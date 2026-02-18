HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Paro de 48 horas en la Carretera Central
Paro de 48 horas en la Carretera Central      Paro de 48 horas en la Carretera Central      Paro de 48 horas en la Carretera Central      
EN VIVO | Congreso elije al nuevo presidente entre Alva, Balcázar, Héctor Acuña y Reymundo
EN VIVO | Congreso elije al nuevo presidente entre Alva, Balcázar, Héctor Acuña y Reymundo     EN VIVO | Congreso elije al nuevo presidente entre Alva, Balcázar, Héctor Acuña y Reymundo     EN VIVO | Congreso elije al nuevo presidente entre Alva, Balcázar, Héctor Acuña y Reymundo     
Política

Alcalde del Cusco alerta que censura de José Jerí pone en riesgo obras clave en la ciudad

Luis Pantoja Calvo advirtió que la salida de Jerí genera incertidumbre política y paraliza gestiones y proyectos avanzados; sostuvo además que la terna propuesta para elegir a un nuevo mandatario “no lo representa”.

Burgomaestre dice que salida de José Jerí pone en riesgo proyecto en Cusco. Foto: Composición LR / Luis Álvarez, La República
Burgomaestre dice que salida de José Jerí pone en riesgo proyecto en Cusco. Foto: Composición LR / Luis Álvarez, La República

La censura del Congreso al presidente José Jerí ha encendido las alarmas en la Municipalidad Provincial del Cusco. El alcalde Luis Pantoja Calvo señaló que la decisión, tomada en un contexto cercano a las elecciones, tendrá efectos directos en la población al frenar procesos administrativos y compromisos presupuestales que ya se encontraban encaminados.

Únete a nuestro canal de política y economía

El burgomaestre explicó que la ciudad tiene dos obras de salud en continuidad —Siete Cuartones y Buenavista— que solo recibieron un adelanto inicial y aún requieren cerca del 80 % del financiamiento. Ambas se encuentran en ejecución, pero sin presupuesto asegurado, lo que pone en riesgo su culminación dentro de la actual gestión municipal.

TE RECOMENDAMOS

JOSÉ JERÍ Y LA GUERRA DE RENOVACIÓN VS. FUERZA POPULAR | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS #FEEG2026

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

Pantoja detalló que, antes de la censura, se habían sostenido múltiples reuniones con el Ministerio de Salud y el Ministerio de Economía, tanto en Cusco como en Lima. Incluso, estaba prevista la inclusión de estas obras en un crédito suplementario, mientras el MINSA se había comprometido a transferir recursos progresivos para evitar la paralización de los trabajos.

PUEDES VER: Lescano arremete contra el Congreso y exige investigaciones contra José Jerí

lr.pe

La crisis política también ha provocado la cancelación de reuniones clave. El burgamestre indicó que ya no se realizará un encuentro programado con el ministro y la viceministra de Salud junto a 18 alcaldes vinculados al Plan Milco, ni una reunión con el gobernador regional para abordar proyectos de agua y desagüe en la margen derecha de la ciudad.

Finalmente, Pantoja, al ser consultado sobre la terna propuesta para elegir al nuevo mandatario, afirmó que “ninguno me representa”. Si bien reconoció que la situación del expresidente Jerí “era insostenible”, cuestionó la fragilidad institucional que evidencia la censura presidencial y advirtió que el país proyecta una imagen de inestabilidad.

 “No sabemos ahora quiénes serán los ministros ni si lograremos presupuesto para las obras en continuidad”, señaló, añadiendo que esta situación afecta no solo a la gestión pública, sino también al turismo y a la percepción internacional del Perú.

“Es más difícil sacar a un alcalde o a un gobernador que a un presidente. Solo 80 personas pueden cambiar lo que la población eligió en mayoría”, manifestó en referencia a las vacancias promovidas desde el Congreso.

Notas relacionadas
Congreso: ¿Quién será el próximo presidente del Perú tras la censura de José Jerí?

Congreso: ¿Quién será el próximo presidente del Perú tras la censura de José Jerí?

LEER MÁS
Jerí sobre las mujeres que salían al día siguiente de Palacio de Gobierno: "Acompañaban en las noches a los operativos"

Jerí sobre las mujeres que salían al día siguiente de Palacio de Gobierno: "Acompañaban en las noches a los operativos"

LEER MÁS
Premier descarta presentar demanda competencial ante el TC tras censura de José Jerí

Premier descarta presentar demanda competencial ante el TC tras censura de José Jerí

LEER MÁS
¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Fiscalía de la Nación interviene Palacio de Gobierno tras censura de José Jerí

Fiscalía de la Nación interviene Palacio de Gobierno tras censura de José Jerí

LEER MÁS
La despedida de José Jerí de Palacio tras su censura: "Las fiestas que nos faltaban"

La despedida de José Jerí de Palacio tras su censura: "Las fiestas que nos faltaban"

LEER MÁS
EN VIVO, se elige al nuevo presidente del Perú: Congreso vota HOY por Héctor Acuña, Maricarmen Alva, José Balcazar y Edgar Reymundo

EN VIVO, se elige al nuevo presidente del Perú: Congreso vota HOY por Héctor Acuña, Maricarmen Alva, José Balcazar y Edgar Reymundo

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

José Williams sigue en carrera: JEE archiva proceso de exclusión por presunta omisión en su hoja de vida

Colegios privados en la mira: Indecopi supervisa que estén autorizados para el año escolar 2026

Corte de Tumbes participa en sesión ordinaria de Instancia Regional

Política

José Williams sigue en carrera: JEE archiva proceso de exclusión por presunta omisión en su hoja de vida

Lescano arremete contra el Congreso y exige investigaciones contra José Jerí

EN VIVO, se elige al nuevo presidente del Perú: Congreso vota HOY por Héctor Acuña, Maricarmen Alva, José Balcazar y Edgar Reymundo

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Alcalde del Cusco alerta que censura de José Jerí pone en riesgo obras clave en la ciudad

José Williams sigue en carrera: JEE archiva proceso de exclusión por presunta omisión en su hoja de vida

Lescano arremete contra el Congreso y exige investigaciones contra José Jerí

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025