recogió posiciones de otras bancadas.

Entre los partidos que expresaron su rechazo se encuentran Renovación Popular, Avanza País y el Bloque Democrático. Fuerza Popular se inclina por el no, mientras que Podemos Perú mantuvo su respaldo con la condición de que no se privatice Petroperú.

Honor y Democracia y Alianza para el Progreso mostraron apertura a escuchar antes de decidir. Otros partidos como Acción Popular, Perú Libre y la Bancada Socialista aún no han definido su postura.