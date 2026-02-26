HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Defensoría alerta riesgos frente a huaicos por falta de obras en quebradas de Chaclacayo y Lurigancho-Chosica

Según el organismo, esta situación deja expuesta a la población frente a eventuales deslizamientos. Debido a ello, piden que se adopten medidas urgentes de mitigación, como la implementación de diques de enrocado y el mantenimiento de los cauces.

La situación más crítica se presenta en quebradas de Chaclacayo.
La situación más crítica se presenta en quebradas de Chaclacayo. | Defensoría del Pueblo

En un contexto de preocupación por las intensas lluvias que se registran en el país y que ya están afectando diversas zonas de Lima, la Defensoría del Pueblo alertó sobre la falta de protección y mantenimiento en cinco quebradas de los distritos de Chaclacayo y Lurigancho-Chosica, al este de la capital.

Esta situación, según indican, pone en riesgo a la población frente a la posible ocurrencia de huaicos y deslizamientos, por lo que instan a las autoridades a adoptar con urgencia medidas de mitigación, que incluyan la implementación de diques de enrocado y el mantenimiento de los cauces.

Zonas en riesgo

Los casos más críticos se presentan en Chaclacayo. En la quebrada Cusipata, el organismo constató la falta de obras estructurales definitivas, así como labores pendientes respecto a la limpieza del cauce, encauzamiento e instalación de diques de enrocado. Esta última estructura también falta instalarse en la quebrada Cóndores, donde además precisan que se deben limpiar los tramos estrechos.

Por su parte, en la quebrada Huascarán, se identificó la ocupación de la faja marginal con viviendas de ladrillo y madera, pese a que esta zona ha sido declarada intangible por la Autoridad Nacional del Agua (ANA). Además, sostienen que tampoco se han implementado medidas estructurales adecuadas y el cauce desemboca directamente sobre viviendas.

En tanto, en Lurigancho-Chosica, la institución identificó diques que requieren mantenimiento en las quebradas de Quirio y Pedegral. En esta última, además, encontraron que el cauce se encuentra obstruido por tierra y rocas de gran tamaño que incrementan el riesgo de colapso ante eventuales huaicos.

Tarea pendiente

Según la Defensoría, en 2023 se transfirieron recursos a la ANA para la ejecución de intervenciones estructurales en 22 quebradas calificadas como priorizadas. El plan contemplaba la instalación de 19 barreras dinámicas y 29 diques transversales; sin embargo, pese a que 18 quebradas presentaban riesgo muy alto y cuatro, riesgo alto, los recursos fueron revertidos a la reserva de contingencia mediante el Decreto Supremo 194-2023-EF.

Ante ello, indican que solicitaron al Ministerio de Economía y Finanzas la restitución de los fondos a la ANA, lo que permitió que se autorizara un crédito suplementario para financiar dichas obras. No obstante, apuntan que más de dos años y medio después, dichas intervenciones, actualmente a cargo de la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN), aún no se han ejecutado.

Más de 300 zonas en peligro

De acuerdo con el Instituto Geofísico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet), Lima registra 361 zonas críticas susceptibles ante posible activación de huaicos y deslizamientos. Ante ello, el organismo considera "fundamental" que las entidades públicas en el territorio articulen esfuerzos para implementar medidas destinadas a mitigar los riesgos muy altos.

Asimismo, exhortaron al Ministerio Público y a la Contraloría General de la República a adoptar las acciones respectivas dentro del marco de sus competencias, frente a omisiones o incumplimientos de las entidades responsables, a fin de garantizar el cumplimiento de estas medidas de mitigación, en protección de la integridad de la población.

