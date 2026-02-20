HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
EN VIVO

NOTICIAS EN VIVO: LO ÚLTIMO de Perú y el mundo

Política

Fracasa la compra de 44 “rochabuses” para la Policía por US$30.7 millones

Decepción. La Oficina General de Administración y Finanzas (OGAF) del Ministerio del Interior firmó contrato con la estadounidense TAG Dynamics, pero canceló el acuerdo porque la empresa no presentó la Carta Fianza en el plazo establecido, pese a cumplir con requisitos técnicos.

Contrato cancelado sería otorgado a empresa coreana que no cumple con requisitos técnicos. Foto: difusión
Contrato cancelado sería otorgado a empresa coreana que no cumple con requisitos técnicos. Foto: difusión | PNP | Policía Nacional del Perú | Ministerio del Interior

El pasado gobierno de José Jerí se propuso dotar de equipamiento a la Policía Nacional para que la institución emprendiera fortalecida la lucha contra la criminalidad. Pero fracasó rotundamente en su intento. Una de las pocas contrataciones exitosas, la adquisición de una flota de 44 motobombas antidisturbios o “rochabuses” por US$30.7 millones, fue anulada en circunstancias extrañas.

Únete a nuestro canal de política y economía

En el mandato de Jerí también se frustró la compra de un avión de transporte para la policía por US$63.9 millones. El proceso fue cancelado comprobarse que el vendedor que ganó el concurso acreditó falsamente que fabricaba la aeronave.

TE RECOMENDAMOS

¿NUEVO PRESIDENTE HASTA EL 28? Y LA GRAN BRONCA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS #FEEG2026

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

Otro proceso de suma relevancia, la adquisición de 31.045 pistolas calibre 9x19 mm., con un presupuesto de US$22 millones, se ha postergado hasta en tres ocasiones, siendo la última debido a acusaciones de empresas competidoras que afirmaron que la OGA del Ministerio del Interior había cambiado los requisitos del concurso para supuestamente orientar el contrato a favor de la fábrica estadounidense SIG Sauer.

Ahora se suma la abortada adquisición de motobombas antimotines.

En total, son más de US$116.6 millones en contratos que la Oficina General de Administración y Finanzas (OGAF) del Ministerio del Interior, no ha conseguido adjudicar por irregularidades en los procesos, u otros señalamientos reportados en algunos casos por la Contraloría.

Como ha reportado La República en su momento, los funcionarios de la OGAF son los responsables de que se frustraran las contrataciones mencionadas, afectando la capacidad de la Policía Nacional en una coyuntura particularmente sensible debido al estado de emergencia declarado por la situación de inseguridad.

PNP | Policía Nacional del Perú | Ministerio del Interior

Fuera de juego. El modelo de TAG Dynamics y la carta de la fábrica otorgando un descuento a la PNP. Foto: difusión

PUEDES VER: Horas antes de su salida, José Jerí autorizó US$340 millones para compra de 24 cazas

lr.pe

Un nuevo caso fallido

El 17 de diciembre de 2025, la OGA reportó que en la licitación para la provisión de 44 motobombas antidisturbios, dos empresas quedaron seleccionadas: la surcoreana Daeji y la estadounidense TAG Dynamics. Pero que al final se definió por la segunda propuesta por razones técnicas.

La unidad usuaria, la Dirección de Orden y Seguridad (DIRNOS) de la Policía Nacional, luego de una evaluación profunda, determinó lo siguiente, según las actas: “La empresa TAG Dynamics, al ofrecer un mayor torque y una mayor potencia podrá tener una mayor operatividad, y por tanto, se adecúa en mejores condiciones a las diferentes geografías del país (Costa, Sierra y Selva), a diferencia de los vehículos que ofrece la empresa Daeji”.

PUEDES VER: Presidente Jerí: Siguen en competencia tres modelos de aviones de combate

PNP | Policía Nacional del Perú | Ministerio del Interior

En vitrina. El modelo coreano que según la evaluación de la PNP no responde a sus requisitos. Foto: difusión

Extraño presentimiento

Así que el modelo de motobomba antidisturbios que ofertó TAG Dynamics responde a las exigencias técnicas de la DIRNOS. Pero no solo eso. La compañía norteamericana rebajó el precio de los vehículos.

