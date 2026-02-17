HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Congreso debatirá y votará HOY la censura contra Jerí
Congreso debatirá y votará HOY la censura contra Jerí     Congreso debatirá y votará HOY la censura contra Jerí     Congreso debatirá y votará HOY la censura contra Jerí     
Sigue EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios
Sigue EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     Sigue EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     Sigue EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     
EN VIVO

¿José Jerí se va? y Elecciones 2026 | Sin Guion con Rosa María Palacios

Política

Fiscalía cita al empresario chino Zhihua Yang por sus reuniones con José Jerí: declarará el 18 de febrero

La Fiscalía Anticorrupción también citó a declarar en calidad de testigos al jefe de la ATU, David Hernández, y al congresista Luis Cordero. La investigación involucra principalmente al presidente José Jerí y al empresario chino Zhihua Yang.

José Jerí se reunió con empresario Zhihua Yang en un chifa en diciembre del año pasado
José Jerí se reunió con empresario Zhihua Yang en un chifa en diciembre del año pasado

El empresario chino Zhihua Yang deberá declarar ante la Fiscalía este miércoles 18 de febrero a las 3 de la tarde por el caso Chifagate debido a las reuniones que sostuvo el presidente de la República, José Jerí, según informó RPP.

Únete a nuestro canal de política y economía

La citación a Yang forma parte de la investigación preliminar que abrió el Ministerio Público por las reuniones con el mandatario en diciembre del año pasado en un chifa de San Borja y en el local Market Capón del Centro de Lima.

TE RECOMENDAMOS

JOSÉ JERÍ Y LA GUERRA DE RENOVACIÓN VS. FUERZA POPULAR | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS #FEEG2026

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

La diligencia estará a cargo de la fiscal anticorrupción Diana Paico, quien dispuso que el interrogatorio al empresario chino se realice de manera reservada con la participación de las otras partes involucradas en el caso.

Es preciso resaltar que el 11 de febrero, Zhihua Yang no asistió a la citación de la Comisión de Fiscalización del Congreso para declarar sobre este caso. A través de una carta enviada al presidente de la comisión, Elvis Vergara, Yang solicitó reprogramar su comparecencia hasta que concluya la investigación penal en curso.

PUEDES VER: José Jerí EN VIVO: Congreso debatirá y votará HOY la censura contra el presidente de la República

lr.pe

Otras personas fueron citadas

De igual manera, la fiscal de la Segunda Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Centro también citó al exministro de Transportes y Comunicaciones (MTC), César Sandoval, para que brinde sus declaraciones en calidad de testigo. El motivo es por las críticas que realizó al jefe de Estado por la reincorporación de David Hernández como jefe de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y el Callao (ATU), según RPP.

La diligencia está programada para las 9 de la mañana del miércoles 18 de este mes.

De igual manera, la fiscal citó a Hernández y al congresista Luis Cordero a declarar este martes 17 de febrero a las 9 de la mañana y 3 de la tarde, respectivamente.

El director de la ATU negó que una empresa del empresario chino haya consultado sobre la adquisición de ocho mil cámaras de videovigilancia para los autobuses de El Metropolitano.

Las diligencias fiscales programadas se realizarán en colaboración con la Dirección contra la Corrupción de la Policía Nacional (DIRCOCOR - PNP).

Notas relacionadas
José Jerí EN VIVO: Congreso debatirá y votará HOY la censura contra el presidente de la República

José Jerí EN VIVO: Congreso debatirá y votará HOY la censura contra el presidente de la República

LEER MÁS
Horas decisivas para José Jerí: Congreso debate censura en medio presiones por definir quien lo reemplazará

Horas decisivas para José Jerí: Congreso debate censura en medio presiones por definir quien lo reemplazará

LEER MÁS
Jaime Bayly: “Los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte”

Jaime Bayly: “Los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte”

LEER MÁS
¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Horas decisivas para José Jerí: Congreso debate censura en medio presiones por definir quien lo reemplazará

Horas decisivas para José Jerí: Congreso debate censura en medio presiones por definir quien lo reemplazará

LEER MÁS
PNP detiene de forma "violenta y arbitraria" a candidata y activista trans Gahela Cari

PNP detiene de forma "violenta y arbitraria" a candidata y activista trans Gahela Cari

LEER MÁS
José Jerí EN VIVO: Congreso debatirá y votará HOY la censura contra el presidente de la República

José Jerí EN VIVO: Congreso debatirá y votará HOY la censura contra el presidente de la República

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Colección de 8 piezas especializadas marca OSTER

Cuponidad Productos

Colección de 8 piezas especializadas marca OSTER

PRECIO

S/ 12.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fiscalía cita al empresario chino Zhihua Yang por sus reuniones con José Jerí: declarará el 18 de febrero

Resultados Fase 1 COAR 2026: consulta aquí la lista oficial de ingresantes

José Jerí EN VIVO: Congreso debatirá y votará HOY la censura contra el presidente de la República

Política

José Jerí EN VIVO: Congreso debatirá y votará HOY la censura contra el presidente de la República

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

Horas decisivas para José Jerí: Congreso debate censura en medio presiones por definir quien lo reemplazará

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Fiscalía cita al empresario chino Zhihua Yang por sus reuniones con José Jerí: declarará el 18 de febrero

José Jerí EN VIVO: Congreso debatirá y votará HOY la censura contra el presidente de la República

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025