Gobierno de José Balcázar no amplía estado de emergencia en Lima y Callao: medida venció el 19 de febrero

El Gobierno de José María Balcázar Zelada no amplió el estado de emergencia en Lima y Callao, medida adoptada por el expresidente Jerí desde que asumió funciones con el objetivo de frenar la inseguridad ciudadana.

Desde el 21 de octubre entró el vigor el primer estado de emergencia decretado por José Jerí, quien había asumido el liderazgo del Ejecutivo el 10 del mismo mes.

Posteriormente, la medida fue prorrogada el 21 de noviembre por 30 días más. En enero del 2026, Jerí anunció que sería "extendida el tiempo que sea necesario".

Sin embargo, tras la censura del expresidente y la llegada de Balcázar Zelada no se volvió a prorrogar el estado de emergencia, por lo que las prohibiciones que establecía también quedaron nulas.

Prohibiciones establecidas por Jerí ya no aplican

Una de ellas, por ejemplo, es la prohibición de que dos personas circulen juntas en una misma motocicleta, con el fin de reducir hechos delictivos asociados a estos vehículos.

Otras, vinculadas al régimen penitenciario, son: restricción de visitas en cárceles, apagón eléctrico en penales para evitar el uso de energía que facilite comunicaciones ilegales, barrido de antenas ilegales para bloquear comunicaciones desde dentro de penales, traslado de internos de alta peligrosidad a pabellones de máxima seguridad.

José Balcázar no se ha pronunciado sobre el estado de emergencia

A la fecha, el mandatario no se ha pronunciado directamente sobre el estado de emergencia. En su primer discurso como presidente expresó: “No llego acá con ninguna idea de cambiar el rumbo de la seguridad ciudadana”.

Añadió que su objetivo es "mantener una pacificación de verdad y que tengamos los ministerios aptos para echarle diente a la inseguridad ciudadana”.

El alcalde de Lima, por su parte, pidió al jefe de Estado que priorice la lucha contra la inseguridad. “No es posible tener ocho presidentes en diez años. La fragilidad del sistema democrático es algo que no podemos aceptar ni sostener. Somos un país con un régimen democrático que debemos fortalecer”, expresó.

reiteró su propuesta de crear una Secretaría Nacional de Seguridad Ciudadana, encabezada por un “zar” o una autoridad del más alto nivel que articule a todos los sectores del Estado. “Debemos dejar de enfocar el problema única y exclusivamente desde el lado policial. Necesitamos trabajar de manera articulada con el Ministerio Público, el Poder Judicial, el INPE y los distintos sectores, incluido el Ministerio de Economía y Finanzas ”, indicó.