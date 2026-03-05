Vladimiro Montesinos: Juzgado Constitucional ordena revisar plazo de las condenas impuestas a exasesor de Fujimori

El exasesor de la dictadura fujimorista podría salir de prisión. El Sexto Juzgado Constitucional de Lima declaró fundado en parte el hábeas corpus presentado por Vladimiro Montesinos y, en consecuencia, ordenó declarar nulas las resoluciones emitidas por la Corte Suprema en su contra, así como revisar el plazo de las condenas que se le impusieron. La decisión fue adoptada por la jueza Rocío del Pilar Rabines Briceño, titular de dicho juzgado.

La resolución también señala que se declaró improcedente la solicitud contenida en el hábeas corpus que pretendía la variación en la ejecución de la pena y la liberación inmediata del exasesor de la dictadura fujimorista, recluido en el Centro de Reclusión de Máxima Seguridad de la Base Naval del Callao. En dicho establecimiento cumple una condena fijada hasta el 2037 por delitos de corrupción y violaciones a los derechos humanos.

No es la primera vez que el PJ falla en favor de Montesinos. En enero de 2024, la Cuarta Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria había considerado que la pena ya se encontraba cumplida, tras constatar que el exasesor permanecía detenido desde 2001 en el marco de distintos procesos judiciales. No obstante, dicha interpretación fue posteriormente revocada. La Corte Suprema determinó que ese criterio contravenía lo establecido en el artículo 47 del Código Penal.

Hasta el momento, la defensa legal del exasesor fujimorista no se ha pronunciado al respecto sobre este fallo.