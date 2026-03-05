Ministro de Energía y Minas: "No tenemos gaseoducto alternativo (..) Chile que no es productor tiene 5 ductos"

Ángelo Alfaro se presentó ante el Congreso para responder sobre la crisis del gas. Foto: Congreso

El Ministro de Energía y Minas, Ángelo Alfaro, alertó en el Congreso que el Perú no cuenta con un gaseoducto alternativo para garantizar el transporte del gas natural. Durante su presentación sobre la reciente crisis de gas, el funcionario señaló que el país depende de un solo ducto. “Chile que no es productor tiene 5 ductos para abasteserse, nosotros somos productores y solo tenemos un ducto”, afirmó ante el pleno al referirse al riesgo que enfrenta el abastecimiento energético.

El titular del sector insistió en que la emergencia dejó al descubierto un problema estructural en la planificación energética del país. “Dependemos de un ducto y cuando ese ducto falla todo colapsa. Por diferentes circunstancias seguimos en deuda con la planificación. Luego de 20 años de Camisea no tenemos un anillo energético ni un gaseoducto alternativo”, declaró el Ministro de Energía y Minas durante su exposición ante el Parlamento.

El titular del sector indicó que el incidente generó una interrupción significativa en el flujo del recurso. En condiciones normales, el sistema transporta cerca de 800 millones de pies cúbicos diarios. Tras el daño en los ductos, la distribución se redujo a cerca del 9% del volumen habitual. Esta situación obligó al Ejecutivo a tomar medidas para sostener el abastecimiento en el país.

La exposición del Ángelo Alfaro se dio luego de que el Congreso aprobara citarlo para explicar las acciones del Gobierno frente a la emergencia energética. Legisladores de distintas bancadas cuestionaron la falta de infraestructura alternativa y advirtieron que la crisis de gas reveló la vulnerabilidad del sistema energético peruano.

Incidente en ductos de Camisea desata crisis de gas en el país

El incidente ocurrió en el kilómetro 43 del sistema de transporte de líquidos de gas natural, cerca de las instalaciones del proyecto Camisea. Según informó el Alfaro, una llamarada provocó la rotura de ductos que trasladan el recurso desde la planta de Las Malvinas hasta la planta de licuefacción. El evento afectó tanto el ducto de líquidos como el de gas natural.

"Esto ha demostrado que nuestro sistema energetico nacional tiene dependencia absoluta de una sola infraestructura. Y esa infraestructura afectada ha demostrado que no estamos ante una falla operativa menor", comentó.

La infraestructura dañada pertenece a Transportadora de Gas del Perú, concesionaria del sistema de transporte. Alfaro indicó que "según Transportadora de Gas del Perú nos encontramos frente al incidente más grave en 20 años de operación". El daño obligó a detener parte del flujo del recurso y desencadenó la actual crisis de gas.

El titlar de Energía y Minas explicó que las causas del incidente aún no se han determinado. La inspección técnica estará a cargo del organismo regulador Osinergmin. La entidad deberá emitir un informe que determine si el evento se originó por una falla técnica, un problema estructural o factores externos.

"En el momento de la falla se encontraban 19 personas, personal contratado de Transportadora de Gas que estaban haciendo mantenimiento a las válvulas. Se ignora hasta el momento que es lo que ocasionó la falla, una mala maniobra una cuestion coincidente, aun no tenemos el informe de Osinergmin", detalló.

El acceso al área afectada presenta dificultades. La zona no cuenta con carreteras y solo se puede llegar por vía aérea. Las lluvias y la nubosidad han complicado el traslado de equipos.

Gobierno prioriza abastecimiento y suspende exportación de gas

Ante la reducción del flujo del recurso, el Ejecutivo declaró en emergencia el sistema de distribución de gas natural. El Ministro de Energía y Minas informó que se instaló un comité de crisis con participación de entidades como COES, Osinergmin, OEFA y empresas del sector energético.

La medida principal consistió en priorizar el abastecimiento para los usuarios residenciales. También se garantizó el suministro para hospitales, el transporte del Metropolitano de Lima y los camiones de recolección de residuos. El objetivo es evitar afectaciones en servicios esenciales mientras se restablece el sistema.

El Ministro de Energía y Minas confirmó además que el Perú dejó de exportar gas de forma temporal. Todo el volumen disponible se destina al consumo interno mientras se supera la crisis de gas. Según estimaciones de Transportadora de Gas del Perú, las reparaciones del sistema podrían tomar alrededor de 14 días.