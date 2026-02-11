HOYSuscripcion LR Focus

Política

Pataz: ¿De dónde sacan y cuánto cuestan las armas que usan los delincuentes?

En un operativo ejecutado en el centro poblado Pueblo Nuevo de encontró un fusil FAL, un fusil Galil, dos fusiles R15, 51 cartuchos explosivos y 22 mechas lentas con fulminantes. La pregunta que se hacen las autoridades es ¿de dónde las sacan y cuánto invierten?

Armas de guerra incautados en Pataz. Foto: Mindef
Armas de guerra incautados en Pataz. Foto: Mindef

Son alarmantes los casos de asesinatos, toma de rehenes, asaltos y robos que se conocen diariamente en los socavones y bocaminas de Pataz, en la sierra de La Libertad. La inseguridad latente pone en jaque la tranquilidad de los mineros formales que se sienten amenazados por sicarios al servicio de las mafias de la minería ilegal.

Crece la inseguridad y los enfrentamientos a tiros entre víctimas y ‘gatilleros’. El tema de las armas que llegan a manos de la delincuencia les preocupa a las autoridades. 

Analistas y expertos en seguridad explican cuáles son los rangos de precio que se maneja en el mercado ilegal de armas.

Hoy un delincuente puede acceder a un arma de fuego alquilada, desde 50 a 100 soles por hora, o incluso adquirir una que puede ser robada para traficar o demás, desde 1500 soles, en adelante.

Solo hoy el Comando Operacional del Norte que viene ejecutando la Operación Centauro y asestó un golpe directo una organización criminal en el centro poblado Pueblo Nuevo, distrito y provincia de Pataz.

Fueron incautados un fusil FAL, un fusil Galil, dos fusiles R15, 25 cartuchos explosivos Famesa, Emulador 3000, 26 cartuchos explosivos Famesa Emulador 5000 y 22 mechas lentas de 1.5 metros con fulminantes.

La intervención, dijeron las autoridades, fue resultado de un trabajo articulado de inteligencia que identificó presuntas actividades de una organización criminal dedicada a la extorsión, sicariato, tráfico de armas, tráfico de explosivos y robo de mineral.

Según la información obtenida, su centro de operaciones funcionaría en una bocamina ubicada en la quebrada La Porfilia.

El despliegue conjunto permitió la incautación de armamento de guerra y material explosivo de alto poder destructivo, lo que evidencia el nivel de amenaza que esta estructura representaba para la seguridad de la población y el desarrollo de la actividad minera formal en la zona.

De acuerdo a voceros del sector Defensa, esta acción operativa reduce significativamente la capacidad letal de organizaciones criminales que buscan imponer violencia y socavar la legalidad en la provincia de Pataz, afectando directamente sus medios logísticos y operativos.

El Comando Operacional del Norte, a través del Comando Unificado Pataz, reafirma su determinación de continuar ejecutando operaciones estratégicas, dentro del marco constitucional y con respeto irrestricto a los Derechos Humanos, consolidando la presencia efectiva del Estado y fortaleciendo el orden interno en beneficio de la población, señalaron a través de un comunicado.

