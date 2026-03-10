RMP sobre Wolfgang Grozo: “Representa el mismo discurso que Rafael López Aliaga, sin el balbuceo ni la misoginia”

Rosa María Palacios opinó sobre Wolfgang Grozo tras las declaraciones en las que el candidato se refirió a las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte y haber justificado la represión de las fuerzas armadas al decir que actuaron en legítima defensa. “Este señor Grozo representa el mismo discurso que Rafael López Aliaga, sin el balbuceo, ¿no?, sin la misoginia, por eso es un poquito mejor, por eso dicen que le está robando votos a Rafael López Aliaga, pero, ojo, quien protesta es terrorista…”, cuestionó la conductora durante su programa ‘Sin guion’.

Asimismo, la periodista enfatizó que ni la policía ni los militares están autorizados a disparar a matar a los manifestantes y que esto no puede considerarse legítima defensa, ya que, en todo caso, ante los actos vandálicos que se cometan, se procesa y se detiene al protestante. “Usted cree que las FF. AA. pueden salir a matar, eso es lo que nos está diciendo a todos (...) Parece que el señor Grozo avala a Dina Boluarte, pero sobre todo avala a las fuerzas policiales y armadas”, manifestó Palacios.

TE RECOMENDAMOS WOLFGANG GROZO: ¿QUIÉN ES? Y CRISIS DEL GAS | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS #FEEG2026

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

“El señor Grozo, lamentablemente, como algunos otros políticos que vienen de las fuerzas armadas, viene con una agenda de dos puntos, que es la que han tenido los militares en este Congreso en actividad. La agenda de dos puntos es muy sencilla: impunidad para los crímenes que cometan las FF. AA., impunidad total y, bueno, mejoras salariales (...) Si no entiendes qué es un tratado internacional, no puedes ser presidente de la república”, finalizó la conductora.