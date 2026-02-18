La informalidad en el Perú no es de 77%, como afirmó la candidata Fiorella Molinelli

En una entrevista reciente en el programa Resurge TV, emitida el 5 de febrero, la candidata presidencial de Fuerza y Libertad, Fiorella Molinelli, se pronunció sobre la situación laboral en el Perú y sostuvo que “casi el 77% de la población es informal”.

Tras revisar los datos oficiales disponibles, PerúCheck concluyó que esta declaración es falsa, pues la cifra mencionada no coincide con la estimación más reciente sobre el empleo informal en el país ni con el grupo poblacional al que realmente se refiere este indicador.

Informalidad en el Perú

La tasa de empleo informal en el año 2025 fue de 70.7% de la población ocupada a nivel nacional, de acuerdo con el informe técnico “Perú: Comportamiento de los indicadores del mercado laboral a nivel nacional y en 27 ciudades”, publicado por el INEI. Esta cifra implica que aproximadamente 7 de cada 10 personas que trabajan en el Perú lo hacen en condiciones de informalidad.

Cuadro de la tasa de empleo informal y formal según sexo y grupo de edad del informe “Comportamiento de los Indicadores del Mercado Laboral a nivel nacional y 27 ciudades - Segundo trimestre 2025” (pág. 18)

De acuerdo con el documento, el empleo informal impacta con mayor fuerza a las mujeres (73.3%) que a los hombres (68.7%). Además, el grupo de jóvenes entre 14 y 24 años registró la tasa más elevada de informalidad laboral (85.4%) en el periodo comprendido entre julio de 2024 y junio de 2025.

Por otro lado, según el informe del INEI titulado “Producción y Empleo Informal en el Perú”, correspondiente a los años 2022-2024, el 55.7% del total de trabajadores se desempeñaba dentro del llamado sector informal.

Gráfico sobre Empleo Por Actividad Económica y Condición de Informalidad al 2024 del informe de “Producción y Empleo Informal en el Perú. Cuenta Satélite de la Economía Informal 2022 - 2024” (pág. 36)

El reporte también detalla que, en 2024, el empleo total se distribuyó en tres categorías: empleo informal en el sector informal (55.7%), empleo informal fuera del sector informal (15.3%) y empleo formal (29.1%).

El Perú a nivel internacional

La tasa de empleo informal en el Perú cerró el año con un 70.8% de la población ocupada a nivel nacional, según la publicación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ‘Panorama laboral 2025 América Latina y el Caribe’, actualizada hasta 2025. Dicho porcentaje es mayor en comparación con otros países de la región.

Gráfico de la tasa de informalidad según país publicado por la OIT en “Panorama laboral 2025 América Latina y el Caribe” (pág. 37)

Según la publicación, el Perú alcanzó la tasa más elevada de empleo informal, con 70.8%, por encima de Ecuador (70.0%) y Paraguay (67.2%). En el otro extremo se ubican Uruguay (22.3%) y Chile (24.9%), que registran los porcentajes más bajos. Por su parte, México (51.1%) y Argentina (42.6%) se sitúan alrededor del promedio regional, estimado en 46.7%.

El informe “Estudios Económicos de la OECD: Perú 2025”, elaborado en 2025 por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), señala además que la informalidad alcanza a cerca del 71% de los trabajadores y la identifica como una traba para el desarrollo sostenible del país.

Extracto sobre empleos formales del informe “Estudios Económicos de la OCDE: Perú 2025” (pág. 98).

Para la OCDE, casi el 71% de la población trabajadora se consolida como un freno estructural para el crecimiento económico. Este fenómeno restringe el acceso a la seguridad social, reduce la productividad nacional y limita la recaudación fiscal. Además, su persistencia se atribuye a la debilidad institucional, un sistema tributario deficiente y brechas en la calidad educativa.

Descargos

PerúCheck se comunicó con el equipo de Fuerza y Libertad para pedir mayores detalles sobre el origen de la cifra. Desde el partido señalaron que el dato proviene de un artículo académico alojado en la plataforma ScienceDirect, el cual hace referencia a una informalidad estructural cercana al 76%, sustentada en información del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Captura de pantalla tomada el 16 de febrero de 2025 del artículo “Large firms and the intensive margin of labor informality evidence from an enforcement intervention in Peru”

Al revisar la fuente mencionada, PerúCheck constató que el artículo fue recibido el 13 de diciembre de 2024, evaluado y aprobado el 27 de octubre de 2025, y publicado en línea el 13 de noviembre de 2025. Asimismo, advirtió que los datos utilizados por el BID corresponden al año 2020 y no reflejan la situación actual, cinco años después del impacto mundial provocado por la pandemia de la COVID-19.

Conclusión

Los datos oficiales más recientes indican que, en 2025, la tasa de empleo informal en el Perú llegó al 70.7% de la población ocupada. Por ello, cuando la candidata Fiorella Molinelli afirmó que “casi el 77% de la población es informal”, su declaración no se ajusta a la cifra oficial ni al grupo poblacional que evalúa este indicador. En consecuencia, PerúCheck considera que la afirmación es falsa.