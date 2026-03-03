Congreso: piden citar al ministro de Energía y Minas, Ángelo Alfaro, por desabastecimiento de GNV

bancada de Podemos Perú solicita citar al ministro de Energía y Minas, Ángelo Alfaro, por desabastecimiento de GNV | Composción/LR

bancada de Podemos Perú solicita citar al ministro de Energía y Minas, Ángelo Alfaro, por desabastecimiento de GNV | Composción/LR

La bancada de Podemos Perú, por iniciativa del congresista José Luna Gálvez, presentó una moción para citar al Pleno al ministro de Energía y Minas, Ángelo Alfaro Lombardi, a fin de que informe sobre las causas y el impacto de la deflagración ocurrida el pasado 1 de marzo en el ducto de Camisea.

El incidente se registró en el kilómetro 43 del sistema operado por Transportadora de Gas del Perú (TGP) en Cusco. Este evento ha paralizado el suministro de gas natural y afecta de manera directa a transportistas, hogares e industrias en todo el país.

Con esta citación, el Parlamento busca que el titular del MINEM detalle las medidas de contingencia adoptadas para aminorar los efectos de la rotura del ducto y garantice el restablecimiento del servicio.

La moción subraya la urgencia de atender la crisis energética para evitar un impacto mayor en la economía de las familias y la operatividad de los sectores básicos del país.