Rosario Fernández no ocupa el primer lugar de intención de voto presidencial 2026: encuestas carecen de sustento

LO FALSO:

Rosario Fernández ocupa el primer lugar de la lista de intención de voto presidencial 2026.

LO VERDADERO:

Las encuestas difundidas en Facebook no especifican ni su metodología ni a las personas naturales o jurídicas encargadas de su elaboración. Por ello, no se puede determinar si pertenecen o no al Registro Nacional de Encuestadoras del JNE.

Firmas de confianza como el IEP, la CPI e Ipsos indican que el candidato que encabeza la intención de voto presidencial 2026 es Rafael López Aliaga, no Rosario Fernández.

A la candidata presidencial Rosario Fernández se le atribuye el primer lugar de intención de voto en cuatro encuestas difundidas en redes sociales. Sin embargo, estas carecen de sustento, pues no especifican autoría, ficha técnica ni registro en el listado de encuestadoras avaladas por el JNE. En contraste, los sondeos más recientes de entidades reconocidas como el IEP, la CPI e Ipsos muestran que quien lidera es Rafael López Aliaga, seguido de Keiko Fujimori y Alfonso López Chau, mientras que Fernández se ubica en aún en posiciones inferiores. Por esta razón, es incorrecto afirmar que ella encabeza la lista.

Detalles y análisis del contenido compartido en redes sociales

Durante las últimas semanas han circulado encuestas en Facebook que aseguran que Rosario Fernández, candidata presidencial de Un Camino Diferente, lidera la intención de voto con 85.5%, 75.5%, 61.5% y 55.30%. Sin embargo, estas afirmaciones no tienen sustento verificable.

De acuerdo con los últimos sondeos realizados por entidades como el IEP, la CPI e Ipsos hasta el cierre de esta verificación, quien encabeza la lista de intención de voto es Rafael López Aliaga con un promedio de 13%. Tras él, se posicionan Keiko Fujimori de Fuerza Popular y Alfonso López Chau de Ahora Nación, mientras que Rosario Fernández se ubica aún en posiciones inferiores.

Encuesta de intención de voto de febrero según el IEP. | Foto: IEP

Encuesta de intención de voto de febrero según la CPI. | Foto: CPI

Encuesta de intención de voto de febrero según Ipsos. | Foto: Ipsos

Por otro lado, las encuestas viralizadas en Facebook no presentan el logotipo o alguna otra forma de identificación de la persona natural o jurídica responsable de su elaboración, por lo que no es posible determinar si pertenece o no al Registro Nacional de Encuestadoras del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), que habilita a firmas o personas la elaboración y divulgación de sondeos electorales y encuestas de opinión.

Tampoco incluye información metodológica obligatoria como la fecha de ejecución, el tamaño de la muestra, el sistema de muestreo, el nivel de confianza, el margen de error, entre otros, requisitos detallados en el Artículo 18 de la Ley N.° 27369, que regula la difusión de encuestas electorales.

Indicaciones del Artículo 18 de la Ley N.° 27369. | Foto: Congreso de la República

Conclusión

En síntesis, en Facebook se le atribuye el primer lugar en la lista de intención de voto presidencial a la candidata Rosario Fernández. No obstante, las encuestas no especifican quién la elaboró, de qué manera, y tampoco si están avaladas por el JNE. Tras realizar una comparación con sondeos más recientes de entidades reconocidas como el IEP, la CPI e Ipsos, se determinó que quien encabeza el listado es Rafael López Aliaga, seguido de Keiko Fujimori y Alfonso López Chau, mas no Fernández. Por tanto, afirmar que ella ocupa el primer lugar con 85.5%, 75.5%, 61.5% o 55.30% es falso.

