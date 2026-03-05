HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO 'Que no se te olvide' con Carlos Cornejo
Sigue EN VIVO 'Que no se te olvide' con Carlos Cornejo     Sigue EN VIVO 'Que no se te olvide' con Carlos Cornejo     Sigue EN VIVO 'Que no se te olvide' con Carlos Cornejo     
EN VIVO

El fenómeno de los jóvenes "nini" en el Perú | Que No Se Te Olvide con Carlos Cornejo

Política

Rosa María Palacios acusa a Keiko de capturar el Estado a través del Congreso: “En el mismo modelo de Montesinos”

La periodista sostuvo que tanto Keiko como el fujimorismo son los responsables de la inestabilidad presidencial vista en los últimos diez años, que no sería más que el resultado del gobierno que la lideresa de Fuerza Popular viene ejerciendo desde el Congreso.

Rosa María Palacios criticó fuertemente a Keiko Fujimori en 'Sin guion'.
Rosa María Palacios criticó fuertemente a Keiko Fujimori en 'Sin guion'.

Rosa María Palacios inició su programa de hoy hablando de Keiko Fujimori y responsabilizándola por la crisis política que atraviesa el país desde el 2016: “Keiko sí cumplió su promesa y no ha parado durante diez años de aniquilar la institución presidencial para gobernar desde y con el Congreso, e ir capturando, poco a poco, todas las instituciones del Estado, en el mismo modelo —hay que decirlo— de Vladimiro Montesinos de los 90”.

Únete a nuestro canal de política y economía

La periodista recordó así cómo el exasesor de Alberto Fujimori “controlaba todo” durante ese periodo y lo comparó con la lideresa fujimorista, que tras perder contra Kuczynski amenazó con “gobernar desde el Congreso”. En tanto, Palacios coincidió con las recientes declaraciones del candidato Jorge Nieto, quien habló de este tema y llamó a Keiko “mala perdedora”.

TE RECOMENDAMOS

FUERZA POPULAR Y APP: ¿PROVOCARON LA CRISIS POLÍTICA? | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS #FEEG2026

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

Asimismo, la conductora de ‘Sin guion’ cuestionó las actitudes de la lideresa de Fuerza Popular, quien desde ese entonces no solo habría intentado alegar que hubo fraude en las elecciones en las que participó y perdió finalmente, sino que, según Palacios, Keiko es la causante de la inestabilidad presidencial que se vive en nuestro país.

PUEDES VER: Rosa María Palacios a José Luna tras liberación de Urresti: “¿Cómo vas a llevar en tu campaña a un asesino?”

lr.pe

“La razón por la que hemos tenido ocho presidentes es porque, muy claramente, el fujimorismo y sus aliados no han permitido que los presidentes duren en el Perú. Y eso empezó con la hostilización brutal contra Pedro Pablo Kuczynski, en el instante en que censuraron al ministro de Educación, Jaime Saavedra”, manifestó la periodista y exhortó, además, a la población a que tome en cuenta esta situación a la hora de votar. 

Así también, Rosa María Palacios evidenció la similitud que se observa entre esta última década (2016-2026) y la de los años noventa (1990-2000), que fue donde gobernó su padre, Alberto Fujimori. “La única diferencia es que Keiko Fujimori no ocupó la presidencia. Pero a través del Congreso, ocupó la presidencia”, enfatizó.

“Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer a la hora de votar es esa: ¿cuál es el régimen de gobierno que tenemos que tener o que queremos tener todos los peruanos? Uno que sea consolidado por la conducta de Fuerza Popular y sus aliados en el Congreso, o uno que garantice estabilidad cinco años con un presidente que sea presidente. No el mamarracho que tenemos hoy en Palacio de Gobierno”, finalizó la conductora.

Notas relacionadas
Fuerza Popular y APP dominaron el Congreso en los últimos 10 años de crisis

Fuerza Popular y APP dominaron el Congreso en los últimos 10 años de crisis

LEER MÁS
Jorge Nieto sobre Keiko Fujimori: "La crisis política empezó en 2016 cuando dijo que iba a gobernar desde el Congreso"

Jorge Nieto sobre Keiko Fujimori: "La crisis política empezó en 2016 cuando dijo que iba a gobernar desde el Congreso"

LEER MÁS
López Aliaga y Keiko Fujimori se enfrentarán en debate presidencial sobre educación, innovación y tecnología

López Aliaga y Keiko Fujimori se enfrentarán en debate presidencial sobre educación, innovación y tecnología

LEER MÁS
José Jerí culminó su gobierno como uno de los peores presidentes de Latinoamérica

José Jerí culminó su gobierno como uno de los peores presidentes de Latinoamérica

LEER MÁS
José María Balcázar: quién es el nuevo presidente del Perú, su perfil político y cuestionamientos

José María Balcázar: quién es el nuevo presidente del Perú, su perfil político y cuestionamientos

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Multa por no votar el 12 de abril: cuánto debo pagar por las Elecciones Generales 2026

Multa por no votar el 12 de abril: cuánto debo pagar por las Elecciones Generales 2026

LEER MÁS
Dina Boluarte: Congreso otorga 15 días a la SAC para investigar denuncia constitucional por Caso Cirugías

Dina Boluarte: Congreso otorga 15 días a la SAC para investigar denuncia constitucional por Caso Cirugías

LEER MÁS
Última encuesta presidencial 2026: Rafael López Aliaga en 14.6% y cómo van los otros candidatos

Última encuesta presidencial 2026: Rafael López Aliaga en 14.6% y cómo van los otros candidatos

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

Soho Color Salón & Spa

Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

PRECIO

S/ 99.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Rosa María Palacios acusa a Keiko de capturar el Estado a través del Congreso: “En el mismo modelo de Montesinos”

Capturan a prófuga Lupe Zevallos, hermana del narco “Lunarejo”

CAL: Comité Electoral se mantiene en funciones tras fallida sesión extraordinaria y alista resultados finales

Política

Capturan a prófuga Lupe Zevallos, hermana del narco “Lunarejo”

CAL: Comité Electoral se mantiene en funciones tras fallida sesión extraordinaria y alista resultados finales

Canciller Hugo de Zela viajará a Chile para transmisión de mando presidencial

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Capturan a prófuga Lupe Zevallos, hermana del narco “Lunarejo”

CAL: Comité Electoral se mantiene en funciones tras fallida sesión extraordinaria y alista resultados finales

Canciller Hugo de Zela viajará a Chile para transmisión de mando presidencial

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025