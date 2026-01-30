HOYSuscripcion LR Focus

Sigue en VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford      
Pataz: Así fue la Operación Libertad que permitió el rescate de 29 mineros secuestrados

Permanecieron cautivos en la mina Sanone por una organización criminal que buscaba controlar la cadena productiva ilegal, desde la extracción hasta la venta, mediante la extorsión y el uso de personal armado en los socavones.

Mineros secuestrados en la mina Sanone.
Mineros secuestrados en la mina Sanone.

El rescate, después de permanecer secuestrados en manos de una organización criminal, en plena zona andina de La Libertad, con una inmensa riqueza aurífera, fue digno de una película de Hollywood. Veinticuatro horas después de esa liberación cinematográfica de 29 mineros, El Comando Unificado Pataz (Cupaz) dio algunos detalles de la Operación Libertad.

Los hombres fueron capturados por un grupo armado la mina ‘Sanone’, en el anexo Pueblo Nuevo, perteneciente a Pataz.

PERDIENDO LA SEPARACIÓN DE PODERES Y ELECCIONES | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

lr.pe

Desde entonces, los trabajadores permanecieron retenidos en el socavón por el grupo beligerante. Unos estuvieron atados, restringiendo su movimiento y cualquier posibilidad de, por lo menos, considerar escapar.

lr.pe

Previo a sus rescates, una brigadaintegrada por miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, que realizaron trabajos de inteligencia, recibieron información clave de las rondas campesinas.

Fue en medio de este proceso que las autoridades lograron localizar a los secuestrados.

larepublica.pe

Fuerzas de élite del Cupaz, bajo la dirección del Comando Operacional del Norte, lograron rastrear a los 29 secuestrados hasta la mina Sanone donde la organización criminal que los tenía cautivos que buscaba controlar la cadena productiva ilegal -desde la extracción hasta la venta- mediante la extorsión y el uso de personal armado en los socavones.

La brigada militar-policial realizó una incursión rápida y coordinada en la bocamina. Sin embargo, tras poner a salvo a los 29 trabajadores, los delincuentes huyeron hacia las profundidades de la mina empleando explosivos para cubrir su retirada.

Los rescatados fueron puestos de inmediato bajo protección del personal policial de Alto Pataz conforme a los protocolos legales.

 El Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, general de Ejército César Briceño Valdivia, resaltó la efectividad de la misión: “La operación Libertad refleja la cohesión y capacidad de respuesta de nuestras fuerzas de élite, entrenadas para actuar con precisión en defensa de la vida y la seguridad. Representamos la presencia sostenida del Estado en zonas estratégicas; en nuestro 69° aniversario, reafirmamos nuestro compromiso con el Perú mediante operaciones eficaces”, manifestó.

larepublica.pe

DRAMÁTICO TESTIMONIO

Una de las víctimas relató los momentos previos al rescate: “Uno como secuestrado nunca pierde la esperanza de su sueño, que es recuperar la libertad y como padre siempre tiene uno esa esperanza de que en algún momento las autoridades logren retornarlo a la libertad, pero yo mismo lo decía con algunos compañeros, que, si tenemos que dar la vida por nuestras familias lo haremos, y nunca perdimos la esperanza de ser rescatados”.

El rescate es algo muy hermoso, que sin lugar a dudas llevará uno siempre en su mente, porque fueron muchas horas de incertidumbre y de un momento a otro le dicen usted está rescatado, es un contraste muy grande.

lr.pe

Y, ¿qué siente hacia los que los rescataron?

Una eterna gratitud, no hay palabras para pagar ese gesto que tuvieron, arriesgar su vida, saber que podrían haber sido heridos o asesinados.

