Política

Fernando Olivera sobre José María Balcázar: "Es un depravado que reemplaza a un lobista"

El candidato a presidente del Perú por el partido Frente de la Esperanza, Fernando Olivera, cuestionó con severidad al actual mandatario y a su voceado premier, Hernando de Soto.

Olivera dijo que el presidente interino es un depravado que reemplaza a un lobista. Foto: Composición LR / Emmanuel Moreno, La República
Olivera dijo que el presidente interino es un depravado que reemplaza a un lobista. Foto: Composición LR / Emmanuel Moreno, La República

No se calló nada. En su arribo a la ciudad de Chiclayo (Lambayeque), el candidato a la Presidencia de la República por el partido político Frente de la Esperanza, Fernando Olivera, cuestionó con severidad al actual mandatario José María Balcázar y a su voceado primer ministro, Hernando de Soto. Para el aspirante, ambos no están calificados para los cargos que ocupan.

"(El Congreso) ha colocado a un depravado en Palacio de Gobierno, que a su vez reemplaza a un lobista (José Jerí), que está comprometido con la mafia china. (Hernando de Soto) es un mercenario del sistema de corrupción", declaró el candidato desde el aeropuerto José Quiñones.

Propuestas

El presidenciable también habló de sus propuestas en materia de seguridad ciudadana. Al respecto, indicó que en un eventual gobierno del Frente de la Esperanza se centrará en combatir la criminalidad extranjera y en reestructurar la Policía Nacional a través de una "limpieza" de los malos elementos, enfocado en los altos mandos de la institución.

Fernando Olivera llegó a la capital lambayecana como parte de su campaña política con miras a ser elegido presidente del Perú. El exministro de Relaciones Exteriores durante el gobierno de Alejandro Toledo fue recibido por un grupo de simpatizantes. Posteriormente, realizó una caravana por las principales calles de Chiclayo junto a sus candidatos a diputados y senadores.

