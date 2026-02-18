Alcalde del Cusco alerta que censura de José Jerí pone en riesgo obras clave en la ciudad

Burgomaestre dice que salida de José Jerí pone en riesgo proyecto en Cusco. Foto: Composición LR / Luis Álvarez, La República

La censura del Congreso al presidente José Jerí ha encendido las alarmas en la Municipalidad Provincial del Cusco. El alcalde Luis Pantoja Calvo señaló que la decisión, tomada en un contexto cercano a las elecciones, tendrá efectos directos en la población al frenar procesos administrativos y compromisos presupuestales que ya se encontraban encaminados.

El burgomaestre explicó que la ciudad tiene dos obras de salud en continuidad —Siete Cuartones y Buenavista— que solo recibieron un adelanto inicial y aún requieren cerca del 80 % del financiamiento. Ambas se encuentran en ejecución, pero sin presupuesto asegurado, lo que pone en riesgo su culminación dentro de la actual gestión municipal.

Pantoja detalló que, antes de la censura, se habían sostenido múltiples reuniones con el Ministerio de Salud y el Ministerio de Economía, tanto en Cusco como en Lima. Incluso, estaba prevista la inclusión de estas obras en un crédito suplementario, mientras el MINSA se había comprometido a transferir recursos progresivos para evitar la paralización de los trabajos.

La crisis política también ha provocado la cancelación de reuniones clave. El burgamestre indicó que ya no se realizará un encuentro programado con el ministro y la viceministra de Salud junto a 18 alcaldes vinculados al Plan Milco, ni una reunión con el gobernador regional para abordar proyectos de agua y desagüe en la margen derecha de la ciudad.

Finalmente, Pantoja, al ser consultado sobre la terna propuesta para elegir al nuevo mandatario, afirmó que “ninguno me representa”. Si bien reconoció que la situación del expresidente Jerí “era insostenible”, cuestionó la fragilidad institucional que evidencia la censura presidencial y advirtió que el país proyecta una imagen de inestabilidad.

“No sabemos ahora quiénes serán los ministros ni si lograremos presupuesto para las obras en continuidad”, señaló, añadiendo que esta situación afecta no solo a la gestión pública, sino también al turismo y a la percepción internacional del Perú.

“Es más difícil sacar a un alcalde o a un gobernador que a un presidente. Solo 80 personas pueden cambiar lo que la población eligió en mayoría”, manifestó en referencia a las vacancias promovidas desde el Congreso.