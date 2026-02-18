HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO La Verdad a Fondo con Pedro Salinas
Sigue EN VIVO La Verdad a Fondo con Pedro Salinas     Sigue EN VIVO La Verdad a Fondo con Pedro Salinas     Sigue EN VIVO La Verdad a Fondo con Pedro Salinas     
EN VIVO | Congreso elije al nuevo presidente entre Alva, Balcázar, Héctor Acuña y Reymundo
EN VIVO | Congreso elije al nuevo presidente entre Alva, Balcázar, Héctor Acuña y Reymundo     EN VIVO | Congreso elije al nuevo presidente entre Alva, Balcázar, Héctor Acuña y Reymundo     EN VIVO | Congreso elije al nuevo presidente entre Alva, Balcázar, Héctor Acuña y Reymundo     
EN VIVO

Cayó José Jerí: ¿Qué sigue? | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

Política

Maricarmen Alva: su gestión como presidenta del Congreso tuvo 77% de desaprobación

La imagen de Maricarmen Alva quedó marcada por la confrontación con el Ejecutivo, declaraciones polémicas y cuestionamientos a decisiones administrativas del Congreso.

Maricarmen Alva podría asumir el cargo de presidenta del país tras la censura de José Jerí. Foto: difusión
Maricarmen Alva podría asumir el cargo de presidenta del país tras la censura de José Jerí. Foto: difusión

La gestión de Maricarmen Alva al frente del Congreso alcanzó 77% de desaprobación en 2022, según una encuesta nacional difundida en el mes de mayo de aquel año. El rechazo fue el más alto de todo su periodo.

Únete a nuestro canal de política y economía

Cuando asumió el cargo en julio de 2021, la aprobación bordeaba el 34%. Con el paso de los meses, la percepción negativa creció de forma constante. En diciembre de 2021 ya superaba el 68%. En febrero de 2022 llegó a 73%. En mayo cerró en 77%, mientras solo 16% respaldaba su desempeño.

TE RECOMENDAMOS

JOSÉ JERÍ Y LA GUERRA DE RENOVACIÓN VS. FUERZA POPULAR | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS #FEEG2026

PUEDES VER: Congreso decidirá entre Héctor Acuña, Maricarmen Alva, Édgar Reymundo y José Balcázar para suceder a José Jerí

lr.pe

El desgaste no se explica solo por cifras. Su presidencia estuvo atravesada por una relación tensa con el gobierno de Pedro Castillo. Desde el inicio de la legislatura, impulsó una agenda de control político que incluyó interpelaciones y censuras a ministros. El oficialismo la acusó de alentar intentos de vacancia presidencial.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

La crisis de imagen del Parlamento agravó el escenario. En mayo de 2022, el Congreso tenía 87% de desaprobación. La figura de Maricarmen Alva quedó asociada a esa percepción. Su gestión terminó en un contexto de fuerte desconfianza ciudadana hacia el Legislativo.

PUEDES VER: Héctor Acuña, candidato a ser nuevo presidente del Perú: "Me comprometo a liderar una gestión de transición abierta"

lr.pe

Desde iniciativas de vacancia hasta compras cuestionadas: los frentes que golpearon la gestión de Maricarmen Alva

Uno de los momentos más polémicos ocurrió en abril de 2022, cuando protagonizó un altercado con la alcaldesa de Ocoña, quien acudió al Parlamento para exigir atención a demandas de su distrito. En el intercambio, Alva le pidió que “baje la voz” y le recordó que estaba en el Congreso. El video se difundió en redes sociales y generó críticas por un trato considerado prepotente.

También recibió cuestionamientos por declaraciones públicas. En octubre de 2021 afirmó que “la calle pide la vacancia” del presidente. Aunque luego precisó que recogía un sentir ciudadano, el oficialismo sostuvo que esas expresiones no correspondían a la titular de un poder del Estado. La acusaron de no garantizar equilibrio institucional.

En el plano administrativo, su gestión enfrentó observaciones por la compra de computadoras para el Parlamento por más de S/5 millones. El Ministerio Público abrió diligencias preliminares para revisar el proceso. La Mesa Directiva defendió la adquisición, pero el caso alimentó críticas sobre el uso de recursos públicos.

PUEDES VER: El Gobierno de José Jerí terminó: radiografía de la caída de un nuevo presidente a manos del Congreso

lr.pe

Un liderazgo marcado por la confrontación política

La presidencia de Maricarmen Alva se desarrolló en uno de los periodos más tensos entre el Legislativo y el Ejecutivo. Durante su mandato se tramitaron dos intentos de vacancia contra Pedro Castillo. El Parlamento también censuró a varios ministros. La relación entre poderes se deterioró desde los primeros meses.

Su estilo directo generó respaldo en bancadas de oposición, pero también resistencia en sectores que pedían mayor diálogo. En diversas entrevistas defendió la autonomía del Congreso y negó cualquier intención golpista. Sin embargo, la percepción pública se inclinó hacia la idea de confrontación permanente. El impacto político trascendió su periodo. Lady Camones, sumió la presidencia del Parlamento en julio de 2022 con 87% de desaprobación.

Notas relacionadas
Congreso decidirá entre Héctor Acuña, Maricarmen Alva, Édgar Reymundo y José Balcázar para suceder a José Jerí

Congreso decidirá entre Héctor Acuña, Maricarmen Alva, Édgar Reymundo y José Balcázar para suceder a José Jerí

LEER MÁS
José Jerí es censurado por el Congreso: Fuerza Popular de Keiko Fujimori se opuso hasta lo último

José Jerí es censurado por el Congreso: Fuerza Popular de Keiko Fujimori se opuso hasta lo último

LEER MÁS
Héctor Acuña, candidato a ser nuevo presidente del Perú: "Me comprometo a liderar una gestión de transición abierta"

Héctor Acuña, candidato a ser nuevo presidente del Perú: "Me comprometo a liderar una gestión de transición abierta"

LEER MÁS
¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
"Las fiestas que nos faltaban": Así fue la despedida de José Jerí de Palacio tras su censura

"Las fiestas que nos faltaban": Así fue la despedida de José Jerí de Palacio tras su censura

LEER MÁS
Crisis política: el papel de Fuerza Popular para que el Perú tenga 8 presidentes en 10 años

Crisis política: el papel de Fuerza Popular para que el Perú tenga 8 presidentes en 10 años

LEER MÁS
Fiscalía de la Nación interviene Palacio de Gobierno tras censura de José Jerí

Fiscalía de la Nación interviene Palacio de Gobierno tras censura de José Jerí

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

"Las fiestas que nos faltaban": Así fue la despedida de José Jerí de Palacio tras su censura

José Williams sigue en carrera: JEE archiva proceso de exclusión por presunta omisión en su hoja de vida

RMP acusa al Congreso por la crisis presidencial: “No pueden sostener a presidentes que son muy mal elegidos por ellos mismos”

Política

"Las fiestas que nos faltaban": Así fue la despedida de José Jerí de Palacio tras su censura

José Williams sigue en carrera: JEE archiva proceso de exclusión por presunta omisión en su hoja de vida

RMP acusa al Congreso por la crisis presidencial: “No pueden sostener a presidentes que son muy mal elegidos por ellos mismos”

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Maricarmen Alva: su gestión como presidenta del Congreso tuvo 77% de desaprobación

"Las fiestas que nos faltaban": Así fue la despedida de José Jerí de Palacio tras su censura

José Williams sigue en carrera: JEE archiva proceso de exclusión por presunta omisión en su hoja de vida

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025