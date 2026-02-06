HOYSuscripcion LR Focus

Sentenciados por caso Saweto serán incluidos en la lista de ‘Los más buscados’

José Estrada Huayta, Hugo Soria Flores, Josimar y Segundo Atachi, se encuentran prófugos de la justicia. Han transcurrido 11 años del crimen y los familiares de los líderes ashéninkas Edwin Chota, Jorge Ríos, Francisco Pinedo y Leoncio Quintisima no encuentran justicia.

Caso Saweto: familias buscan justicia por líderes ashéninkas asesinados.
Caso Saweto: familias buscan justicia por líderes ashéninkas asesinados.

Los sentenciados José Carlos Estrada Huayta, Hugo Soria Flores, Josimar y Segundo Atachi, responsables de los asesinatos de los líderes de Saweto, serán incluidos en la lista de ‘Los más buscados’ por delito de homicidio calificado y delito de alta lesividad.

Esta medida era exigida por las familias de las víctimas, organizaciones indígenas y defensores de derechos humanos.

Según se informó, el jefe de la Sección Recompensas de la PNP, comandante Juan Díaz Ponce y la suboficial de primera PNP Kely Candia Cruz, recomendaron al Ministerio del Interior que los cuatro acusados sean incorporados en el Programa de Recompensas.

Esta decisión, según Aidesep, representa un avance clave en la lucha contra la impunidad que rodea el emblemático Caso Saweto, ya que, pese a existir una sentencia firme, los responsables del crimen permanecen en la clandestinidad a más de once años del asesinato de los líderes y autoridades ashéninkas Edwin Chota, Jorge Ríos, Francisco Pinedo y Leoncio Quintisima.

Desde la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), saludaron la decisión del Ejecutivo.

“Esta medida devuelve un mínimo de esperanza a las familias y a los pueblos indígenas. Durante años hemos exigido que las sentencias no queden en el papel. La inclusión en la lista de los más buscados es un paso necesario para que haya justicia real y se pueda dar con el paradero de los responsables”, señaló el apu Miguel Guimaraes, vicepresidente de AIDESEP.

Por su parte, el equipo legal a cargo del caso destacó la importancia de esta recomendación para la ejecución efectiva de la condena.

No se puede hablar de Estado Constitucional de Derecho cuando hay sentencias firmes que no se cumplen. La inclusión de los sentenciados en el Programa Nacional de Recompensas es fundamental para avanzar hacia su captura y cerrar un ciclo de impunidad que ha sido inaceptable”, indicó Rocío Trujillo, asesora legal del caso Saweto.

Como se recuerda, el pasado mes de enero, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos otorgó un reconocimiento a las viudas e hija de los líderes ashéninkas en honor a los 11 años de resistencia, lucha y valentía. Durante el agradecimiento la viuda Ergilia Rengifo hizo un llamado a que se encuentre justicia y se respeten sus derechos. 

El caso Saweto es considerado uno de los símbolos más graves de la violencia contra defensores indígenas y ambientales en el Perú, evidenciando la vulnerabilidad de los pueblos indígenas frente a economías ilegales como la tala ilegal en la Amazonía.

Los representantes de AIDESEP recordaron que, si bien esta decisión constituye un avance, la justicia sólo se concretará con la captura efectiva de los responsables y con políticas que garanticen la protección de los defensores indígenas y sus territorios.

Asimismo, recalcaron la importancia del apoyo que debe brindar el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a través del Mecanismo Intersectorial para la Protección de Personas Defensoras, con el objetivo de que se articule de manera efectiva con la Policía Nacional del Perú, con la Comisaría ubicada en Putaya, a fin de asegurar las garantías efectivas para las mujeres afectadas, la familia y la comunidad nativa Alto Tamaya Saweto.

“Esperamos que esta decisión se traduzca en acciones inmediatas y resultados concretos. La deuda del Estado con Saweto no se salda hasta que los responsables estén tras las rejas”, remarcó Rocío Trujillo.

