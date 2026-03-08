Jorge Nieto fija postura frente al aborto: “Respeto el derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo”

Jorge Nieto, candidato presidencial del Partido del Buen Gobierno, manifestó su postura respecto al aborto en nuestro país y planteó la necesidad de abordar el tema desde una perspectiva más abierta. “Yo creo que la mujer tiene el derecho a decidir… Respeto el derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo y hay circunstancias en las cuales me parece inobjetable; además, son legales, está en la ley, como el caso de las niñas violadas... Yo creo que ahí tenemos que tener una mirada, pues, más moderna, ¿no? Menos atada a creencias. Yo respeto las creencias”, respondió en entrevista con Rosa María Palacios.

Así, el exministro de Defensa remarcó que el presidente de una “república laica” tiene la obligación de ofrecer “un servicio público de salud que esté dispuesto a asumir las decisiones” que las mujeres tomen y que, en la práctica, la clandestinidad no afecta a todos los sectores de la misma manera.

“Hay abortos clandestinos que ocurren en clínicas nada clandestinas, privadas, elegantes, con todas las condiciones. Las clases medias altas, las clases medias, hacen el esfuerzo y tienen esa decisión de la mujer, la toman y la tienen en condiciones sanitarias razonablemente buenas. Pero hay un montón de mujeres pobres que toman la misma decisión, y muchas de ellas mueren en el evento”, agregó.

Nieto, por otro lado, defendió el papel de la economía de mercado y el crecimiento como condiciones necesarias para mejorar la distribución de recursos en el país. “Valoro el mercado, valoro la inversión privada, valoro el hecho de que tengamos un crecimiento económico para poder distribuir, en fin, después de ese largo proceso de estudio y además después de las realidades que el mundo nos mostró…”, señaló y explicó la evolución de su posición sobre distintos temas económicos.

En materia de inversión, sostuvo que existen dos factores claves que deben atenderse para generar confianza en el país, como, por ejemplo, “bajar los índices de inseguridad que tenemos hoy”, debido a que “con ese nivel de inseguridad, es difícil tener procesos consistentes de inversión”. Resaltó, además, el tema de la “seguridad jurídica”: “Si uno firma contratos, tiene que respetarlos. En el propio contrato, cuando haya desacuerdos o la situación cambie, se establecerán las formas en las cuales eso puede ser modificado”, refirió el extitular de Cultura.

Finalmente, el aspirante a la Presidencia planteó cambios en materia educativa y legislativa. En primera línea, habló de la necesidad de “abatir” las leyes procrimen y derogarlas todas. Y por el lado de la educación, priorizó el fortalecimiento de la Sunedu. “Claro, o sea, darle más capacidades para que, de verdad, las universidades públicas privadas ofrezcan educación de calidad”, concluyó.