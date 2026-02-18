HOYSuscripcion LR Focus

EN VIVO | José Balcázar juró como presidente del Perú
Política

José María Balcázar: "Aquí no hay derechas ni izquierdas (…) Sí es posible construir una democracia de verdad"

Tras jurar como presidente interino de la República, Balcázar de Perú Libre, se dirigió al país y aseguró que continuará con la misma línea económica.

José María Balcázar, tras jurar como el presidente interino de la República en reemplazo del censurado José Jerí, se dirigió en un mensaje a la población y e dirigió a la población en un mensaje en el que llamó a dejar atrás los conflictos políticos y a trabajar por un nuevo modelo de democracia.

"Ya no estamos aquí para pelear. Aquí no hay derechas ni izquierdas. Ese término lo crearon los franceses para la revolución, no tiene sustento ideológico. No hay. Entonces, amigos, yo creo que aquí me siento honrado con el voto de ustedes y que podamos decirle a los peruanos que es posible construir una democracia de verdad. La democracia no está funcionando. Si esa democracia no tiene correctivos, en el futuro va a desaparecer"

Asimismo, Balcázar aseguró que el modelo económico se mantendrá y dijo que en un mes se puede hacer mucho porque "no es difícil gobernar un país".

"La razón ha perdido vigencia. Garantizar al pueblo que habrá una transición democrática y transparente, que no haya duda. Mantener una pacificación de verdad y de que tengamos ministerios aptos para luchar contra la inseguridad ciudadana. El INPE no se soluciona con leyes, es parte de todo un sistema (...) La línea económica la vamos a mantener, no estamos para experimentos", agregó.

José María Balcázar juró como nuevo presidente interino de la República

Este miércoles, el Parlamento eligió a José Balcázar como presidente de la Mesa Directiva, lo que lo llevó a asumir de manera interina la Presidencia de la República tras la censura de José Jerí. Balcázar ocupará el cargo hasta el 28 de julio de 2026.

La elección se dio en el marco de un proceso interno con cuatro listas en contienda: además de Balcázar, competían Héctor Acuña por Honor y Democracia, Edgar Reymundo por el Bloque Democrático Popular y María del Carmen Alva por Acción Popular. Los congresistas Lady Camones (APP) y Alejandro Cavero (Avanza País) actuaron como escrutadores de la votación.

