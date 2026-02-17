El Gobierno de José Jerí terminó: radiografía de la caída de un nuevo presidente a manos del Congreso

Se apagó la máquina. Jerí acabó su gobierno este 17 de febrero por decisión del Congreso. | Composición: LR.

Se apagó la máquina. Jerí acabó su gobierno este 17 de febrero por decisión del Congreso. | Composición: LR.

Durante la mañana de este 17 de febrero, José Jerí apareció en Palacio de Gobierno vestido con un polo blanco y jeans para presenciar el cambio de guardia. Se le vio conversando con Ernesto Álvarez, el primer ministro. El gesto es tenso: Jerí sabe que puede estar ante las últimas horas de su Gobierno. Distinto era su semblante cuando ingresó al puesto presidencial: suelto de huesos, saludaba a los trabajadores ambulantes que estaban cerca de la plaza San Martín.

El presidente no ha ocultado sus gustos musicales. Soda Stereo siempre ha sido su banda favorita. La banda de la guardia escogió una de las canciones del grupo para acompañarlo en su último día. Es un clásico: “De Música Ligera”. Pero el gesto de Jerí no cambia. No hay sonrisa, ni saludos, ni guiños a los músicos. Parece entender que son sus últimos momentos en el poder. La música cierra con el último verso de la canción: “Nada más queda”.

Un escenario distinto

El hemiciclo del Congreso no está acondicionado para reunir a todos los congresistas. Es tiempo de receso; por eso, la convocatoria ha sido extraordinaria. El edificio José Faustino Sánchez Carrión, ubicado en el jirón Azángaro, será el escenario donde se decida el futuro del presidente.

Pero el nuevo escenario no cuenta con un espacio para los periodistas. Reporteros de distintos medios no pueden ingresar para formular las preguntas correspondientes a cada congresista. Algunos caminan apurados y no se detienen a dar declaraciones. José Luna Gálvez, candidato a la presidencia por Podemos Perú, aparece resguardado por agentes policiales. El saludo a la prensa es distante. Luna aseguró que su bancada votará a favor de la vacancia.

Otros, en cambio, buscan la cámara. Tiene sentido: son épocas electorales.

Segundo Montalvo, de Perú Libre, parece uno de los más animados a participar en esta sesión congresal. No es para menos: ha sido de los primeros en declarar que la censura a Jerí debe concretarse. Pocos días atrás, ese ahínco le valió una fuerte discusión con su colega Fernando Rospigliosi, presidente del Congreso, quien —en línea con su bancada— no estaba a favor de convocar a un pleno extraordinario para debatir la salida del mandatario.

El congresista decidió vestir atuendos típicos de Amazonas, región a la que representa. “No me han reconocido, ¿no? Pasa que no me han reconocido con este atuendo”, comenta con una sonrisa a la cámara. “En Amazonas hay comunidades nativas que me han dado este atuendo. Me han dicho que quieren que los represente y me lo han regalado”, añade. Y alza la lanza que lleva en la mano: “Esto significa justicia”.

A la espera del debate

La sesión tiene un solo punto en agenda: votar la admisión de las mociones de censura presentadas contra José Jerí y, de aprobarse, debatirlas y tomar una decisión final sobre el futuro del presidente. No llegan todos los representantes, pero un número considerable está presente: 116 congresistas de los 130 registran su asistencia.

Los congresistas van acomodándose en sus lugares. Han cambiado el hemiciclo circular por sillas dispuestas en filas. Norma Yarrow atiende una llamada. Tiene los brazos cruzados y un leve gesto de incomodidad. Camina por uno de los pasillos entre las sillas. Minutos después, ese aparente fastidio desaparece cuando llega José Cueto y se acerca a hacerle compañía.

En la Mesa Directiva, Patricia Juárez conversa con su compañero de bancada, Fernando Rospigliosi. Ilich López, tercer vicepresidente del Congreso, escucha la conversación, pero no interviene. Prefiere mirar directamente a la cámara de la señal pública que capta todos los movimientos.

Sigrid Bazán y Ruth Luque comparten asientos. Ambas son captadas tomándose un selfie. Las dos aspiran a volver a tentar una curul en la próxima legislatura, aunque ahora lo harán con partidos distintos. Bazán postula con la Alianza Venceremos, de Ronald Atencio. Luque ha optado por Ahora Nación, de Alfonso López Chau.

Quien no tiene compañía aparente es Ana Zegarra. Alejada del resto, lee un documento con suma atención. Ayer no estuvo tan sola. Desde las cuatro de la tarde hasta las nueve, visitó a su compañero de partido y amigo personal, José Jerí, en Palacio de Gobierno.

