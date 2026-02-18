Maricarmen Alva: su gestión como presidenta del Congreso tuvo 77% de desaprobación
La imagen de Maricarmen Alva quedó marcada por la confrontación con el Ejecutivo, declaraciones polémicas y cuestionamientos a decisiones administrativas del Congreso.
La gestión de Maricarmen Alva al frente del Congreso alcanzó 77% de desaprobación en 2022, según una encuesta nacional difundida en el mes de mayo de aquel año. El rechazo fue el más alto de todo su periodo.
Cuando asumió el cargo en julio de 2021, la aprobación bordeaba el 34%. Con el paso de los meses, la percepción negativa creció de forma constante. En diciembre de 2021 ya superaba el 68%. En febrero de 2022 llegó a 73%. En mayo cerró en 77%, mientras solo 16% respaldaba su desempeño.
El desgaste no se explica solo por cifras. Su presidencia estuvo atravesada por una relación tensa con el gobierno de Pedro Castillo. Desde el inicio de la legislatura, impulsó una agenda de control político que incluyó interpelaciones y censuras a ministros. El oficialismo la acusó de alentar intentos de vacancia presidencial.
La crisis de imagen del Parlamento agravó el escenario. En mayo de 2022, el Congreso tenía 87% de desaprobación. La figura de Maricarmen Alva quedó asociada a esa percepción. Su gestión terminó en un contexto de fuerte desconfianza ciudadana hacia el Legislativo.
Desde iniciativas de vacancia hasta compras cuestionadas: los frentes que golpearon la gestión de Maricarmen Alva
Uno de los momentos más polémicos ocurrió en abril de 2022, cuando protagonizó un altercado con la alcaldesa de Ocoña, quien acudió al Parlamento para exigir atención a demandas de su distrito. En el intercambio, Alva le pidió que “baje la voz” y le recordó que estaba en el Congreso. El video se difundió en redes sociales y generó críticas por un trato considerado prepotente.
También recibió cuestionamientos por declaraciones públicas. En octubre de 2021 afirmó que “la calle pide la vacancia” del presidente. Aunque luego precisó que recogía un sentir ciudadano, el oficialismo sostuvo que esas expresiones no correspondían a la titular de un poder del Estado. La acusaron de no garantizar equilibrio institucional.
En el plano administrativo, su gestión enfrentó observaciones por la compra de computadoras para el Parlamento por más de S/5 millones. El Ministerio Público abrió diligencias preliminares para revisar el proceso. La Mesa Directiva defendió la adquisición, pero el caso alimentó críticas sobre el uso de recursos públicos.
Un liderazgo marcado por la confrontación política
La presidencia de Maricarmen Alva se desarrolló en uno de los periodos más tensos entre el Legislativo y el Ejecutivo. Durante su mandato se tramitaron dos intentos de vacancia contra Pedro Castillo. El Parlamento también censuró a varios ministros. La relación entre poderes se deterioró desde los primeros meses.
Su estilo directo generó respaldo en bancadas de oposición, pero también resistencia en sectores que pedían mayor diálogo. En diversas entrevistas defendió la autonomía del Congreso y negó cualquier intención golpista. Sin embargo, la percepción pública se inclinó hacia la idea de confrontación permanente. El impacto político trascendió su periodo. Lady Camones, sumió la presidencia del Parlamento en julio de 2022 con 87% de desaprobación.