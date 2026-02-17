Jorge Nieto: “En democracia, un gobierno con poder es uno con mayoría del Congreso en la primera vuelta”

El reconocido sociólogo conversó sobre la coyuntura en el país. | La República

En un escenario político marcado por la crisis política, la posible censura al presidente José Jerí y la presión comercial de China y Estados Unidos sobre el Perú, y a pocos meses de un nuevo proceso electoral, el debate sobre la calidad de la democracia vuelve al centro de la discusión pública.

Alejandro Céspedes García: En octubre de 2023, en entrevista con esta casa periodística, advirtió la consolidación de lo que denominó un “pacto parlamentario autoritario”, al que atribuyó no solo la cooptación de instancias judiciales, sino también un intento de influencia sobre los organismos electorales. Hoy, ya en campaña y en la recta previa a las elecciones, ¿persiste el riesgo sobre la institucionalidad electoral?

Jorge Nieto: Bueno, han intentado, pero han fracasado en hacerse de los organismos electorales. No han tenido éxito en esa tarea, como no han tenido éxito tampoco en la tarea de copar el Banco Central de Reserva. Luego han copado todo lo demás: Fiscalía, Tribunal Constitucional, en fin, todas las instituciones nombradas por el Congreso son instituciones que juegan en pared con la mayoría congresal actual.

Pero en el caso de las instituciones electorales no ha habido tal éxito. No conozco el detalle, quizás a alguno habrán incrustado, pero claramente no tuvieron éxito en el afán de controlar el árbitro, la pelota, los jugadores, los equipos, la cancha y el VAR.

Creo que no lo han logrado, creo que todavía existen condiciones para pensar que los votos serán contados. Y lo que sí tenemos es un proceso claramente inequitativo. Es decir, las capacidades de llegada a los medios de comunicación son distintas.

Para los partidos nuevos, como el mío que, para los partidos ya instalados en el Congreso, y la cantidad de recursos que ellos disponen para poder hacer sus actividades partidarias, pues no tienen punto de comparación con las exiguas arcas que tenemos nosotros con la colaboración de nuestros militantes. De modo que sigue siendo, a pesar de todo, un proceso inequitativo, pero no por razones institucionales.

Alejandro Céspedes García: Usted ha presentado un modelo de país próspero, como la inserción del Perú en la economía del conocimiento. Pero con casi 80 % de informalidad y más de 90 % de micro y pequeñas empresas que apenas sobreviven, ¿qué les ofrece a los peruanos que viven el día a día?

Jorge Nieto: Parte de esos peruanos son los pequeños agricultores, quienes nos alimentan o intentan insertar sus productos en la exportación.

Uno de nuestros candidatos, Jorge Gavidia, biotecnólogo, trabaja con productores de café y cacao, llevándoles nuevas tecnologías. Entre el grano de café y la taza que tomas hay 19.000 litros de agua. Él aplica rayos infrarrojos para reducir ese uso, obtener un grano que conserve su estructura molecular y potencie su sabor.

Esto involucra al pequeño agricultor, gente muy pobre. La pobreza y la tecnología, hoy divorciadas, deben asociarse. Es cierto que hay una sociedad golpeada, pero para que el Estado la acompañe y para que ella misma eleve su productividad, la alianza con ciencia e innovación es clave.

Uno de los cambios globales que el Perú debe leer rápido es la creciente presencia de Asia, no solo de China.

Hoy vemos una fuerte asociación entre Estados y grupos empresariales dispuestos a competir globalmente, con una tercera pata: una sociedad que asume esa visión, trabaja intensamente y recibe beneficios de esa forma de insertarse en la economía y el comercio internacional.

Alejandro Céspedes García: ¿Y dónde ve el Perú en esa configuración?

Jorge Nieto: Con grandes posibilidades.

Hay un cuarto elemento, y con esto concluyo: los tres están obsesionados con la innovación, la ciencia y la tecnología. Nosotros tenemos mucho, empezando por la Amazonía: 61 % del territorio nacional. Una Amazonía que maltratamos y depredamos, al punto de que algunas potencias podrían decir que estos Estados no pueden gestionarla y plantear convertirla en un protectorado internacional. Ese proyecto existe.

¿Cómo vemos hoy la Amazonía? Con ojos de cauchero del siglo XIX: ¿qué le extraemos? Pero es agua dulce abundante, captura de carbono y producción de oxígeno; es biodiversidad y, por tanto, industria cosmética, de defensa y de salud.

