Fracasa la compra de 44 “rochabuses” para la Policía por US$30.7 millones

Contrato cancelado sería otorgado a empresa coreana que no cumple con requisitos técnicos. Foto: difusión | PNP | Policía Nacional del Perú | Ministerio del Interior

El pasado gobierno de José Jerí se propuso dotar de equipamiento a la Policía Nacional para que la institución emprendiera fortalecida la lucha contra la criminalidad. Pero fracasó rotundamente en su intento. Una de las pocas contrataciones exitosas, la adquisición de una flota de 44 motobombas antidisturbios o “rochabuses” por US$30.7 millones, fue anulada en circunstancias extrañas.

En el mandato de Jerí también se frustró la compra de un avión de transporte para la policía por US$63.9 millones. El proceso fue cancelado comprobarse que el vendedor que ganó el concurso acreditó falsamente que fabricaba la aeronave.

Otro proceso de suma relevancia, la adquisición de 31.045 pistolas calibre 9x19 mm., con un presupuesto de US$22 millones, se ha postergado hasta en tres ocasiones, siendo la última debido a acusaciones de empresas competidoras que afirmaron que la OGA del Ministerio del Interior había cambiado los requisitos del concurso para supuestamente orientar el contrato a favor de la fábrica estadounidense SIG Sauer.

Ahora se suma la abortada adquisición de motobombas antimotines.

En total, son más de US$116.6 millones en contratos que la Oficina General de Administración y Finanzas (OGAF) del Ministerio del Interior, no ha conseguido adjudicar por irregularidades en los procesos, u otros señalamientos reportados en algunos casos por la Contraloría.

Como ha reportado La República en su momento, los funcionarios de la OGAF son los responsables de que se frustraran las contrataciones mencionadas, afectando la capacidad de la Policía Nacional en una coyuntura particularmente sensible debido al estado de emergencia declarado por la situación de inseguridad.

Fuera de juego. El modelo de TAG Dynamics y la carta de la fábrica otorgando un descuento a la PNP. Foto: difusión

Un nuevo caso fallido

El 17 de diciembre de 2025, la OGA reportó que en la licitación para la provisión de 44 motobombas antidisturbios, dos empresas quedaron seleccionadas: la surcoreana Daeji y la estadounidense TAG Dynamics. Pero que al final se definió por la segunda propuesta por razones técnicas.

La unidad usuaria, la Dirección de Orden y Seguridad (DIRNOS) de la Policía Nacional, luego de una evaluación profunda, determinó lo siguiente, según las actas: “La empresa TAG Dynamics, al ofrecer un mayor torque y una mayor potencia podrá tener una mayor operatividad, y por tanto, se adecúa en mejores condiciones a las diferentes geografías del país (Costa, Sierra y Selva), a diferencia de los vehículos que ofrece la empresa Daeji”.

En vitrina. El modelo coreano que según la evaluación de la PNP no responde a sus requisitos. Foto: difusión

Extraño presentimiento

Así que el modelo de motobomba antidisturbios que ofertó TAG Dynamics responde a las exigencias técnicas de la DIRNOS. Pero no solo eso. La compañía norteamericana rebajó el precio de los vehículos.

“En consideración a la relevancia de este requerimiento (las motobombas antidisturbios), nuestra empresa realiza su mejor esfuerzo para brindar un descuento significativo en los bienes ofertados, el que asciende a un valor de US$4.744,685. (…) Como resultado de este compromiso, tenemos el agrado de presentar una oferta económica final de US$30.798.000”, informó a la OGA el presidente de TAG Dynamics, Beau H. Gailey.

Por lo que la OGA le otorgó la buena pro a la fábrica estadounidense y firmó contrato. Parecía que por fin la OGA del Ministerio del Interior había conseguido cerrar exitosamente un proceso de compra, en este caso una flota de 44 “rochabuses”. Pero fue una ilusión.

TAG Dynamics comunicó que se le presentaron problemas para obtener la Carta Fianza para garantizar el cumplimiento del contrato.

La compañía alegó que las dificultades no eran atribuibles a su responsabilidad, por lo que solicitó un plazo adicional, precisando que podría requerir una ampliación más. En respuesta, la OGA otorgó como nueva fecha el 10 de febrero. Sin embargo, el proveedor no alcanzó a cumplir. La OGA se negó a ofrecer un tiempo adicional y canceló la buena pro a favor de TAG Dynamics. Ahora se inclinaría por conceder el contrato a la firma coreana Daeji que quedó en segundo lugar y no cumple con las exigencias técnicas de la PNP.

Contratos con buena pro y escándalos