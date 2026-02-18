HOYSuscripcion LR Focus

Política

JNE excluye a candidatos a diputados por Arequipa de Libertad Popular por presentar lista incompleta

El Pleno del JNE ratificó la decisión del JEE Arequipa 1. El ente electoral concluyó que dos candidatos se afiliaron al partido meses después de la fecha límite y no se adjuntó el documento de consentimiento para participar de las Elecciones 2026.

El partido no tendrá candidatos a la Cámara de Diputados por Arequipa. Foto: Composición/LR
El partido no tendrá candidatos a la Cámara de Diputados por Arequipa. Foto: Composición/LR

El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) rechazó la apelación del partido político Libertad Popular y dejó fuera de carrera electoral a todos los candidatos a la Cámara de Diputados por Arequipa.

El motivo, según precisa el JNE en su resolución, es porque la organización política presentó una lista de postulantes incompleta. De esta manera, ratifico la decisión del Jurado Electoral Especial (JEE) Arequipa 1 que declaró improcedentes las candidaturas por la misma circunstancia.

JOSÉ JERÍ Y LA GUERRA DE RENOVACIÓN VS. FUERZA POPULAR | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS #FEEG2026

El JEE afirmó que tanto las candidatas Cinthia Ponce Gavino y Karen Torres Manayalle se afiliaron al partido el 1 de octubre del 2024 cuando el plazo límite fue el 12 de julio del mismo año, según el cronograma electoral. Asimismo, el órgano electoral mencionó que ambas participantes no adjuntaron el documento de la declaración jurada de consentimiento para participar de los comicios.

De hecho, el JEE detalló que los documentos estaban incompletos, ya que no tenían huella dactilar ni firma de los postulantes. "Del escrito de descargo no se ha cumplido con subsanar dichas observaciones, ya que no se ha presentado la referida Declaración Jurada", precisó el ente.

Por esas dos razones se declaró improcedente toda la lista, porque, debido a que no se subsanaron los errores de ambas candidaturas, la lista está incompleta y no pueden postular.

Al respecto, el JNE dijo que la organización política debió reemplazar a dichas candidatas antes de que presente su solicitud de inscripción el pasado 23 de diciembre. Sin embargo, resaltó el JNE, el partido no lo hizo.

"Esta omisión se evidencia tanto en la solicitud de inscripción como en la presentación del escrito de subsanación con el que omite levantar las observaciones planteadas en la resolución de inadmisibilidad sobre la presentación del Anexo 11 de las señoras candidatas", recalcó.

"(…) en el presente caso se comprueba que la OP no actuó con la debida diligencia al presentar su solicitud de inscripción de lista de candidatos a la Cámara de Diputados por el distrito electoral de Arequipa, pues incluyó a dos postulantes que se afiliaron con fecha posterior a la fecha límite establecida en el literal e del artículo 28 del Reglamento de Inscripción; y, principalmente, porque no presentó el respectivo Anexo 11 de dichas candidatas", agregó.

Reacciones

A través de sus redes sociales, el candidato al Senado de Libertad Popular, Gino Costa, calificó como un "ataque directo a la democracia" que se haya dejado fuera de la contienda electoral a los postulantes a diputados.

"Lo sucedido con nuestra lista en Arequipa es un ataque directo a la democracia y a miles de ciudadanos que buscan una alternativa distinta. No se puede excluir a todos por errores puntuales de algunos", expresó.

"Cuando la autoridad electoral deja dudas, la democracia se debilita. Y no me voy a quedar callado. Nos quieren fuera porque representamos una propuesta diferente y firme. La pelea recién empieza. Este 12 de abril marca el cóndor", acotó