El Perú tiene condiciones para que ese banco de principios activos sea base de dos o tres grandes empresas privadas que compitan con farmacéuticas internacionales. Ese debe ser un objetivo nacional.

Despreciamos mucho a nuestra población y no nos damos cuenta de las capacidades que rápidamente desarrollan en las condiciones. Somos una sociedad con 10.000 años de historia: domesticación de plantas y animales, una manera propia de entender la vida. Somos una civilización, y eso vive en nuestra memoria colectiva.

Hoy, en la Universidad Nacional de Chachapoyas, estudiantes clonan ganado con técnicas más eficientes que las usadas con la oveja Dolly. En el centro del país, jóvenes desarrollaron una bacteria que elimina arsénico y boro del cacao, permitiendo su exportación. En Arequipa se producen cristales con nanotecnología para autos eléctricos autónomos.

Necesitamos invertir mucho más, como decisión de Estado, en el instituto de Iquitos que investiga en condiciones precarias. Debemos atraer a los mejores expertos en bosques tropicales y formar científicos peruanos que gestionen la Amazonía de otra manera.

Alejandro Céspedes García: Quien gobierne desde julio enfrentará un escenario geopolítico inestable y cambiante; en ese contexto, ¿cómo debe posicionarse el Perú frente a sus principales socios comerciales, como China y Estados Unidos?

Jorge Nieto: Una situación adversa, pero también con posibilidades si tenemos una estrategia inteligente para insertarnos en este mundo transformado. Están ocurriendo muchos cambios.

Tengo la impresión de que nuestros organismos estatales, en especial la Cancillería, no tienen una lectura coherente y sistemática de esos cambios y actúan de manera reactiva, muchas veces con prejuicios.

Lo vimos cuando el primer ministro dijo que la compra de avituallamiento militar debía alinearse con el nuevo liderazgo geopolítico de Estados Unidos. En el Perú, las compras de defensa deben responder solo a una estrategia nacional.

Como ministro de Defensa, me tocó aprobar la política para convertir a nuestras Fuerzas Armadas en una fuerza disuasiva efectiva y definir qué material necesitábamos. Eso fue en 2017, antes de la guerra Rusia-Ucrania, que dejó nuevas lecciones militares que deben incorporarse.

Pero vuelvo a su pregunta: no debemos definir nuestra visión estratégica en función de otro país, ni de Estados Unidos ni de China. Necesitamos una política pragmática, basada en valores, con una mirada amplia de la política internacional.

Primero, debemos dotarnos de una visión estratégica propia, con vínculos con todos los países, pero capaces de resistir la presión geopolítica.

Tenemos dos riesgos externos: el crimen transnacional y la presión geopolítica. Lo vemos en el Perú y en casos como Panamá o Venezuela. Sabemos identificar la extorsión en el barrio, pero cuesta verla en el plano internacional.

Por eso necesitamos un sistema de alianzas sólido en América del Sur, un vínculo fuerte con Brasil y una visión bioceánica que una Atlántico y Pacífico a través de nuestro territorio, en coalición con Brasil y con quienes quieran sumarse.

Alejandro Céspedes García: ¿Qué propuestas tiene al respecto de esta incorporación de infraestructura vial para hacer el tránsito a los corredores comerciales más fluidos, como lo que podría estar generando el puerto de Chancay, aún muy incipientemente?

Jorge Nieto: Bueno, en este momento el puerto de Chancay no cuenta ni con las carreteras ni con los aeropuertos, helipuertos o puertos circundantes que le permitan desplegar sus capacidades a plenitud. Es una diligencia más nuestra. Necesitamos desarrollar esa infraestructura de comunicación.

Y, en el caso más grande, ese puerto de Chancay tiene sentido si es el ingreso de Asia a América del Sur y si es la salida de América del Sur a Asia. Porque, si no tiene ese sentido, pues no tiene sentido. Entonces, para consolidar eso necesitamos un conjunto de vías de comunicación, como por ejemplo ese tren bioceánico.

Nuestro Estado, el gobierno actual, en el momento en que se discutía en Brasil el convenio entre China y Brasil para desarrollar la primera etapa del tren bioceánico, tuvo hasta tres posiciones distintas en quince días. ¿Eso qué quiere decir? Que no han pensado seriamente el problema.

