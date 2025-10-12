Eduardo Adrianzén: "Las conquistas sociales nunca se dan por hechas"

He marchado desde los 15 años”, comenta Eduardo Adrianzén. La obra que acaba de estrenar, Dos siglos de sobremesa, funciona como una radiografía actual del Perú. El dramaturgo nos presenta a una familia que en 1824 discute lo conveniente que sería casar a su hija con un español. En 2024, vemos a una familia de la clase media a punto de vender una casona que está ubicada en un lugar de Lima donde no llegaban las marchas, hasta ese día. “Son personajes de ahora. Es increíble cómo la realidad me ha ayudado para que la obra tenga ese efecto: hay paros y hay huelgas”.

Esta entrevista se realizó antes de la vacancia presidencial. “Viendo lo que es Dina Boluarte, ideales nunca tuvo. La podía jalar Castillo, López Aliaga o Hitler y hubiera atracado igual porque carece de convicciones”.

Hay un personaje que está al centro de estas dos familias. Es el capataz que reprime a los indígenas y Miguel es el representante de un nuevo partido político que busca un local. Lo llamas “facho emergente”. ¿Qué querías decirnos desde esa perspectiva?

(Sonríe) Que es un tipo de peruano real, que existe. Millones de peruanos están así: decepcionados de cualquier idea de sociedad solidaria y asumen ya que esto es la jungla. En la segunda parte, para no hacerlo cliché, había que encontrar por qué es así. En la obra es hijo de un policía asesinado en los 90. Ahora solo le importa la plata, cree que en el Perú solo importa lo que puedas conseguir como sea.

Además, es racista y clasista.

Totalmente. Lamentablemente, ese es un tipo de peruano también y es lo que hemos tenido en los últimos años en la política. Y ves que un partido político se funda como una tienda de zapatos. Es terrible, pero es real.

¿Con la negociación que muestras, quieres hablar de la ética de la clase media? Es decir, les ofrecen una gran suma de dinero por la casa, pero ellos no preguntan de dónde viene.

En 2024, Mariana, tiene libertad de decidir y viene de un duelo horroroso que es la muerte de su hijo en la peste (el Covid). Ella quiere mantener lo que tiene y quiere dinero, ya no pregunta mucho. En mi opinión, el Perú sigue siendo una sociedad en duelo no procesado. Eso tiene que ver con el año 2021, es una sociedad quebrada. Se demostró que, si no tienes 50.000 soles para una clínica, te vas a morir y a nadie le importa. Por eso, se polariza también.

En esta obra, hablas del declive de la educación. ¿Es una respuesta al discurso “es pobre porque quiere”?

Teresa ha salido de una clase media baja, ha tenido suerte, ha podido estar en una universidad, pero tiene conciencia de clase y eso me gusta. Es lo que el público medio quiere. Ella tiene claro que lo único que te da libertad es la educación, aprender. Aurelia también, pero ¿qué le espera si solo puede pagar un instituto muy barato? Y el discurso (“es pobre porque quiere”) es estúpido. Los que dicen eso creen que todo el mundo parte del mismo sitio.

Siempre abordas estas taras de la sociedad peruana. Creciste en Jesús María, ¿no? ¿Cuándo empiezas a cuestionar todo esto?

Yo he tenido mucha suerte. He vivido en un barrio de clase media con recursos, mi papá era médico y mi mamá tenía educación superior. He sido sanmarquino y eso me ha permitido ver el mundo más alto y el más bajo. He pasado ‘piola’ con mis amigos repitucos y, bueno, podía entrar a husmear porque eran mis amigos. Es interesante esa bisagra y a eso le debo mi carrera, a eso le debo todo, a poder entender los porqués de cada espacio social.

¿Tu familia hablaba de ello?

Sí, en mi casa se habló mucho de política. Soy privilegiado. Y mis padres tenían esa onda de que el niño tiene que saber todo. Desde chiquito tenía todos los libros a mi alcance, todo el teatro; iba al cine porque mi papá era cinéfilo. Visto ya en mis 61 años, tuve una increíble suerte. Imagínate si hubiera nacido en Huanta, ¡estaría muerto! Un chico que ha nacido en Ayacucho en ese año, podría estar muerto por Sendero o por los militares.

Respecto a la represión, en Dos siglos de sobremesa, ¿quién es el policía de hoy?

El policía promedio, el de los 80 o 90, me daba una compasión terrible porque los mataban todos los días. ¿Cómo no vas a respetar a gente que salía a trabajar y no sabía si iba a morir? Lo mismo que ahora pasa con los transportistas. Ahora, en cambio, el policía es el que reprime y el que carece de conciencia de clase y que solamente quiere su plata y no le importa lo que tenga que hacer. Tal vez los policías sean los Migueles de la obra. Un gobierno al que todo el mundo odia le da a la Policía lo que le pida.

Teatro | Dos siglos de sobremesa - Agenda

En cuanto a tu carrera, este año debes haber sido el dramaturgo que más puestas en escena tuvo. ¿Vas a seguir en televisión?

Si hago televisión, no quiero ser el jefe de una telenovela que me consuma la vida; eso no, ya no, ya estoy viejo (sonríe). Son muchos años en esto y he aprendido una cosa también: a los 61 años, la vida es ahora. Se están muriendo amigos de mi edad, así que estoy viviendo las cosas de otra manera. Me interesa lo que hacen las generaciones, los que vienen. Es una maravilla que el mundo nunca acabe contigo.

¿Qué obra sigue? Los personajes femeninos que escribes, siguen siendo muy potentes.

Es sobre la primera generación de mestizos de la conquista de América Latina: Herederos. Me interesa cómo veían todo eso las mujeres de la época, a las que nadie les preguntaba. ¿Qué sienten cuando llegan estos marcianos de otro mundo y simplemente las toman y ya?

Bueno, siglos después, hay hombres con poder que normalizan la violencia.

Ni siquiera lo ven como abuso y eso es algo que me cuesta creer. Por eso, me aburren todas las historias que no tienen mujeres protagonistas en el mismo nivel.

¿En qué época estamos ahora?

Lo de ahora es como si hubiera seguido el gobierno de Fujimori. Y la única gran ventaja que tenemos es que, al menos, existen las redes (sociales). Antes tenías canales comprados y portadas de diarios chichas. No es igual, pero es como si hubiera ganado el fujimorismo, con las Fuerzas Armadas y una Policía al servicio del poder y de la represión, con una tira de pobres diablos de ministros.

¿Los peruanos somos libres o no?

La gran mayoría de peruanos no lo son, lamentablemente. Están presos de un sistema que no les va a dar opciones, que les va a poner todas las piedras en el camino. Y es un sistema machista y patriarcal todavía; mira la tira de locos que hay en el Congreso que quieren retroceder a las mujeres a la Edad Media. Entonces, hay peruanos que la tienen que pelear para poder optar y ser libres. Las conquistas sociales nunca se dan por hechas. Nunca. Porque viene cualquier problema grave, un gobierno como este y lo primero que hacen es quitarlas. Y si trata de ser libre, al que no es privilegiado le va a costar 500 veces más. Es una lucha terrible para poder serlo. Eso es lo que pasa en Perú.