“En consideración a la relevancia de este requerimiento (las motobombas antidisturbios), nuestra empresa realiza su mejor esfuerzo para brindar un descuento significativo en los bienes ofertados, el que asciende a un valor de US$4.744,685. (…) Como resultado de este compromiso, tenemos el agrado de presentar una oferta económica final de US$30.798.000”, informó a la OGA el presidente de TAG Dynamics, Beau H. Gailey.

Por lo que la OGA le otorgó la buena pro a la fábrica estadounidense y firmó contrato. Parecía que por fin la OGA del Ministerio del Interior había conseguido cerrar exitosamente un proceso de compra, en este caso una flota de 44 “rochabuses”. Pero fue una ilusión.

TAG Dynamics comunicó que se le presentaron problemas para obtener la Carta Fianza para garantizar el cumplimiento del contrato.

La compañía alegó que las dificultades no eran atribuibles a su responsabilidad, por lo que solicitó un plazo adicional, precisando que podría requerir una ampliación más. En respuesta, la OGA otorgó como nueva fecha el 10 de febrero. Sin embargo, el proveedor no alcanzó a cumplir. La OGA se negó a ofrecer un tiempo adicional y canceló la buena pro a favor de TAG Dynamics. Ahora se inclinaría por conceder el contrato a la firma coreana Daeji que quedó en segundo lugar y no cumple con las exigencias técnicas de la PNP.

PUEDES VER: Primer ministro: el gobierno no ha decidido comprar a EE.UU los cazas F-16 Block 70

lr.pe

Contratos con buena pro y escándalos

  • Dos contratos otorgados por la OGA también son materia de controversia: la compra de 56 vehículos blindados 4x4 Sandcat a la empresa israelí Plasan por US$23.8 millones, y la adquisición de 3,164 chalecos antibalas a la firma mexicana Armor Life Lab por US$2,008,989.
  • En ambos casos se reportó denuncias de proveedores sobre cambios de las exigencias técnicas para orientar la compra hacia determinadas marcas, o haber contratado productos que no han sido validados por las unidades policiales usuarias.
Notas relacionadas
Horas antes de su salida, José Jerí autorizó US$340 millones para compra de 24 cazas

Horas antes de su salida, José Jerí autorizó US$340 millones para compra de 24 cazas

LEER MÁS
Presidente Jerí: Siguen en competencia tres modelos de aviones de combate

Presidente Jerí: Siguen en competencia tres modelos de aviones de combate

LEER MÁS
Primer ministro: el gobierno no ha decidido comprar a EE.UU los cazas F-16 Block 70

Primer ministro: el gobierno no ha decidido comprar a EE.UU los cazas F-16 Block 70

LEER MÁS
José Jerí culminó su gobierno como uno de los peores presidentes de Latinoamérica

José Jerí culminó su gobierno como uno de los peores presidentes de Latinoamérica

LEER MÁS
José María Balcázar: quién es el nuevo presidente del Perú, su perfil político y cuestionamientos

José María Balcázar: quién es el nuevo presidente del Perú, su perfil político y cuestionamientos

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Entre acuerdos y traiciones: la elección de Balcázar que se dio en medio de peleas RP, FP y movidas de APP

Entre acuerdos y traiciones: la elección de Balcázar que se dio en medio de peleas RP, FP y movidas de APP

LEER MÁS
Politólogo español analiza la sucesión presidencial en Perú: “No es una crisis, esto es un sistema”

Politólogo español analiza la sucesión presidencial en Perú: “No es una crisis, esto es un sistema”

LEER MÁS
Pedro Castillo solicita formalmente el indulto presidencial a José María Balcázar

Pedro Castillo solicita formalmente el indulto presidencial a José María Balcázar

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Examen de admisión UNI 2026: resultados y link oficial para ver puntajes

Ositrán: "Ahora que hemos leído la demanda de Cosco, concluímos que sí existe una vulneración a la soberanía del Perú"

José María Balcázar asume el poder y el mercado reacciona sin sobresaltos: dólar y bolsa sin presión, ¿por qué?

Política

Fiscal sorprende a minera operando sin autorización en terreno del Estado

Congresista Elías Varas habría vulnerado la neutralidad durante debate de censura contra José Jerí, alerta el JEE

José María Balcázar deja en el aire entrega de salvoconducto de Betssy Chávez: "No creo que sea difícil de solucionar"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Fiscal sorprende a minera operando sin autorización en terreno del Estado

Fracasa la compra de 44 “rochabuses” para la Policía por US$30.7 millones

Congresista Elías Varas habría vulnerado la neutralidad durante debate de censura contra José Jerí, alerta el JEE

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025