Alejandro Céspedes García: No hay visión de Estado.

Jorge Nieto: No hay visión de Estado, y las últimas declaraciones lo confirman. Necesitamos una mirada bioceánica para el Perú. Los quechuas la tuvieron en su tiempo; nosotros la hemos olvidado. Debemos incorporarla y, al mismo tiempo, multiplicar nuestras vías de comunicación. Hay un déficit de 40.000 kilómetros de carreteras en las zonas altas. La Amazonía está abandonada, sin verdadera integración. Nuestra geografía es 61 % amazónica; parte de nuestra sociedad lo entiende, pero el Estado no es amazónico.

El Estado solo reacciona ante movilizaciones o incidentes, pero no tiene visión de largo plazo. Varios gobiernos han pasado sin un plan amazónico. En nuestro plan de gobierno proponemos un Plan Amazonía, que articule a los gobiernos en ese desarrollo.

Alejandro Céspedes García: Frente al avance de la delincuencia vinculada a nuevas rutas de economías ilegales hacia Oceanía, ¿qué propone para enfrentar este desafío?

Jorge Nieto: En no más de un año se resuelve el tema de la crisis de la delincuencia. ¿Cómo? Primero, quiero que recuerde usted y los lectores que ya lo hicimos. En la década del 80 del siglo pasado hubo una crisis de asaltos bancarios. La Policía Nacional formó una unidad especializada en estas bandas y seis meses después dejaron de haber asaltos bancarios. Luego enfrentamos una muy severa crisis de secuestros de empresarios. Se formó una unidad especializada para hacer el seguimiento de estas bandas y seis meses después se acabaron los secuestros de empresarios.

Ya lo hicimos, ya tenemos la fórmula, tenemos que volverlo a hacer. ¿Pero qué está trabando el desarrollo de la lucha contra la delincuencia? Que las instituciones dedicadas a perseguir el delito están lastradas por la corrupción. Ustedes publican —yo sigo las publicaciones de su periódico— prácticamente todas las semanas noticias de policías de distinto rango implicados no ya en complicidad con los criminales, sino realizando ellos mismos actividades criminales, incluyendo la extorsión y el sicariato.

La crisis de nuestra Policía es muy fuerte. Con esa Policía como está, nunca vamos a tener éxito en la lucha contra el delito.

Alejandro Céspedes García: ¿Plantea una refundación de la Policía?

Jorge Nieto: Yo siempre planteo la creación de una unidad de élite dedicada a enfrentar en lo inmediato, particularmente la extorsión y el sicariato, porque al mismo tiempo que tenemos esta crisis en la Policía, tenemos también muchos policías competentes y honestos.

A esos hay que acogerlos en un cuerpo de élite que nos permita hacer el seguimiento y, finalmente, la captura de las bandas dedicadas a la extorsión y al sicariato. Eso se puede hacer. Y, por supuesto, por más que sean los mejores, por más que sean los honestos, tenemos que tener sobre este grupo un intenso trabajo de contrainteligencia para evitar que alguno de ellos defeccione y termine siendo un filón por el cual se filtren informaciones o detalles o planes.

Esta es la primera cuestión. La segunda cuestión es una reorganización de la Policía Nacional, porque no es solo que haya malos elementos, como se decía hace unos años; son tantos que ya no son problemas de malos elementos. Hay algo institucional que no está funcionando.

Alejandro Céspedes García: Es sistémico.

Jorge Nieto: Así es. Hay algo que no funciona bien en la Policía Nacional y debemos reorganizarla. Si para eso necesitamos misiones de otros países que aporten capacitación y soporte técnico, hay que hacerlo. Ya lo hicimos a comienzos del siglo XX con la Policía y las Fuerzas Armadas. Si hoy se requiere, habrá que elegir bien con quién asociarnos y hacerlo. Necesitamos un cuerpo especial, reorganización y fuerte apoyo a quienes combaten el delito. Apoyo logístico, tecnológico y financiero. Necesitamos invertir para recuperar la paz.

Y, por último, el presidente debe comprometerse personalmente en la lucha contra la criminalidad. A las 7 de la mañana, en Palacio, con el ministro del Interior, el jefe de la Policía y los responsables necesarios, incluidos Economía, porque se requieren recursos inmediatos, no dentro de meses. Ahora.

