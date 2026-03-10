Eliminar una amenaza global conducirá a la paz y la estabilidad, por Eran Yuvan

Durante 47 años, el régimen fundamentalista de Irán ha amenazado permanentemente con eliminar al Estado de Israel. Lideres iraníes han declarado que "borrarán a Israel del mapa" y que "basta con una bomba para aniquilar a Israel". El Estado Judío no tiene alternativa, sino tomar muy en serio esas amenazas.

Desde hace más de dos décadas, Irán ha venido desarrollando su programa nuclear y el de misiles balísticos, con el fin de lograr su objetivo declarado contra Israel. En abril y octubre de 2024, Irán, sin provocación alguna, atacó a Israel con misiles balísticos. En junio del 2025, Israel atacó Irán, en la operación militar 'León Ascendente', para degradar la amenaza nuclear y misilística iraní.

Durante los doce días de guerra, Israel logró resultados significativos debilitando instalaciones nucleares y la amenaza de misiles balísticos. Sin embargo, en los últimos meses el régimen ha hecho ingentes esfuerzos por revivir sus proyectos de muerte. En este marco, comenzaron a instalar bajo tierra, a una enorme profundidad, las instalaciones nucleares, así como la producción de los misiles balísticos, para protegerlas de ataques aéreos. Por eso era necesario eliminar urgentemente estas amenazas, antes de que pudieran completar su plan.

El sábado 28 de febrero comenzó la operación 'León Rugiente', en la cual Israel junto con Estados Unidos tienen como objetivo eliminar las amenazas existenciales iraníes. Esta operación busca, además, crear las condiciones para que el pueblo iraní tome su futuro en sus manos y se libere del régimen asesino que lo viene oprimiendo y masacrando desde 1979.

Los ataques no provocados del régimen contra todos sus vecinos árabes demuestran una vez más lo que Israel ha estado diciendo durante años, que Irán es la mayor fuente de desestabilización y un peligro para la paz en el Medio Oriente y representa, además, una amenaza a la seguridad global.

Se trata de un régimen extremista y fanático, considerado como el mayor financiador del terrorismo internacional. Es el mismo régimen que arma y financia a sus proxys, el mismo que está detrás de los atentados contra la comunidad judía y la Embajada de Israel en Argentina y detrás de numerosas actividades terroristas en América Latina, incluido Perú. Es el mismo régimen que ha masacrado decenas de miles de sus propios ciudadanos hace tan solo dos meses, solo por querer vivir libres en su propio país.

La operación 'León Rugiente' es una puerta de acceso a la paz, no una guerra interminable. Trabajar juntos contra el régimen iraní brindará estabilidad a la región y permitiría ampliar los Acuerdos de Abraham. Podría abrir un espacio importante para nuevas alianzas y acercamientos con otros países árabes y musulmanes. Sus resultados podrían convertir a nuestra región y al mundo entero en un lugar más seguro.