Fiscalía cita al empresario chino Zhihua Yang por sus reuniones con José Jerí: declarará el 18 de febrero

José Jerí se reunió con empresario Zhihua Yang en un chifa en diciembre del año pasado

El empresario chino Zhihua Yang deberá declarar ante la Fiscalía este miércoles 18 de febrero a las 3 de la tarde por el caso Chifagate debido a las reuniones que sostuvo el presidente de la República, José Jerí, según informó RPP.

La citación a Yang forma parte de la investigación preliminar que abrió el Ministerio Público por las reuniones con el mandatario en diciembre del año pasado en un chifa de San Borja y en el local Market Capón del Centro de Lima.

La diligencia estará a cargo de la fiscal anticorrupción Diana Paico, quien dispuso que el interrogatorio al empresario chino se realice de manera reservada con la participación de las otras partes involucradas en el caso.

Es preciso resaltar que el 11 de febrero, Zhihua Yang no asistió a la citación de la Comisión de Fiscalización del Congreso para declarar sobre este caso. A través de una carta enviada al presidente de la comisión, Elvis Vergara, Yang solicitó reprogramar su comparecencia hasta que concluya la investigación penal en curso.

Otras personas fueron citadas

De igual manera, la fiscal de la Segunda Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Centro también citó al exministro de Transportes y Comunicaciones (MTC), César Sandoval, para que brinde sus declaraciones en calidad de testigo. El motivo es por las críticas que realizó al jefe de Estado por la reincorporación de David Hernández como jefe de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y el Callao (ATU), según RPP.

La diligencia está programada para las 9 de la mañana del miércoles 18 de este mes.

De igual manera, la fiscal citó a Hernández y al congresista Luis Cordero a declarar este martes 17 de febrero a las 9 de la mañana y 3 de la tarde, respectivamente.

El director de la ATU negó que una empresa del empresario chino haya consultado sobre la adquisición de ocho mil cámaras de videovigilancia para los autobuses de El Metropolitano.

Las diligencias fiscales programadas se realizarán en colaboración con la Dirección contra la Corrupción de la Policía Nacional (DIRCOCOR - PNP).