Eso ya lo hicimos cuando enfrenté, como ministro de Defensa, el Niño Costero. Organicé el COEN en Defensa, que era el Gobierno como Comando de Operaciones de Emergencia: presidente, primer ministro, ministros y Economía resolviendo necesidades al momento.

El compromiso presidencial es fundamental. No hemos visto eso en los últimos años. Hemos visto autoridades más preocupadas por sus propios problemas o por gestos mediáticos que por asumir la responsabilidad.

El presidente prometió un plan de seguridad para enero. Estamos a mitad de febrero y recién lo anunciarán. Ojalá sea un plan real y no la repetición de fórmulas fracasadas.

Alejandro Céspedes García: Usted está hablando del presidente José Jerí, quien está atravesando en el Congreso ya una búsqueda de recambio. ¿Qué opina usted de que se cambie la Presidencia a dos meses de las elecciones?

Jorge Nieto: Yo pensé que el señor Jerí nunca debió ser nombrado presidente. Cuando uno habla con los congresistas, Carlos Anderson —ya fallecido— lo retrató: un lobista, además de poca monta.

Y ha seguido haciendo eso: visitas, reuniones, negocios. Estamos hablando de un presidente que ve el negocio y pretende tomar decisiones que no le corresponden. Sobre todo, en defensa nacional, que no competen a un gobierno de transición y con poca legitimidad.

Debió dejar esas decisiones para que la sociedad, en el proceso electoral, elija nuevas autoridades y el rumbo del país. Ahora está por verse si el Congreso lo vaca. Hay partidos que lo apoyan.

El interés de esos partidos no es la estabilidad política, como dicen. La estabilidad no depende del señor Jerí. La economía peruana ha mostrado capacidad de mantenerse pese a la crisis política, y las elecciones están tuteladas por organismos electorales, no por la Presidencia. El argumento de la estabilidad ni es correcto ni es sincero.

No es sincero porque lo que preocupa son decisiones tomadas bajo presión de lobbies. La señora Fujimori respalda a este gobierno porque renovó anticipadamente la concesión del puerto de Matarani a la familia Romero, que financió su campaña anterior. Aquí hay amor no al chancho, sino a los chicharrones.

Alejandro Céspedes García: ¿Usted sí se come el chicharrón?

Jorge Nieto: Me encanta, me encanta. (Risas). Pero esos no. —Esos no.

Alejandro Céspedes García: Usted ha señalado que será imprescindible contar con mayoría en el Senado para gobernar; en ese sentido, ¿qué ofrece su bancada en materia legislativa y qué les ha pedido a sus candidatos para garantizar esa mayoría?

Jorge Nieto: Yo vengo haciendo campaña pidiendo no solamente el voto para la elección presidencial, sino pidiendo el voto de nuestra ciudadanía para lograr mayoría del Congreso en la primera vuelta.

Tenemos que explicarle, a través de todos los medios, a nuestro pueblo que es fundamental la decisión que va a tomar el 12 de abril de este año y que esa decisión tiene que incorporar en su lógica la necesidad de darle mayoría del Congreso en la primera vuelta al gobierno que elija. Yo espero que sea el gobierno del partido del Buen Gobierno. Darnos mayoría del Congreso en la primera vuelta.

¿Por qué? La gente lo entiende perfectamente cuando se lo explica, pero hay que repetir y repetir para que sea consciente de que eso es fundamental. Cuando tú discutes con la gente, cuando yo voy a las regiones, o salgo a los barrios, a las comunidades o a distintos tipos de organismos profesionales, empresariales, la gente tiene un nombre en la punta de la lengua. Dicen: Bukele.

Cuando dicen Bukele dicen dos cosas, creo yo, porque pregunto y trato de indagar qué hay detrás. La primera cosa que dicen son sus malos humores. Quieren ver a los presos humillados, arrodillados, maltratados, que solamente coman frijoles y arroz y que ahí se queden.

Es un mal humor. En nuestra población es comprensible el mal humor porque ha habido asesinatos, han perdido al esposo, han perdido al hijo.

Alejandro Céspedes García: Viven extorsionados.

Jorge Nieto: Viven extorsionados, viven con miedo. Es comprensible el mal humor de la población; no lo es en los líderes políticos.El líder debe tomar ese sentimiento, incluso de venganza, y transformarlo. Cuando dicen Bukele, expresan algo más profundo: necesitamos un gobierno y un presidente con poder. Un presidente que no diga que no puede por la Fiscalía o por el Congreso. Si quieres ser presidente, sélo, pero responde y hazte cargo.

Ese es el núcleo democrático detrás del apellido Bukele en la cabeza de nuestra gente. En democracia, un gobierno con poder es uno con mayoría en el Congreso desde la primera vuelta. Estamos trabajando para eso. Nuestra campaña busca que esta idea sea entendida: necesitamos un Congreso que forme parte de un proyecto nacional para cambiar el rumbo, expulsar a los corruptos, meter presos a los criminales y acabar con el modelo mercantilista. La corrupción no ocurre por casualidad. Existe un modelo económico y político mercantilista: grupos de negociantes y lobistas capturan al Estado, generan rentas y se las apropian, dejando una propina al político. En casi cada sector hay un club que busca capturar decisiones para generar beneficios. A eso se suman las economías ilegales: minería ilegal, tráfico de madera y de personas. En los últimos años, el narcotráfico se ha asociado al oro, porque es más fácil lavar dinero vendiéndolo que usando otros mecanismos.

Esa es una situación compleja, pero puede resolverse si pensamos el problema.

Alejandro Céspedes García: Hace el mismo gesto que Gareca.

Jorge Nieto: Como Gareca, que pensemos el problema. ¿Por qué? Porque hay categorías que aparentemente explican todo y no explican nada.

Por ejemplo, esta dicotomía entre lo legal y lo ilegal. Es que no es así. Es que entre lo legal e ilegal hay muchas, muchas formas de vinculación y de relación.

Y muchas de ellas, algunas perversas. Por tanto, hay que pensar el problema para poder discriminar. Y en ese caso específico hay que encontrar salidas a los miles de mineros que, con mucho esfuerzo, hacen el trabajo de minería.

A los cuales no hay que empujar ni a la economía ilegal ni a la criminal. Hay que separarlos y encontrar una ruta para su formalización.

Alejandro Céspedes García: ¿Habla de una reforma mineral?

Jorge Nieto: Hablo de la necesidad de encontrar rutas, sí. Necesitamos discutir en serio. Pero hay un problema. De modo que tengamos un sector muy amplio de nuestra población que encuentre una ruta de formalización, de trabajo pacífico, ordenado, sin estar acudiendo a formas violentas de defensa o de ataque, como lo hemos visto en distintos lugares del país.

Alejandro Céspedes García: Usted sostiene que es urgente lograr mayoría en el Senado; a quienes aún dudan, ¿por qué deberían confiar en usted?

Jorge Nieto: En mi caso, soy un líder político que ha sido sometido a examen y a prueba. Me encargaron la emergencia del Niño Costero del 2017 por resolución suprema. Comandando a las Fuerzas Armadas, organizamos la acción del Estado. El COEN estaba en una casita en San Borja, en el local de Indeci. Cuando estuve ahí por primera vez, dije: esto no puede ser, no podemos proyectar esta imagen ante el país.

Encontré en el Ministerio de Defensa un espacio adecuado de comando y control. Lo pusimos a funcionar y el país vio a un gobierno trabajando con las Fuerzas Armadas, la Policía, los bomberos y los organismos técnicos. Actuamos rápido y actuamos bien.

Llegué al examen y salí aprobado.

En 1983 y 1998, fenómenos similares generaron pérdidas de entre 6 y 8 puntos del Producto Bruto Interno. En el 2017, la pérdida fue de 1.2 puntos. Tiene que ver con la naturaleza del fenómeno, pero también con una respuesta rápida y eficiente del Estado.

Transportamos 6.000 toneladas métricas de ayuda humanitaria. No se perdió ninguna. Todo llegó a su destino. Hicimos puentes aéreos con la Fuerza Aérea y trasladamos a 40.000 ciudadanos. Usamos barcos de la Marina para transportar productos del norte hacia Lima y producir agua para la población afectada.

Actuaron también los ministerios alrededor de esta estructura logística, junto con la sociedad. Más de 250 empresas colaboraron con agua, arroz, aceite y frazadas.

¿Por qué tendrían que confiar en mí? Porque yo ya di examen. No llegaré al gobierno a aprender.

Llegaré desde el primer minuto a seguir dando examen y dando resultados. Esa es una diferencia con casi todos los otros candidatos.