José Williams sigue en carrera: JEE archiva proceso de exclusión por presunta omisión en su hoja de vida

José Williams se mantiene en la carrera presidencial. El Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1 decidió archivar el proceso de sanción y exclusión contra el candidato presidencial de Avanza País, iniciado por una presunta omisión en su hoja de vida.

A Williams se le cuestionaba por no haber consignado, presuntamente, una sentencia penal firme por el delito de homicidio calificado. La sentencia está relacionada con hechos ocurridos durante el conflicto armado interno, en particular con el caso Accomarca, considerado una de las matanzas más graves atribuidas al Ejército peruano el 14 de agosto de 1985, en la región de Ayacucho. Esta acusación fue desestimada por el jurado electoral.

TE RECOMENDAMOS JOSÉ JERÍ Y LA GUERRA DE RENOVACIÓN VS. FUERZA POPULAR | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS #FEEG2026

De acuerdo con la normativa, la omisión de condenas por delitos dolosos en la hoja de vida no puede ser subsanada ni corregida posteriormente y conlleva, de manera directa, el retiro o la exclusión del candidato, sin que procedan multas u otras sanciones alternativas.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Esta información fue remitida por el Poder Judicial. Desde el partido del Tren hicieron llegar sus descargos: “Lo informado por la Corte Superior de Justicia de Lima es un registro histórico vinculado a un incidente procesal (devolución de instancia superior para ejecución), regulado en el artículo 94 del Código Procesal Penal, el cual no resuelve el fondo del proceso ni le pone fin; en consecuencia, no constituye una sentencia condenatoria contra el candidato”, se lee en la respuesta de la agrupación política.

Desde el Jurado, se consideró que Avanza País estaba en lo cierto por los argumentos expuestos: "Teniendo en cuenta el proseguir del caso en el fuero militar, y de la revisión de los documentos presentados como descargo del señor candidato, se verifica que la causa seguida contra su persona y los demás miembros del comando militar fue archivada definitivamente. Por lo tanto, a la fecha el señor don José Daniel Williams Zapata, candidato a la presidencia de la República por la organización política Avanza País – Partido de Integración Social, no tiene una sentencia consentida", señala la resolución.

El Jurado Electoral dispuso notificar al personero legal de Avanza País, Aldo Borrero, sobre la decisión de no excluir a su candidato presidencial.