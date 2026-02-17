HOYSuscripcion LR Focus

EN VIVO: Congreso debate moción de censura contra Jerí
Sigue EN VIVO 'La Verdad a Fondo' con Pedro Salinas
En vivo: Congreso debate cesura de José Jerí hoy | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

Política

José Jerí: congresista Ana Zegarra presenta una cuestión de orden para que se aplique el proceso de vacancia

Zegarra argumentó que el proceso de censura contra José Jerí no era adecuado y que debía considerarse como una vacancia.

Congresista Ana Zegarra visitó a José Jerí en Palacio de Gobierno horas antes del debate
Congresista Ana Zegarra visitó a José Jerí en Palacio de Gobierno horas antes del debate | Foto: composición LR.

La congresista Ana Zegarra (Somos Perú) presentó una cuestión de orden para que no se vote la moción de censura contra el presidente José Jerí. La parlamentaria aseguró que la censura de Jerí no era un procedimiento correcto y correspondía votar vacancia como tal.

"Dado el análisis de los hechos, estos se han dado como presidente de la republica, no presidente del Congreso. ¿Que podemos decir? ¿Qué en una sola persona residen dos poderes del Estado? (...) De hacerlo, estaríamos cometiendo un error constitucional nosotros mismos. (...) Del mismo modo, se debe convocar al presidente a hacer uso de su uso de la palabra", señaló la congresista de Somos Perú.

JOSÉ JERÍ Y LA GUERRA DE RENOVACIÓN VS. FUERZA POPULAR | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS #FEEG2026

Noticia en desarrollo...

José Jerí: Ana Zegarra presenta una cuestión de orden para que se aplique el proceso de vacancia

