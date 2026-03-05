Roberto Burneo se reunirá con el MEF este 5 de marzo. Foto: composición LR

Este 5 de marzo, las máximas autoridades del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, y el Ministerio de Economía (MEF), Gerardo López, se reunirán para tratar el tema de déficit presupuestal de S/289 millones para las Elecciones 2026. Una problemática que el JNE ya ha alertado al Congreso y Ejecutivo, pues podrían afectar el correcto desarrollo de los comicios.

Burneo señaló que con el encuentro espera "llegar a un consenso" que garantice los recursos necesarios para efecto de que el Jurado Nacional de Elecciones pueda garantizar su trabajo y fiscalización necesaria en el proceso electoral.

Indicó que es responsabilidad del Ejecutivo brindar el presupuesto requerido para las elecciones y no cumplir con ello podría constituir causal de vacancia.

Falta de presupuesto

Sobre la falta de presupuesto, el presidente del JNE comentó que a la fecha, con el último decreto supremo se les ha transferido S/114 000 000, es decir, se presenta un déficit de 289 millones de soles.

El esquema de asignación comunicado por el Ejecutivo contempla S/ 114 millones mediante Decreto Supremo y otros S/ 100 millones en una segunda etapa mediante un Decreto Supremo, lo que "impide contar con los recursos de manera oportuna", señala la institución.

Advierten "que los procesos de ejecución no admiten demoras, puesto que el sistema electoral depende de un financiamiento inmediato y suficiente".

Resaltaron que a pesar del comunicado inicial donde exigían el presupuesto necesario aún permanece un saldo pendiente de S/ 189 millones

correspondiente al requerimiento institucional. "Este monto es indispensable para completar el financiamiento mínimo operativo", enfatizaron.

"La demanda adicional responde exclusivamente a necesidades operativas esenciales definidas para el proceso 2026. Entre ellas figuran la instalación y funcionamiento oportuno de los Jurados Electorales Especiales (JEE), el despliegue logístico y jurisdiccional a nivel nacional y la contratación de personal para fiscalización electoral y soporte operativo", indicaron.

Además mencionaron que la cercanía de las elecciones exigen que se inicie los "procesos de contratación e implementación territorial. Cada fase tiene fechas estrictas que no permiten reprogramaciones. Un retraso afectaría la instalación de órganos temporales y el flujo operativo nacional".

Pedido inicial del JNE superó los S/1.700 millones para todo el sistema electoral

La solicitud de más de S/1.700 millones se presentó en febrero ante el Ejecutivo. El cálculo considera gastos en personal temporal, implementación tecnológica, traslado de material electoral y fortalecimiento de oficinas descentralizadas en todo el país.

El presupuesto aprobado en la Ley de Presupuesto 2026 resultó insuficiente frente a la magnitud del calendario electoral. Las autoridades del sistema señalaron que 2026 concentrará elecciones generales en abril y subnacionales en octubre, un escenario que no ocurre en todos los periodos.

La controversia ahora gira en torno a la diferencia entre lo requerido y lo anunciado por el Gobierno de José María Balcázar. Mientras el Ejecutivo habla de S/702 millones adicionales, el JNE insiste en que el monto global solicitado supera ampliamente esa cifra. La definición final dependerá de la decisión del MEF y de los mecanismos legales que se adopten para ampliar el financiamiento.