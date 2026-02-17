Congreso decidirá entre Héctor Acuña, Maricarmen Alva, Édgar Reymundo y José Balcázar para suceder a José Jerí

Hasta el momento Héctor Acuña, Maricarmen Alva, Edgar Reymundo y José María Balcázar son los candidatos para presidir la mesa Directiva del Congreso y de esta forma suceder a José Jerí, censurado en horas de la tarde. El nombre de Alva venía siendo voceado desde semanas anteriores, debido a que Acción Popular es una de las bancadas que no postulan en estas elecciones.

La candidatura de Héctor Acuña fue la primera en presentarse formalmente, tras ser remitida a la Oficialía Mayor con la firma del portavoz de Honor y Democracia, Jorge Montoya. Le seguiría la de Maríacarmen Alva, con el respaldo de la vocero del partido de la lampa, Edwin Martínez.

Por su parte, la de Édgar Reymundo en representación del Bloque Democrático Popular fue ingresada con la rúbrica de la vocera Ruth Luque. Finalmente, cerca de las 17:30 de la tarde se conoció que la cuarta candidatura está conformada por José María Balcázar desde la bancada de Perú Libre.

La postulación de Balcázar no es reciente. El congresista Guido Bellido de Podemos Perú, ya lo había propuesto en caso ocurra la salida de José Jerí de la presidencia. De esta forma, la lista de candidaturas para la presidencia de la Mesa Directiva del Congreso, que tomará por encargatura la presidencia de la República por sucesión constitucional, se definiría entre los siguientes nombres: