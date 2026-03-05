Rosa María Palacios acusa a Keiko de capturar el Estado a través del Congreso: “En el mismo modelo de Montesinos”

Rosa María Palacios inició su programa de hoy hablando de Keiko Fujimori y responsabilizándola por la crisis política que atraviesa el país desde el 2016: “Keiko sí cumplió su promesa y no ha parado durante diez años de aniquilar la institución presidencial para gobernar desde y con el Congreso, e ir capturando, poco a poco, todas las instituciones del Estado, en el mismo modelo —hay que decirlo— de Vladimiro Montesinos de los 90”.

La periodista recordó así cómo el exasesor de Alberto Fujimori “controlaba todo” durante ese periodo y lo comparó con la lideresa fujimorista, que tras perder contra Kuczynski amenazó con “gobernar desde el Congreso”. En tanto, Palacios coincidió con las recientes declaraciones del candidato Jorge Nieto, quien habló de este tema y llamó a Keiko “mala perdedora”.

Asimismo, la conductora de ‘Sin guion’ cuestionó las actitudes de la lideresa de Fuerza Popular, quien desde ese entonces no solo habría intentado alegar que hubo fraude en las elecciones en las que participó y perdió finalmente, sino que, según Palacios, Keiko es la causante de la inestabilidad presidencial que se vive en nuestro país.

“La razón por la que hemos tenido ocho presidentes es porque, muy claramente, el fujimorismo y sus aliados no han permitido que los presidentes duren en el Perú. Y eso empezó con la hostilización brutal contra Pedro Pablo Kuczynski, en el instante en que censuraron al ministro de Educación, Jaime Saavedra”, manifestó la periodista y exhortó, además, a la población a que tome en cuenta esta situación a la hora de votar.

Así también, Rosa María Palacios evidenció la similitud que se observa entre esta última década (2016-2026) y la de los años noventa (1990-2000), que fue donde gobernó su padre, Alberto Fujimori. “La única diferencia es que Keiko Fujimori no ocupó la presidencia. Pero a través del Congreso, ocupó la presidencia”, enfatizó.

“Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer a la hora de votar es esa: ¿cuál es el régimen de gobierno que tenemos que tener o que queremos tener todos los peruanos? Uno que sea consolidado por la conducta de Fuerza Popular y sus aliados en el Congreso, o uno que garantice estabilidad cinco años con un presidente que sea presidente. No el mamarracho que tenemos hoy en Palacio de Gobierno”, finalizó la conductora.