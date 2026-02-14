George Forsyth señala que José Jerí ya no pertenece a Somos Perú: "Que se haga responsable de sus actos"

Candidato de Somos Perú a la presidencia se aleja de José Jerí. Foto: composición LR

El candidato a la Presidencia por Somos Perú, George Forsyth, afirmó que el actual presidente José Jerí ya no forma parte de su agrupación política y sostuvo que debe asumir las consecuencias de sus actos. “No es de Somos Perú, en el sentido que lo ha puesto el Congreso. Que él se haga responsable de sus actos”, declaró ante la prensa al ser consultado por la situación del jefe de Estado.

Forsyth aseguró que el error fue del Parlamento. “Es el Congreso que lo puso ahí, ¿pero qué podemos esperar de este Congreso corrupto?”, expresó. Con esa frase buscó deslindar responsabilidades y remarcar que su partido no impulsó la llegada de José Jerí al Ejecutivo.

El aspirante presidencial también se pronunció sobre las acusaciones que pesan contra el mandatario. Indicó que se trata de hechos graves y que no debe existir ningún privilegio. “Sea el presidente o sea cualquiera que hoy esté acá presente, cualquiera tiene que ser investigado”, sostuvo. Añadió que, si se comprueba un delito, debe aplicarse “todo el peso de la ley”.