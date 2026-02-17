HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
José Jerí es censurado por el Congreso y deja la presidencia
José Jerí es censurado por el Congreso y deja la presidencia     José Jerí es censurado por el Congreso y deja la presidencia     José Jerí es censurado por el Congreso y deja la presidencia     
EN VIVO

🚨 EN VIVO | Cayó JOSÉ JERÍ: CONGRESO lo CENSURÓ y ya busca al nuevo PRESIDENTE | #las10deldía

Política

Congreso decidirá entre Héctor Acuña, Maricarmen Alva, Édgar Reymundo y José Balcázar para suceder a José Jerí

Tras la censura de José Jerí, cuatro congresistas presentaron sus candidaturas para ocupar la presidencia de la Mesa Directiva. El miércoles 18 de febrero a las 6:00 p.m. se realizará la sesión extraordinaria para elegir al proximo presidente de la República.

Candidatos a presidir la Mesa Directiva del Congreso. Foto: Composición LR
Candidatos a presidir la Mesa Directiva del Congreso. Foto: Composición LR

Hasta el momento Héctor Acuña, Maricarmen Alva, Edgar Reymundo y José María Balcázar son los candidatos para presidir la mesa Directiva del Congreso y de esta forma suceder a José Jerí, censurado en horas de la tarde. El nombre de Alva venía siendo voceado desde semanas anteriores, debido a que Acción Popular es una de las bancadas que no postulan en estas elecciones.

Únete a nuestro canal de política y economía

La candidatura de Héctor Acuña fue la primera en presentarse formalmente, tras ser remitida a la Oficialía Mayor con la firma del portavoz de Honor y Democracia, Jorge Montoya. Le seguiría la de Maríacarmen Alva, con el respaldo de la vocero del partido de la lampa, Edwin Martínez.

TE RECOMENDAMOS

JOSÉ JERÍ Y LA GUERRA DE RENOVACIÓN VS. FUERZA POPULAR | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS #FEEG2026

PUEDES VER José Jerí es censurado por el Congreso y deja la presidencia del Perú

lr.pe

Por su parte, la de Édgar Reymundo en representación del Bloque Democrático Popular fue ingresada con la rúbrica de la vocera Ruth Luque. Finalmente, cerca de las 17:30 de la tarde se conoció que la cuarta candidatura está conformada por José María Balcázar desde la bancada de Perú Libre.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

La postulación de Balcázar no es reciente. El congresista Guido Bellido de Podemos Perú, ya lo había propuesto en caso ocurra la salida de José Jerí de la presidencia. De esta forma, la lista de candidaturas para la presidencia de la Mesa Directiva del Congreso, que tomará por encargatura la presidencia de la República por sucesión constitucional, se definiría entre los siguientes nombres:

  • Lista 1: Héctor Acuña
  • Lista 2: Maricarmen Alva
  • Lista 3: Édgar Reymundo
  • Lista 4: José María Balcázar
Notas relacionadas
José Jeri EN VIVO: Congreso censura al presidente por sus reuniones con empresarios chinos

José Jeri EN VIVO: Congreso censura al presidente por sus reuniones con empresarios chinos

LEER MÁS
EN VIVO: Congreso presenta sus candidatos a la presidencia para reemplazar a José Jerí

EN VIVO: Congreso presenta sus candidatos a la presidencia para reemplazar a José Jerí

LEER MÁS
"La 'maldición' presidencial ataca de nuevo": así informaron los medios internacionales sobre la destitución de José Jerí

"La 'maldición' presidencial ataca de nuevo": así informaron los medios internacionales sobre la destitución de José Jerí

LEER MÁS
¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Hija de Keiko Fujimori rechaza postura de lideresa de Fuerza Popular sobre el aborto por violación: "No me representa"

Hija de Keiko Fujimori rechaza postura de lideresa de Fuerza Popular sobre el aborto por violación: "No me representa"

LEER MÁS
José Jerí es censurado por el Congreso y deja la presidencia del Perú

José Jerí es censurado por el Congreso y deja la presidencia del Perú

LEER MÁS
Congreso: nuevo presidente que reemplazará a José Jerí será elegido mañana 18 de febrero

Congreso: nuevo presidente que reemplazará a José Jerí será elegido mañana 18 de febrero

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Federico Valverde dio detalles de lo ocurrido con Vinicius Jr. y Gianluca Prestianni: “Le ha dicho algo feo”

El abandonado hotel en la Cordillera de los Andes que obtuvo el récord por ser el más alto del mundo: 4.300 m.sn.m

Keiko Fujimori en contra de aborto por violación: "Lo he conversado con mis hijas (...) les diría que tengan al bebé"

Política

Keiko Fujimori en contra de aborto por violación: "Lo he conversado con mis hijas (...) les diría que tengan al bebé"

Janet Cubas, alcaldesa de Chiclayo, sobre la censura de José Jerí: "Esto trae más inestabilidad política"

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Congreso decidirá entre Héctor Acuña, Maricarmen Alva, Édgar Reymundo y José Balcázar para suceder a José Jerí

Keiko Fujimori en contra de aborto por violación: "Lo he conversado con mis hijas (...) les diría que tengan al bebé"

Janet Cubas, alcaldesa de Chiclayo, sobre la censura de José Jerí: "Esto trae más inestabilidad política"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025