Hay un rostro nuevo. Debido al fallecimiento de Carlos Anderson, el reglamento del Congreso dispone que asuma el “primer no ingresante”: el candidato con mayor votación de la lista del partido que no alcanzó una curul. Judith Laura Rojas ocupa ese lugar en Podemos Perú, la agrupación que llevó a Anderson al Parlamento. Rojas jura ante Rospigliosi y toma asiento.

Todos se alistan. Toman asiento y registran su asistencia. El pleno extraordinario está por comenzar.

Discusiones y deliberaciones

Los medios internacionales han informado con sorpresa la presentación de siete mociones de censura contra el presidente José Jerí. En Perú, la posibilidad de un nuevo cambio de mando no parece inquietar demasiado a los ciudadanos. A las afueras del edificio José Faustino Sánchez Carrión, la gente camina sin prestar mayor atención al asunto.

Adentro, la polémica continúa. Fernando Rospigliosi dispone que se debata cada una de las mociones de censura.

Ruth Luque abrió el debate al sustentar su moción ante el Pleno. Señaló los escándalos que pesan sobre la gestión presidencial, como las reuniones reservadas con empresarios chinos y las prolongadas visitas al despacho, y sostuvo que se priorizaron intereses personales por encima del interés nacional, lo que —afirmó— deterioró la representación encargada por el Congreso. Su planteamiento superó los 70 votos y permitió aprobar una de las siete mociones, en medio de discusiones en la sala.

Luego intervinieron Elías Varas, Jaime Quito y Edward Málaga. Varas cuestionó la responsabilidad de Jerí, evocó a Pedro Castillo y lanzó mensajes en clave electoral, antes de conseguir 69 respaldos. Quito, con experiencia en censuras anteriores, acusó a algunos colegas de repetir blindajes políticos y sumó 73 votos. Málaga, por su parte, apuntó contra la imagen internacional del presidente y obtuvo 76 apoyos para que su moción prosperara.

Antes de que Esdras Medina subiera a sustentar su moción, ocurrió un hecho llamativo. Los congresistas de Renovación Popular proyectaron un video de César Revilla, vocero de Fuerza Popular, asegurando que José Jerí funge como presidente encargado, dato que —según su interpretación— justificaría la presentación de una moción de censura en su contra. Rospigliosi ordenó cortar el video.

“Fuerza Popular ayer nos decía que el congresista José Jerí seguía siendo congresista y hoy pretende sostener exactamente lo contrario”, dijo Medina. La disputa entre Fuerza Popular y Renovación Popular por el voto conservador se mantiene. Y trae de vuelta el pasado: “Cómo has cambiado, pelona”. Su moción obtuvo 78 votos.

Edwin Martínez y Hamlet Echeverría fueron los últimos en intervenir. Martínez mencionó supuestos atentados contra el libre mercado y aseguró que la firma de Jerí en un contrato permitió la consolidación de un monopolio en favor del grupo Romero. Echeverría recordó las imágenes del mandatario encapuchado a las afueras de un salón de chifa. Ambos obtuvieron 74 y 72 votos favorables, respectivamente.

Bloqueos sin fortuna

Ana Zegarra vuelve a revisar el documento que leía antes del inicio de la sesión. Pide la palabra para presentar una cuestión de orden. Según argumenta, su preocupación es ceñirse estrictamente a lo que establece la Constitución. Advierte que se está votando un procedimiento equivocado: sostiene que, al tratarse del presidente, corresponde una vacancia y no una censura.

Su planteamiento no convence. Muchos interpretan que la maniobra busca elevar el número de votos necesarios para la salida de Jerí: no una mayoría simple, sino los 87 votos que exige la vacancia. Los silbidos comienzan y, antes de la votación, el desenlace parece anticipado.

Sin debate, Rospigliosi somete a votación la cuestión de orden presentada por Zegarra. Setenta y un congresistas rechazan su pedido. Zegarra abandona el edificio y es captada hablando por teléfono con un interlocutor desconocido. La estrategia ha fracasado.

Y ya nada detiene el proceso. Susel Paredes menciona algunos hechos y lanza un comentario en doble sentido sobre el apodo del presidente. Norma Yarrow propone una cuestión previa para cerrar el debate y votar directamente la censura. Es aprobada. La suerte parece echada.

El presidente está a pocas cuadras, en Palacio de Gobierno. No hay imágenes del momento, pero el protocolo obliga a informarle la decisión: 75 congresistas han votado a favor de su salida. En el Año Nuevo chino de 2026, su estancia en el poder concluye por decisión del Poder Legislativo. La historia lo recordará: José Jerí ha durado poco y ha sido decepcionante.